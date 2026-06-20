ZIP-FM、ReoNa奄美ライブ音源をラジオ初O.A！Zepp Nagoya公演先行予約も実施

株式会社ZIP-FM

株式会社ZIP-FM（本社：名古屋市中区）は、2026年6月22日（月）放送の音楽プログラム『Neue Musik』にアーティスト・ReoNaをゲストに迎え、今年奄美大島で開催された初の凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』のライブ音源をラジオ初オンエアいたします。

あわせて、2026年8月8日（土）にZepp Nagoyaで開催される『ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-』のチケット先行予約も実施いたします。

唯一無二の歌声と繊細な表現力で多くの人々の共感を集め続けるReoNa。アニメ作品とのタイアップや全国ツアーを通じてその活動の幅を広げ、ライブアーティストとしても高い支持を集めています。

今回の『Neue Musik』にはReoNa本人がゲスト出演。

6月8日にリリースされた最新作『CLUTCH!』についてはもちろん、7月19日よりスタートします『ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-』、続く『ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”』、そして2027年にぴあアリーナMMで開催される『ハロー、アンハッピー』まで、一連のライブプロジェクトに込めた想いや、現在の活動についてたっぷりと語ります。

そして番組内では、今年奄美大島で開催された『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』のライブ音源をラジオ初解禁。

豊かな自然と独自の文化が息づく故郷・奄美大島で実現した特別なステージの模様を、ZIP-FMリスナーへいち早くお届けします。自身のルーツである地で響いた歌声と、その場に集まった観客との一体感が感じられる貴重な音源は必聴です。

さらに放送当日には、『ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-』Zepp Nagoya公演のチケット先行予約も実施。受付時間は15:00から22:00までとなっており、ライブを心待ちにしているファンにとって見逃せない機会となります。

ライブ音源のラジオ初オンエア、ReoNa本人による貴重なトーク、そしてチケット先行予約。

ReoNaの「今」とライブの魅力を多角的に感じることができる特別なプログラムとしてお届けします。

ZIP-FMチケット先行予約情報

『ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-』名古屋公演

公演日：2026年8月8日（土） 18:00 (17:00 開場)

会場：Zepp Nagoya

先行予約受付期間：2026年6月22日（月）15:00～22:00 放送中に実施

受付URL：https://eplus.jp/reona0808-zipfm/

『Neue Musik 』番組概要

放送局：ZIP-FM（77.8FM）

番組名：Neue Musik

放送日時：毎週月～木曜日 20:00～22:00

Navigator：神原真理

番組HP：https://zip-fm.co.jp/programs/70b7b773-3335-41a7-a159-01d2175d94ee

「ZIP-FM」とは

1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。

OFFICIAL WEB：https://zip-fm.co.jp/

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