フェンシング　アジア選手権大会女子フルーレで金メダル・銀メダル・銅メダル、男子サーブルで銅メダルを獲得

公益社団法人日本フェンシング協会

現地時間2026年6月19日（金）、インド・デリーで開催されたアジア選手権大会 女子フルーレ・男子サーブルにおいて、上野 優佳選手が金メダル、東 晟良選手が銀メダル、菊池 小巻選手が銅メダル、 津森 志道選手が銅メダルを獲得いたしました。

左から東晟良、津森志道、菊池小巻、上野優佳

【女子フルーレ】 上野優佳（エア・ウォーター株式会社） 今大会を世界ランキング4位で迎えた上野選手は、準々決勝でFU Yingying（中国）に15-4で勝利。続く準決勝では菊池小巻（日本）を15-12で退け、決勝では東晟良（日本）を15-9で破り、金メダルを獲得しました。

上野優佳

東晟良（共同カイテック株式会社） 今大会を世界ランキング16位で迎えた東選手は、準々決勝でCHENG Hiu Wai Valerie（香港）に15-8で勝利。続く準決勝ではCHAN Nok Sze Daphne（香港）を15-8で退け、決勝では上野優佳（日本）に10-15で惜敗したものの、銀メダルを獲得しました。

東晟良

菊池小巻（セガサミーホールディングス株式会社） 今大会を世界ランキング9位で迎えた菊池選手は、準々決勝でMO Byeoli（韓国）に15-12で勝利。続く準決勝では上野優佳（日本）に15-13で惜敗したものの、銅メダルを獲得しました。

菊池小巻

【男子サーブル】 津森志道（ミキハウス） 今大会を世界ランキング31位で迎えた津森選手は、準々決勝でCHAN Lok Hei Royce（香港）に15-14で勝利。続く準決勝ではLUO Shaotong（中国）に7-15で惜敗したものの、銅メダルを獲得しました。

津森志道

本結果に関する選手コメントは以下の通りです。

■選手コメント

【女子フルーレ】

上野優佳（エア・ウォーター株式会社）

「2連覇を達成できてとても嬉しいです。難しい試合も多くありましたが、最後まで集中を切らさず戦い抜き、優勝することができました。団体戦では6連覇がかかっているので、チームの優勝に貢献できるよう全力で頑張ります。遅くまで応援していただき、ありがとうございました。」

東晟良（共同カイテック株式会社）

「銀メダルを獲得することができて嬉しく思います！優勝できなかったことは悔しいですが、自分のプレーができて決勝まで勝ち進むことができたので良かったです。また改善してさらにいい成績を残せるようにしていきたいと思います。団体戦は優勝目指して、頑張ります！応援よろしくお願いします。」

菊池小巻（セガサミーホールディングス株式会社）

「昨年に引き続きメダルを獲得することが出来ました。勝ち進むにつれ、苦しい試合が多かったですが、気持ちを切らさず勝ち切ることが出来て良かったです。団体は６連覇目指して頑張りたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。」

【男子サーブル】

津森志道（ミキハウス）

「目標としていたシニアカテゴリーでのメダル獲得を達成することができ、大変嬉しく思っております。しかし、試合内容にはまだ多くの課題があり、今回の結果に満足することなく、さらなる成長を目指して日々研鑽を重ねてまいります。まずは3日後に控える団体戦での大会連覇、そして7月に開催される世界選手権でのメダル獲得を目標に、全力で挑戦してまいります。今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。」

準決勝、（左）菊池選手、上野選手（右）決勝（左）東選手、（右）上野選手準決勝（左）津森選手