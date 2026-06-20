【夏限定】カカオ焙煎から手がける“チョコレートかき氷”　ベリー・ライチ・洋梨の「グラスピレ」3種を横浜ハンマーヘッドVANILLABEANS THE ROASTERYで月替わり販売

チョコレートデザイン株式会社

チョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）が運営する、横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）は、夏季限定のかき氷シリーズ「グラスピレ」を、第一弾から第三弾まで順次展開いたします。

本シリーズは、すべてのかき氷にエクアドル産とガーナ産のカカオをブレンドした、自家製のチョコレート氷を使用しています。カカオ本来の豊かな香りとすっきりとした後味を活かしたチョコレート氷にさまざまな果実を組み合わせることで、ひと皿ごとに異なる味わいに仕上げました。

ラインナップは全3種で、ベリー、ライチ×カカオパルプ、洋梨（ラ・フランス）を展開いたします。夏のデザートとして多彩な味わいを月替わりでお楽しみいただけます。

商品概要

第一弾：「バニラビーンズ グラスピレ -Berry-」

第一弾は、毎年好評の甘酸っぱいベリーとチョコレートを組み合わせたフレーバーです。ふわふわに削られたチョコレート氷の上に、エクアドル産とガーナ産のカカオをブレンドしたチョコレートのエスプーマを重ね、カカオニブをトッピング。グラスの底には時間をかけて煮詰めた甘酸っぱいベリージャムを敷き、氷の中にはミルクアイスを忍ばせ、チョコレートの濃厚なコクとベリーの酸味のバランスが楽しめる味わいに仕上げました。

価格：2,145円(税込)

販売期間：6月18日(木) ～ 7月15日(水) ※各日数量限定

販売店舗：VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD

第二弾：「バニラビーンズ グラスピレ -Lychee×Cacaopulp-」【新作】

第二弾は、希少なカカオの果肉「カカオパルプ」とライチを合わせた、2026年夏の新作です。カカオ豆の焙煎から手がけて製造したチョコレートを削った自家製のチョコレート氷を使用し、カカオのフルーティーな香りとライチの清涼感が重なり合う味わいに仕上げました。カカオパルプを使用したエスプーマに、ライチソースやソルベを合わせ、仕上げにブルーベリーパウダーで彩りをプラス。ライチとカカオパルプの爽やかな酸味が広がる、夏にぴったりのフレーバーです。

価格：2,145円(税込)

販売期間：7月16日(木) ～ 9月2日(水) ※各日数量限定

販売店舗：VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD

第三弾：「バニラビーンズ グラスピレ -Pear-」【新作】

第三弾は、チョコレートとラ・フランス（洋梨）を組み合わせた、2026年の新作フレーバーです。自家製のチョコレート氷に、ラ・フランスの果肉入りソースとなめらかな口どけのエスプーマを重ねました。ラ・フランスのやわらかな甘みと氷の中に忍ばせたミルクアイスが、カカオ分55％のビターチョコレートと調和した上品な味わいです。

価格：2,145円(税込)

販売期間：9月3日(木) ～ 9月30日(水) ※各日数量限定

販売店舗：VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD

VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEADについて

2019年に「横浜ハンマーヘッド」開業と同時にオープンした、海の上にあるクラフトチョコレートショップです。見晴らしの良いロケーションで、テラス席からはみなとみらいの海と景色を一望できます。店舗の奥にはカカオ豆を焙煎する大きな工房を併設し、工房内を見学できるミニファクトリーツアーやオリジナルチョコレート作りを体験できる「TAB LABO（タブラボ）」を開催中。「食」をテーマとした体験・体感型の商業施設内の店舗ならではのメニューをお楽しみいただけます。

住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-14-1 横浜ハンマーヘッド2階

TEL：045-323-9007

営業時間：11:00～20:00（カフェのラストオーダー 19:00）※土日はショップのみ10:00～

横浜発のクラフトチョコレート専門店「VANILLABEANS」について

VANILLABEANS（バニラビーンズ）は2000年に設立し、オンラインショップでの販売からスタートした、横浜発のクラフトチョコレート専門店です。現在は横浜みなとみらいを中心に、カフェを併設した実店舗を複数展開しています。

また、サステナブルな取り組みを長年続けており、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援を行う「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中です。2024年から2026年までに、初めて自分の農園を持つ若者農家へ合計約9,500本のカカオの苗木を提供し、持続可能なカカオ生産を支援しています。



「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」は、VANILLABEANS製品の売上金の一部を支援金に充てながら、経済的に厳しい状況にある若者カカオ農家を中心にサポートする取り組みです。提供したカカオの苗木を約3年かけて栽培・収穫し、農家の収益につながるまでを日本国内のお客様とともに支援・応援することを目的としています。また、収穫されるカカオ豆は当店でチョコレートに加工し、「Farm to Bar」製品として展開することを目指しています。

■公式サイト：https://www.vanillabeans.yokohama/

■公式SNS

・Instagram：https://www.instagram.com/vanillabeans_official/

・X：https://x.com/vanillabeans_mm

・Facebook：https://www.facebook.com/vanillabeansyokohama/