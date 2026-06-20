公益財団法人埼玉県産業振興公社

（公財）埼玉県産業振興公社では、新しい技術やアイデアにより社会課題の解決を図ろうとする創業希望者に対し、集中型の支援を行い、ビジネスプランの実現を応援する「社会課題の解決につながる創業支援プログラム」のエントリー募集を開始しました。

参加者には、アドバイザーによる集中支援の実施、先輩起業家によるメンタリング等を行います。

【情報概要】

１．エントリー期間

令和８年６月１７日（木）～８月２８日（金）

２．応募資格

下記いずれかの方

１.社会課題を解決する事業で２０２７年３月までに埼玉県内での創業を目指す方

２.社会課題を解決する事業を営む創業３年目までの埼玉県内の方

３．プログラム概要 （詳細右記ご参照 https://www.saitama-j.or.jp/pages/587/(https://www.saitama-j.or.jp/pages/587/)）

★準備コース（どなたでも参加可能）

■オープニングイベント （先着制） 先輩起業家講演＆交流会

～先輩起業家や過去プログラムのOB/OGによる体験を含めた講演のほか交流会を実施します～

対象 ：本プログラムに関心がある方や、エントリーを検討されている方

日時 ：２０２６年７月１１日（土）１３：００～１６：３０（予定）

会場 ：新都心ビジネス交流プラザ４階会議室

受講料：無料

定員 ：５０名（先着制） ７月８日(水)までに申込受付

■エントリーシート作成講座 （先着制）

～事業化コースの申込に必要なエントリーシートの作成方法について創業支援センター埼玉のアド

バイザーが講義します～

対象 ：事業化コース申込に必要なエントリーシート作成方法に不安のある方

日時 ：２０２６年８月２２日（土）１０：００～１６：００（予定）

会場 ：新都心ビジネス交流プラザ４階会議室

受講料：無料

定員 ：３０名（先着制） ８月１７日(月)まで申込受付

★事業化コース（応募選考制）申込〆切 ８月２８日(金) 全７回

時間 ９：３０～１６：３０（予定）

９月２６日（土）、１０月２４日（土）、１１月２１日（土）、

１２月上旬 平日フィールドワーク（出張事例見学会） 、

１月１６日（土）、 ２月１３日（土）、３月１３日（土）

会場 ：新都心ビジネス交流プラザ４階会議室

受講料：無料

定員 ：２０名 （応募選考があります。 応募〆切8月２８日）

４．お問い合わせ先

公益財団法人埼玉県産業振興公社

（創業支援センター埼玉）

住所：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2

新都心ビジネス交流プラザ3F

担当：肥沼（コイヌマ）

電話：048-711-2222

Mail：venture@saitama-j.or.jp