【いわきFC】 村上陽斗選手、松本山雅FCへ完全移籍のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、村上陽斗選手が松本山雅FCへ完全移籍することとなりましたので、お知らせします。

【村上陽斗（HARUTO MURAKAMI）】

| ポジション

MF

| 生年月日

2002年7月17日（23歳）

| 身長/体重

174cm / 67kg

| 出身

大阪府

| 経歴

FCティアモ交野 → ガンバ大阪門真ジュニアユース → 東海大学付属大阪仰星高校 → 大阪経済大学 → いわきFC

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：8試合出場 / 1得点

＜通算＞

J2リーグ：11試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：8試合出場 / 1得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯通算：1試合出場 / 0得点

| コメント

「このたび、松本山雅FCに完全移籍することになりました。いわきFCは、サッカー選手として、人として大きく成長をさせてくれたました。なかなか試合に絡めず悔しい思いもしましたが、どんな時も支えて応援してくれたファン・サポーターの皆様には本当に感謝しています。成長してまた同じ舞台で戦えるように頑張ります！1年半ありがとうございました！」