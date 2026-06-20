【卓球・金沢ポート】パリ五輪台湾代表・世界選手権銀メダリスト ガオチェンルイ選手と契約合意

金沢ポート株式会社写真提供：WTT

日頃より金沢ポートへの温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。



このたび、金沢ポートは台湾代表のガオチェンルイ選手と2026-2027シーズンの選手契約に合意いたしましたので、お知らせいたします。



ガオチェンルイ選手は、2024年パリオリンピック台湾代表として世界の舞台を経験し、2025年世界卓球選手権では男子ダブルス銀メダルを獲得するなど、台湾卓球界を代表する若手トッププレーヤーの一人です。

また、2023年にはWTTコンテンダー・リマで準優勝、2024年には世界卓球選手権団体戦で台湾代表の銅メダル獲得に貢献するなど、国際舞台でも着実に実績を積み重ねています。

2024年のパリオリンピックでは男子シングルスベスト16進出を果たし、世界トップクラスの選手たちと堂々と渡り合いました。



現在、21歳ながら世界の第一線で活躍を続けるガオ選手は、今後さらなる飛躍が期待される存在です。

金沢ポートは、ガオ選手の高い技術力と勝負強さに加え、世界に挑み続ける姿勢に強く魅力を感じ、今回の契約合意に至りました。

プレーオフファイナル進出を果たした昨シーズンからさらに上の景色を目指す金沢ポートにとって、ガオ選手の加入は悲願の初優勝に向けた大きな戦力となります。

なお、ガオ選手にとってTリーグ参戦は今回が初となります。世界を舞台に活躍する若き台湾代表が、日本最高峰リーグでどのようなプレーを見せるのかにもぜひご注目ください。

引き続き、ガオチェンルイ選手への温かいご声援をよろしくお願いいたします。

写真提供：WTT

【ガオチェンルイ選手コメント】

みなさん、こんにちは。ガオチェンルイです。

今シーズンから金沢ポートの一員となれたことを大変嬉しく思います。

チームの勝利のために全力で戦いますので、温かいご声援をよろしくお願いします！

【西東輝監督コメント】

このたび、台湾代表のガオチェンルイ選手と契約することができました。

ガオ選手はパリオリンピック台湾代表として世界の舞台を経験し、世界選手権では男子ダブルス銀メダルを獲得するなど、世界的に高い評価を受けている選手です。

彼の魅力は実績だけではありません。

若くして世界へ挑み続ける向上心と、重要な場面で力を発揮する勝負強さを兼ね備えています。

金沢ポートが目指すのは、常に挑戦を続けるチームです。

ガオ選手の加入は、チームに新たなエネルギーと可能性をもたらしてくれると確信しています。

悲願の初優勝に向け、ガオ選手とともに戦ってまいります。

ぜひ世界レベルのプレーを会場でご覧いただき、熱いご声援をよろしくお願いいたします。

【ガオチェンルイ プロフィール】

生年月日：2004年12月25日 21歳（2026年6月時点）

出身地：台湾

戦型：右シェークドライブ型

戦績：2023年 世界ユース選手権 U19男子シングルス 銅メダル

アジア選手権 男子団体 銀メダル

2024年 パリ五輪 男子シングルス ベスト16

世界選手権釜山大会 男子団体 銅メダル

アジア選手権 男子団体 銀メダル

2025年 世界選手権ドーハ大会 男子ダブルス 銀メダル（ペア：リンユンジュ）