ダイナムジャパンホールディングス、新エンタメ事業「クレーンマート」を始動

株式会社ダイナム

全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナムジャパンホールディングス（本社：東京都荒川区西日暮里、取締役会議長兼代表執行役：保坂 明）は、この度、新規事業としてスーパーマーケット型クレーンゲーム「クレーンマート」（愛称：クレマ）の運営を開始いたします。本事業は、当社子会社である株式会社ネクストプレイズ（本社：東京都荒川区西日暮里、代表取締役：佐藤 公治）が運営を担い、2026年6月20日(土)に、大阪湾岸エリア初出店となる1号店「クレーンマート大阪泉佐野店」をオープンいたしました。「買い物×娯楽」という新たな価値を地域の皆様に提供してまいります。

1. 新規事業「クレーンマート」について

クレーンマートは、「狙って獲れた！という喜びと成功体験で地域を笑顔にする新しいエンタメ空間間」をコンセプトにした、スーパーマーケット型クレーンゲーム施設です。景品には、生活必需品（食品・日用品）を取り揃え、お客様はゲームを楽しみながら、お得に日用品を獲得できるという、これまでにない「買い物×娯楽」の体験を提供いたします。

2. 事業開始の背景と地域への貢献

近年、クレーンゲーム市場は成長トレンドにあり、幅広い層に楽しまれています。当社グループでは、長年培ってきたエンターテイメント事業のノウハウを活かし、地域社会に貢献できる新たな事業モデルを模索してまいりました。その結果、日常の買い物に「楽しさ」と「お得感」をプラスする「クレーンマート」の展開に至りました。特に、主婦層やファミリー層をメインターゲットとし、地域に密着した店舗運営を通じて、新たな顧客体験を創造してまいります。大阪湾岸エリアにおいては、生活必需品を主体としたクレーンゲーム専門店はなく、地域初出店となります。地域の皆様の生活をより豊かに、そして楽しくする新たなスポットとして、地域活性化にも貢献してまいります。

3. 「クレーンマート大阪泉佐野店」について

1号店となる「クレーンマート大阪泉佐野店」は、2026年6月20日(土)にオープンいたしました。地域のお客様に愛される店舗を目指し、従業員一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【店舗概要】

□店舗名：クレーンマート大阪泉佐野店

□所在地：大阪府泉佐野市南中安松849

□営業時間：10:00～23:00

□開店日：2026年6月20日(土)

店舗公式SNS：https://lit.link/cranemart_izumisano

【店舗責任者コメント】

クレーンマート大阪泉佐野店 店長 酒井崇吉

地域の皆様に「買い物×娯楽」という新しい体験をお届けできることを、従業員一同心待ちにしておりました。当店では、日々の生活に役立つ食品や日用品を景品として多数ご用意し、クレーンゲームを通じて「狙って獲れた！」という喜びと、お得に商品をゲットできる成功体験を提供いたします。お子様から大人の方まで、ご家族皆様で笑顔になれるエンタメ空間を目指してまいりますので、ぜひお気軽に遊びにいらしてください。皆様のご来店を心よりお待ちしております！

ネクストプレイズについて

□会社名：株式会社ネクストプレイズ

□所在地：東京都荒川区西日暮里2-25-1 702

□代表者：代表取締役社長 佐藤 公治

□事業概要：アミューズメント施設の運営

パチンコ事業で培ったエンターテインメントの力をさらに進化させ、これからの時代に求められる「新しい遊びのカタチ」を創造します。地域の皆様が毎日でも足を運びたくなる、生活に密着した新しいアミューズメント空間を提供します。