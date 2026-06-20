生原秀将選手 引退のご報告

株式会社NAGANO SPIRIT

日頃より信州ブレイブウォリアーズの活動にご理解、ご協力頂きありがとうございます。

このたび信州ブレイブウォリアーズでは、生原秀将選手がりそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズンをもって、現役を引退することとなりましたので、お知らせいたします。

2022-23シーズンに信州ブレイブウォリアーズへ加入し、4シーズンにわたりチームを支えてくれました。豊富な経験と高いバスケットボールIQを持ち、コート上では冷静なゲームコントロールと献身的なプレーでチームを牽引し、若手選手たちの良き手本としてチームに大きな影響を与えてくれました。

生原選手のこれまでの活躍と貢献に敬意を表するとともに、新たなステージでのさらなるご活躍を心より祈念しております。

生原秀将（Shusuke Ikuhara）

■生年月日：1994/5/24

■身長/体重：182cm/80kg

■ポジション：PG

■登録背番号：46

■出身地：徳島県

■経歴：徳島市立高校

→ 筑波大学

→ 2016-18 栃木ブレックス(特別指定含む) ※現宇都宮ブレックス

→ 2018-19 シーホース三河

→ 2019-22 横浜ビー・コルセアーズ

→ 2022-26 信州ブレイブウォリアーズ

■受賞歴：第67回全日本大学バスケットボール選手権大会 優秀選手賞(ベスト5)、アシスト王受賞

第68回全日本大学バスケットボール選手権大会 優秀選手賞(ベスト5)

■代表歴：2016年度 U22日本代表

2017年度 U24日本代表

生原秀将選手 コメント

「この度、プロとしてのキャリアを終えることを決断いたしました。

引退することは、私にとってとても勇気のいる決断でした。

まだ競技を続けたいという思いがある一方で、怪我と向き合い続けてきた心身は、すでに限界に達していると感じ、この決断に至りました。

長い競技人生の大半は、怪我との戦いでもありました。

長期離脱や度重なる故障に、心が擦り減るような思いをしたこともあります。

しかし、その度に多くの方々の支えと熱意を受け、コートに戻ることができました。その経験は、私にたくさんの学びと気づきを与えてくれました。

また、所属したそれぞれの街でかけがえのない出会いがあり、その土地や歴史に触れる中で、街そのものを好きになっていきました。過ごしたすべての街が、私にとって特別な場所です。

アウェーで訪れたどの街も魅力にあふれていて、もっとたくさんの街を訪れてみたかったという思いもあります。

また、多くの人とのご縁に恵まれました。

そうした出会いや経験の積み重ねが、今の私を形づくってくれたと感じています。

バスケットボールは、競技の枠を超えて私の世界を広げてくれました。

そこで得た経験は、今も私の日常の中にあり、これからも人生の支えであり続けると思っています。

これまで支えてくださったすべての皆様に、心より感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。」

代表取締役社長 木戸康行 コメント

「シュウへ、約10年間の現役生活、本当にお疲れさまでした。

信州ブレイブウォリアーズで過ごしたラスト4シーズンは、決して平坦な道のりではなかったと思います。それでも決して下を向くことなく、常にチームを鼓舞し、仲間のために行動し、クラブの成長と発展に大きく貢献してくれたことに、心から敬意と感謝を表します。本当にありがとうございました。

私が社長に就任した当初、チームとフロントがどう向き合い、一体感を築くべきか悩む中で、シュウは気さくに声をかけてくれて、クラブの課題や選手たちの思いを率直に聞かせてくれました。そのおかげで、多くのことを学ばせてもらいました。読書家で勉強熱心、そして周囲への気配りを忘れない姿勢は、クラブ全体に良い影響を与えてくれました。

これから始まる新たな人生でも、シュウらしく、自分の信じる道を歩んでください。クラブを代表して感謝を伝えるとともに、これまで築いてきた縁を大切に、臨機応変に信州で積み重ねた経験を力に変えて、次のステージでも活躍されることを心より願っています。

クラブとして、そして私個人として、シュウのこれからの人生を精一杯応援しています。ありがとうございました！」