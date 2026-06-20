轟轟戦隊ボウケンジャー20 周年を記念して、シアターGロッソにてスペシャルイベントの開催が決定！

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株式会社東映エージエンシー

海を 空を 谷を 砂漠を越えて……　シアターGロッソに轟轟戦隊ボウケンジャーが大集合！！

2006年2月19日より放送を開始した特撮テレビドラマ「轟轟戦隊ボウケンジャー」。


その放送開始から20年を突破したアニバーサリーを記念して、1日限りのスペシャルなイベントの開催が決定いたしました。



会場は、かつてキャストが「素顔の戦士」公演で立ったスカイシアターの後を継ぐヒーローショーの聖地、シアターGロッソ。


高橋光臣・齋藤ヤスカ・三上真史・中村知世・末永遥・出合正幸のオリジナルキャスト6名が今再び集結し、ボウケンジャーとして共に歩んできた冒険の歴史を振り返ります。


ファンの皆様にとってまさに“プレシャス”と呼べる特別な1日になること、間違いなしです！



イベント概要

【イベント公演名】


『轟轟戦隊ボウケンジャー20周年 シアターＧロッソで不滅のアタック！ ～No Border, Endless Adventure～』


開催日：9月22日（火・祝）


　　　　1回目／16:00 開演


　　　　2回目／18:20 開演



出演：高橋光臣・齋藤ヤスカ・三上真史・


　　　中村知世・末永遥・出合正幸


ＭＣ：鈴村展弘


※出演者は予告なく変更となる場合があります。



会場：東京ドームシティ シアターGロッソ


　　（東京都文京区後楽1-3-61　ジオポリス内）



料金： 【プレシャスシート】9,900 円（税込）


　　　 【サージェスシート】7,700 円（税込）


プレシャスシート特典：


場内前方席確約・限定ノベルティ付






主　　催：東京ドーム・東映ビデオ・東映エージエンシー


企画制作：東映エージエンシー・東映ビデオ


【イベント公式HP】


https://www.toei-video.co.jp/special/bouken/



▼本イベントのお問い合わせ先


東京ドームシティ　わくわくダイヤル


03-5800-9999（10:00～17:00土日含む）



※お客様からのイベントに関するお問い合わせは、東映エージエンシーおよび東映ビデオでは、お受けしておりません。



チケット先行抽選販売受付開始！


本イベントのチケットは、イープラスにて先行抽選販売を受付中！



【TTFC（東映特撮ファンクラブ）会員先行抽選／東映ビデオ先行抽選販売】


TTFC（東映特撮ファンクラブ） （https://lp.tokusatsu-fc.jp/share/articles/42677）


東映ビデオ （https://shop.toei-video.co.jp/pages/bouken_eve）


2026年6月20日（土）12：00～6月29日（月）23：59まで



【イープラス先行抽選販売】


2026年7月4日（土）12：00～7月19日（日）23：59まで


（https://eplus.jp/boukenger20th/）



【イープラス一般販売】


2026年7月25日（土）12：00より一般販売 （https://eplus.jp/boukenger20th/）



チケットに関するお問い合わせについて


▶ ｅ＋（https://eplus.jp/qa/）



思い出の放送回大募集！裏話満載の生コメンタリーで冒険を振り返ります　

TVシリーズ全49話の中から、皆様の思い出の放送回と、お気に入りのシーンを募集します！


投票の結果、人気の高かった放送回の中から厳選した映像を、


本イベント当日に登壇キャストの生コメンタリー付きで上映いたします。


上映内容は後日発表予定！


みなさまの熱い思いをぜひお送りください！



募集期間：2026年6月20日（土）12：00～7月19日（日）23：59まで


募集内容：「轟轟戦隊ボウケンジャー」のTVシリーズTask.1～Task.49の中から、


「思い出の放送回」と「お気に入りのシーン」をご投票ください。


投票フォーム： https://forms.gle/dWpLm8ydxt3PXVGG6


いつでも冒険を振り返ろう！ DVDｰCOLLECTION 発売決定！

放送20周年を記念して、TVシリーズがお求めになりやすいDVD-COLLECTION＜全2巻＞で登場！


2026年9月9日（水）発売　各巻19,800円（税込）／片面2層6枚組



「轟轟戦隊ボウケンジャーDVD COLLECTION VOL.1 」＃1～＃24収録＋映像特典


「轟轟戦隊ボウケンジャーDVD COLLECTION VOL.2 ＜完＞」＃25～＃49収録＋映像特典



＜各巻・初回特典＞ブックレット（予定）


※初回特典は限定生産品です。


在庫がなくなり次第、通常の仕様での販売となります。


発売・販売元：東映ビデオ



【商品詳細URL】


https://www.toei-video.co.jp/special/bouken/





ボウケンジャーの変身アイテム「アクセルラー」が-MEMORIAL EDITION-で商品化決定！

轟轟戦隊ボウケンジャー 20周年を記念して、


変身アイテム「アクセルラー」を大人向け玩具ブランド「-MEMORIAL EDITION-」より商品化いたします！



バンダイナムコグループ公式通販サイト


「プレミアムバンダイ」（https://p-bandai.jp/?rt=pr）にて、


「轟轟戦隊ボウケンジャー」より「アクセルラー -MEMORIAL EDITION-」の予約受付を2026年7月に開始予定です。


商品ティザーページ：https://p-bandai.jp/b-toys-shop/special-1000019235/



詳しい商品詳細については


7月に公開予定の受注ページ情報をご覧頂けますと幸いです。