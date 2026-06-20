コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！ 真面目女子×イケメン同期のトキメキLOVE♪ 「残業後にはごほうびを」 6/20～「マンガPark」で連載開始！

株式会社白泉社(C)ののせりん／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガParkにて「残業後にはごほうびを」(ののせりん)の連載がスタートします！

【あらすじ】

日吉郁美は大手食品メーカー勤務。希望の製菓部門に配属され、営業事務 3 年目。仕事に精一杯で恋愛どころではない日々で残業になる事もしばしば。そんな郁美の同期で営業の石澤は営業成績トップでイケメン、社内はもちろん取引先からもモテモテの好男子。でも誰とも付き合っていないため、好きな人がいるのかと女子社員は気になっている。そんなある日、仕事が終わった郁美に石澤が差し入れを持ってきてくれる。郁美の丁寧な仕事ぶりを褒めてくれた石澤の言葉がしみる郁美は「うっかり惚れたらどうするの？」と発言、それに対し、「うっかり惚れればいいのに」と迫られ…！！思いがけない石澤の言動にドキドキの郁美、急なアプローチに戸惑いつつも…！

連載は 2026/6/20（土）スタート！

毎週土曜更新予定です。

【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

(C)ののせりん／白泉社

「マンガPark」では「残業後にはごほうびを」の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを

実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！

1 チャプター目を読むと

5 ボーナスコインプレゼント！

実施期間 6/20(土)～6/26(金)

詳細はマンガParkアプリをチェック！

https://manga-park.com/share?atid=106019&wtid=106019(https://manga-park.com/share?atid=106019&wtid=106019)

【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app

・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)

・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://x.com/manga_park

＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社キャラクタープロデュース部

tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp