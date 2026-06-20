かいものパレット、6月後半「楽天お買い物マラソン」に参加。6月25日は全品ポイント10倍企画を実施。最大50％OFF。

株式会社スポルアップ

株式会社スポルアップ（所在地：東京都調布市、代表取締役：山本慎二郎）が運営する楽天市場店「かいものパレット」は、2026年6月20日（土）20:00より開催される「楽天市場 お買い物マラソン」に参加いたします。

今回のお買い物マラソンでは、かいものパレット売れ筋商品はもちろんのこと、食品・海鮮グルメなど、食卓を彩る商品を中心にラインナップ。最大50％OFFの商品を含むお得な企画を実施し、ご自宅用はもちろん、家族での食事やストック用にも活用しやすい商品を展開いたします。

また、6月25日（木）には、全品ポイント10倍企画を実施いたします。同日は楽天市場の「5と0のつく日」にもあたり、エントリーのうえ楽天カードでお買い物いただくことで、さらにお得にお買い物をお楽しみいただけます。

■ 目玉商品

大容量 1.25kg ねぎとろすき身 福袋 セット

50％OFF

ねぎとろ盛り付けイメージ商品発送イメージ

キハダマグロねぎとろ100g×10パック、中落ちすき身50g×5パックを詰め合わせた、合計1.25kgの大容量セットです。小分けパックで使いやすく、海鮮丼・手巻き寿司・おつまみなど、家庭の食卓で幅広く活躍します。

今回の楽天お買い物マラソンでは、50％OFFで販売いたします。

販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/earlygetter/negitoroset_big/

金沢産 たけのこご飯の素 2合用×2袋

10％OFF

金沢産 たけのこご飯の素調理イメージ金沢産 たけのこご飯の素

金沢産のたけのこを使用した、たけのこご飯の素です。2合用が2袋入っており、ご家庭で手軽にたけのこご飯をお楽しみいただけます。

炊飯器でお米と一緒に炊くだけで、たけのこの風味を感じられる一品に。普段の食卓にはもちろん、季節感のあるごはんを楽しみたい時にもおすすめです。今回の楽天お買い物マラソンでは、10％OFFで販売いたします。



販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/earlygetter/mrk_takenoko/

■ おすすめ商品

【選べる粒サイズ 蒸し牡蠣 珠せいろ】1kg蒸し牡蠣調理イメージ蒸し牡蠣サイズ比較

粒サイズを選べる、1kg入りの蒸し牡蠣です。ご家庭で牡蠣料理を楽しみたい方にぴったりの商品で、食卓の一品やおつまみ、さまざまな料理の具材として活用できます。

たっぷり1kg入りのため、家族での食事やストック用にもおすすめです。

販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/earlygetter/mushikaki/

■ 2026年6月後半 お買い物マラソン企画実施概要

開催期間：2026年6月20日（土）20:00～6月26日（金）1:59

実施店舗：楽天市場店「かいものパレット」

店舗URL：https://www.rakuten.co.jp/earlygetter/

内容：対象商品のセール販売、全品ポイントアップ企画

最大割引率：最大50％OFF

ポイントアップ企画：6月25日（木）全品ポイント10倍

※対象商品・販売価格・在庫状況・ポイント付与条件は、各商品ページおよび楽天市場の表示をご確認ください。

■ かいものパレット・スポルアップについて

かいものパレットは、株式会社スポルアップが運営する楽天市場店です。「まだ知られていない良いものとの、新しい出会いをお手伝いする」をコンセプトに、全国の産地と消費者をつなぐEC運営を行っています。

■ 運営者プロフィール

かいものパレット運営元・スポルアップ代表 山本慎二郎は、楽天・Amazon支援230社以上の実績を持つEC専門家です。EC業界20年の経験を活かし、産地と生活者を直接つなぎます。

詳細は公式ページをご覧ください。

https://spollup.jp/cap-yamamoto/

■ 会社概要

会社名：株式会社スポルアップ

所在地：東京都調布市

代表者：山本慎二郎

設立：2017年

事業内容：EC運営、アフィリエイトマーケティング、イベント企画、AIプロダクト開発・運営

URL：https://spollup.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社スポルアップ

担当：江戸

Email：info@spollup.jp

URL：https://spollup.jp/contact/