轟轟戦隊ボウケンジャー20 周年を記念して、シアターGロッソにてスペシャルイベントの開催が決定！

海を 空を 谷を 砂漠を越えて…… シアターGロッソに轟轟戦隊ボウケンジャーが大集合！！

株式会社東映エージエンシー

2006年2月19日より放送を開始した特撮テレビドラマ「轟轟戦隊ボウケンジャー」。

その放送開始から20年を突破したアニバーサリーを記念して、1日限りのスペシャルなイベントの開催が決定いたしました。

会場は、かつてキャストが「素顔の戦士」公演で立ったスカイシアターの後を継ぐヒーローショーの聖地、シアターGロッソ。

高橋光臣・齋藤ヤスカ・三上真史・中村知世・末永遥・出合正幸のオリジナルキャスト6名が今再び集結し、ボウケンジャーとして共に歩んできた冒険の歴史を振り返ります。

ファンの皆様にとってまさに“プレシャス”と呼べる特別な1日になること、間違いなしです！

イベント概要

【イベント公演名】

『轟轟戦隊ボウケンジャー20周年 シアターＧロッソで不滅のアタック！ ～No Border, Endless Adventure～』

開催日：9月22日（火・祝）

1回目／16:00 開演

2回目／18:20 開演

出演：高橋光臣・齋藤ヤスカ・三上真史・

中村知世・末永遥・出合正幸

ＭＣ：鈴村展弘

※出演者は予告なく変更となる場合があります。

会場：東京ドームシティ シアターGロッソ

（東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内）

料金： 【プレシャスシート】9,900 円（税込）

【サージェスシート】7,700 円（税込）

プレシャスシート特典：

場内前方席確約・限定ノベルティ付

主 催：東京ドーム・東映ビデオ・東映エージエンシー

企画制作：東映エージエンシー・東映ビデオ

【イベント公式HP】

https://www.toei-video.co.jp/special/bouken/

▼本イベントのお問い合わせ先

東京ドームシティ わくわくダイヤル

03-5800-9999（10:00～17:00土日含む）

※お客様からのイベントに関するお問い合わせは、東映エージエンシーおよび東映ビデオでは、お受けしておりません。

チケット先行抽選販売受付開始！

本イベントのチケットは、イープラスにて先行抽選販売を受付中！

【TTFC（東映特撮ファンクラブ）会員先行抽選／東映ビデオ先行抽選販売】

TTFC（東映特撮ファンクラブ） （https://lp.tokusatsu-fc.jp/share/articles/42677）

東映ビデオ （https://shop.toei-video.co.jp/pages/bouken_eve）

2026年6月20日（土）12：00～6月29日（月）23：59まで

【イープラス先行抽選販売】

2026年7月4日（土）12：00～7月19日（日）23：59まで

（https://eplus.jp/boukenger20th/）

【イープラス一般販売】

2026年7月25日（土）12：00より一般販売 （https://eplus.jp/boukenger20th/）

チケットに関するお問い合わせについて

▶ ｅ＋（https://eplus.jp/qa/）

思い出の放送回大募集！裏話満載の生コメンタリーで冒険を振り返ります

TVシリーズ全49話の中から、皆様の思い出の放送回と、お気に入りのシーンを募集します！

投票の結果、人気の高かった放送回の中から厳選した映像を、

本イベント当日に登壇キャストの生コメンタリー付きで上映いたします。

上映内容は後日発表予定！

みなさまの熱い思いをぜひお送りください！

募集期間：2026年6月20日（土）12：00～7月19日（日）23：59まで

募集内容：「轟轟戦隊ボウケンジャー」のTVシリーズTask.1～Task.49の中から、

「思い出の放送回」と「お気に入りのシーン」をご投票ください。

投票フォーム： https://forms.gle/dWpLm8ydxt3PXVGG6

いつでも冒険を振り返ろう！ DVDｰCOLLECTION 発売決定！

放送20周年を記念して、TVシリーズがお求めになりやすいDVD-COLLECTION＜全2巻＞で登場！

2026年9月9日（水）発売 各巻19,800円（税込）／片面2層6枚組

「轟轟戦隊ボウケンジャーDVD COLLECTION VOL.1 」＃1～＃24収録＋映像特典

「轟轟戦隊ボウケンジャーDVD COLLECTION VOL.2 ＜完＞」＃25～＃49収録＋映像特典

＜各巻・初回特典＞ブックレット（予定）

※初回特典は限定生産品です。

在庫がなくなり次第、通常の仕様での販売となります。

発売・販売元：東映ビデオ

【商品詳細URL】

https://www.toei-video.co.jp/special/bouken/

ボウケンジャーの変身アイテム「アクセルラー」が-MEMORIAL EDITION-で商品化決定！

轟轟戦隊ボウケンジャー 20周年を記念して、

変身アイテム「アクセルラー」を大人向け玩具ブランド「-MEMORIAL EDITION-」より商品化いたします！

バンダイナムコグループ公式通販サイト

「プレミアムバンダイ」（https://p-bandai.jp/?rt=pr）にて、

「轟轟戦隊ボウケンジャー」より「アクセルラー -MEMORIAL EDITION-」の予約受付を2026年7月に開始予定です。

商品ティザーページ：https://p-bandai.jp/b-toys-shop/special-1000019235/

詳しい商品詳細については

7月に公開予定の受注ページ情報をご覧頂けますと幸いです。