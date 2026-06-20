鹿島学園高校女子ソフトボール部、クラウドファンディング「１勝に全力を！応援の力に夢をのせて！＃鹿島学園高校女子ソフトボール部」をスポチュニティで実施予定！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、茨城県鹿島市にある鹿島学園高校女子ソフトボール部（所在地：茨城県鹿島市）のクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを実施する予定です。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/ibaraki/team/1195/invest/796/detail

１．クラウドファンディング実施の背景と想い（鹿島学園高校女子ソフトボール部様より）

鹿島学園高校女子ソフトボール部は、創部16年目となり現在23名で活動しています。

2014年に現監督を迎え、茨城県No. 1の強いチームになること、そして何よりたくさんの人から応援されるチームを目指して活動してきました。

2023年の新人戦で11年ぶり2度目の全国選抜大会への出場から、2024年には初のインターハイ出場を果たし、春夏合わせて5大会連続で全国大会へ出場しています。

これまで静岡県、大阪府、岡山県、長崎県と日本各地で開催されていますが、校長先生をはじめ学校関係者の皆様、グラウンド周辺の地域の方等、本当にたくさんの方が応援に駆けつけてくださいました。

また、大会先で出逢った方や旅館の方がグラウンドまで応援に来てくださることもありました。

そんな旅先には公式キャラクターの『かしまるくん』も帯同し、『かしまるポーズ』と共に沢山の方々と交流をしています。

このプロジェクトでより一層私たち鹿島学園高校女子ソフトボール部を知ってもらい、沢山の方々に応援していただけたら嬉しいです。

皆様の厚いご支援お願い致します。

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/ibaraki/team/1195/invest/796/detail

※プロジェクト開始へ向けて、以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

2）支援募集期間

2026年6月27日（土）12:00～7月31日（金）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

100万円

4）資金使途

今回のプロジェクトで集まった支援金の使途は、以下を想定しています。

・遠征環境の整備

・安全な移動体制の充実

・競技力向上のための環境整備

・寮生活を送る部員たちの活動支援

5）返礼品等リターン ※お勧めのリターン

応援Tシャツとお礼の動画メッセージ 8,000円

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（https://media.spportunity.com/）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（info@spportunity.co.jp）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、NTTドコモⅾメニュー、SmartNews、スポーツブル、ほか

【会社・団体概要】

◆鹿島学園高校女子ソフトボール部

所在地：茨城県鹿島市田野辺141-9

ホームページ：https://kgh.ed.jp/schoollife/club/softball-w.html

公式Instagram：https://www.instagram.com/kashimagakuen_softball

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：ayu.softball04@gmail.com

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。