自分の絵が“ぷにもちシール”に。7/1 東京・南青山、オリジナルキャラグッズが作れる体験型ショップがオープン！七夕には、みんなでつくる「ぷにもち天の川」も出現

ソコラボ株式会社

この度、ソコラボ株式会社（本社：静岡県浜松市）は、2026年7月1日(水)、東京・南青山に、「Charaxy Factory（以下、キャラクシーファクトリー）」をオープンすることをお知らせいたします。「キャラクシーファクトリー」のコンセプトは、「The Birthplace. ∞（無限）のキャラが生まれる場所」。イラストや写真などを、AI生成でプロデザイナーレベルのオリジナルキャラやグッズにできるアプリ「Charaxy（以下、キャラクシー）」の体験型ショップです。生まれたキャラクターは、今注目を集める“ぷにっともちもち”の触感が特徴の「ぷにもちシール（特許取得済）」をはじめ、ステッカー、トレーディングカード、アクリルキーホルダーなどのグッズとして形にできます。

店内では、来店者が描いた絵からキャラクターが生まれ、名前をつけ、グッズとして持ち帰るまでの体験を楽しむことができます。全国の子どもたちや来店者が生み出したキャラクターも店内に集まり、自分の作品を眺めるだけでなく、そこに存在し続けるように感じられる新しいキャラクター体験の場を目指します。

さらに、7月1日（水）から12日（日）まで、七夕イベント「ぷにもち天の川」を開催いたします。自分で生み出したキャラクターを店内の壁に貼り、みんなで壁一面の“天の川”を作る、親子で楽しむ参加型企画です。壁に貼られたシールの中から気に入った一枚を選び、自分のシールと交換できる仕組みも予定しています。

「Charaxy（キャラクシー）」 とは

キャラクシーは、イラストや写真などをもとに、AI生成とプロデザイナーの監修によって、オリジナルキャラクターとグッズを作成できるサービスです。絵が得意でなくても、子どもの落書き、家族の思い出、ペットや推しへの想いなどを、世界にひとつのキャラクターとして形に残せます。ブランド名は、Chara（キャラ）とgalaxy（銀河）を組み合わせたもの。ひとつの想いが、ひとつのキャラクターとして生まれ、やがて銀河のように広がっていく世界観を込めています。

サービスURL：http://charaxy.ai/

子どもの落書きが、世界にひとつの“ぷにもちシール”に

近年、若い世代を中心に、立体感のある3Dシールやぷにっとした質感のシールが人気を集めています。キャラクシーファクトリーでは、そうしたトレンドに、“自分が描いた絵からオリジナルキャラクターを作れる”という体験価値を掛け合わせました。特に注目は、ソコラボ独自の技術で制作する「ぷにもちシール（特許取得済）」です。思わず触りたくなる“ぷにっともちもち”の触感と、何度もつけたりはがしたりできる使いやすさが特徴です。完成したシールは、店頭またはアプリなどで注文後、ご自宅へお届けします。

オープン記念イベント「ぷにもち天の川」開催概要

キャラクシーファクトリーのオープンを記念して、2026年7月1日（水）から7月12日（日）まで、七夕イベント「ぷにもち天の川」を開催いたします。期間中は、ショップに用意された「お星さまのぷにもちシール」や、その場で作ったステッカー、自分で生み出したキャラクターを店内の壁に貼り、みんなで“ぷにもち天の川”を作ります。さらに、壁に貼られたシールの中から気に入った一枚を選び、自分のシールと交換できる企画も予定しています。自分のキャラクターを残すだけでなく、誰かが生み出したキャラクターと出会い、持ち帰ることができる、親子で楽しめる参加型イベントです。

イベント名：ぷにもち天の川

開催期間：2026年7月1日（水）～7月12日（日）

営業時間：平日14:00- 18:00、休祝日：10:00- 17:00

定休日：期間中は無休

料金：キャラ作成無料（グッズ購入は有料。ステッカー税抜500円から。）

内容：お星さまのぷにもちシールの掲出、自分で生み出したキャラクターの掲出、壁に貼られたシールとの交換企画（予定）

「キャラクシーファクトリー」店舗概要

店舗名：Charaxy Factory（キャラクシーファクトリー）

営業日：店内イベントカレンダーをご確認ください

所在地：東京都港区南青山2-27-8 1階

アクセス：東京メトロ銀座線「外苑前」駅 A1出口から徒歩2分

運営：ソコラボ株式会社

https://maps.app.goo.gl/5youwkN29TomYED57

ソコラボ株式会社代表取締役 奈良 晃寛 コメント

「世の中には、まだオーダーメイドできない想いや、形にならないまま眠っている感情価値がたくさんあります。キャラクシーは、AIの力で誰もが“生み出す側”になり、自分だけのキャラクターを安心して形に残せるサービスです。キャラクシーファクトリーは、その思想を画面の中だけで終わらせず、描いたものがキャラとして生まれ、名づけられ、手に取れる存在になる瞬間を体験できる場所です。ここから、推すだけではなく、誰もが自分の想いを生み出せる文化を広げていきます。」