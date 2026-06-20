【いわきFC】 村上陽斗選手、松本山雅FCへ完全移籍のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
＜2026年＞
＜通算＞
このたび、いわきFCは、村上陽斗選手が松本山雅FCへ完全移籍することとなりましたので、お知らせします。
【村上陽斗（HARUTO MURAKAMI）】
| ポジション
MF
| 生年月日
2002年7月17日（23歳）
| 身長/体重
174cm / 67kg
| 出身
大阪府
| 経歴
FCティアモ交野 → ガンバ大阪門真ジュニアユース → 東海大学付属大阪仰星高校 → 大阪経済大学 → いわきFC
| 出場記録
＜2026年＞
百年構想リーグ：8試合出場 / 1得点
＜通算＞
J2リーグ：11試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：8試合出場 / 1得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯通算：1試合出場 / 0得点
| コメント
「このたび、松本山雅FCに完全移籍することになりました。いわきFCは、サッカー選手として、人として大きく成長をさせてくれたました。なかなか試合に絡めず悔しい思いもしましたが、どんな時も支えて応援してくれたファン・サポーターの皆様には本当に感謝しています。成長してまた同じ舞台で戦えるように頑張ります！1年半ありがとうございました！」