【FC大阪】伊佐耕平選手 大分トリニータより完全移籍加入のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では、J2 大分トリニータより伊佐耕平選手が完全移籍加入することとなりましたのでお知らせ致します。

【伊佐耕平選手 プロフィール】

名前：

伊佐 耕平（ISA Kohei）

ポジション：

FW

生年月日：

1991/11/23（34歳）

出身地：

兵庫県

身長/体重：

176cm/73kg

経歴：

2004-2006 尼崎FC

2007-2009 神戸科学技術高校

2010-2013 大阪体育大学

2014-2026/6 大分トリニータ

明治安田百年構想リーグ成績：

20試合1得点

通算成績：

J1 53試合6得点、J2 229試合22得点、J3 16試合4得点、百年構想 20試合1得点、カップ戦 8試合0得点、天皇杯 17試合5得点

コメント：

FC大阪に関わるすべての皆様！

はじめまして！

大分トリニータから移籍してきました。伊佐耕平です！

新たなチャレンジを地元関西で出来ることに、感謝と幸せを感じています！

これまでのFC大阪の歴史や関わってきた方々の思いを大切にしながら、どんな時も勝利と感動のためにプレーさせていただきます！

まだまだ未熟ですが、よろしくお願いいたします。

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大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。