出張買取MAX、熊本県全域へのサービス対応を開始

株式会社アイスタ

株式会社アイスタ（本社：埼玉県富士見市、代表取締役：穐山泰郎）が運営する出張買取サービス「出張買取MAX」は、このたび熊本県全域へのサービス対応を開始いたしました。

これまで一部地域を中心にサービスを提供してまいりましたが、対応体制の強化により、熊本県内全45市町村で出張買取サービスをご利用いただけるようになりました。

熊本県全域へ対応エリアを拡大

出張買取MAXでは、お客様からのご要望の増加を受け、九州エリアにおけるサービス網の拡充を進めてまいりました。

今回のエリア拡大により、熊本市、八代市、天草市、宇城市、宇土市、合志市、菊陽町、大津町、人吉市、阿蘇市をはじめ、熊本県内全域で出張買取サービスをご利用いただけます。

これにより、これまで対応が難しかった地域のお客様にも、自宅にいながら査定から搬出まで完結する便利なサービスを提供いたします。

対応エリア

熊本市, 八代市, 人吉市, 荒尾市, 水俣市, 玉名市, 山鹿市, 菊池市, 宇土市, 上天草市, 宇城市, 阿蘇市, 天草市, 合志市, 美里町, 玉東町, 南関町, 長洲町, 和水町, 大津町, 菊陽町, 南小国町, 小国町, 産山村, 高森町, 西原村, 南阿蘇村, 御船町, 嘉島町, 益城町, 甲佐町, 山都町, 氷川町, 芦北町, 津奈木町, 錦町, 多良木町, 湯前町, 水上村, 相良村, 五木村, 山江村, 球磨村, あさぎり町, 苓北町

大型家電や家具も自宅からそのまま売却可能

出張買取MAXでは、

- 冷蔵庫- 洗濯機- エアコン- テレビ- 電子レンジ- 家具- ブランド品- 趣味用品

など幅広い品目の買取に対応しています。

大型家電や家具など、ご自身で運搬することが難しい商品でも、スタッフがご自宅まで訪問し、査定から搬出まで対応いたします。

引っ越しや買い替え、遺品整理、生前整理など様々なシーンでご利用いただいております。

出張費・査定費・搬出費すべて無料、最短即日対応も可能

出張買取MAXでは、以下のサービスをすべて無料で提供しています。

・出張費

・査定費

・キャンセル料

また、エリアや予約状況に応じて、最短即日での訪問にも対応しています。

電話・LINE・メールなど複数の窓口から簡単に申し込みが可能で、忙しい方でもスムーズにご利用いただけます。

中古でも安心「最大3年保証」との連携

当社は買取事業だけでなく、中古家電販売事業も展開しており、自社で整備・クリーニングを行った商品には最大3年間の保証を提供しています。

対応地域は熊本県を含む全国に配送対応しています。買取から販売までを一貫して行うことで、中間コストを削減しつつ、品質と安心を両立したサービスを実現しています。

中古家電専門店 リサイクルショップアイスタ

https://www.recycleshop-aisuta.com/

全国規模のリユースネットワークを活用

出張買取MAXは全国各地でサービス展開を進めており、地域ごとの需要に合わせた柔軟な買取体制を構築しています。

買取した商品は、自社運営の販売網やリユースネットワークを活用して再流通を行うことで、幅広い商品の買取を実現しています。

今後の展開について

今後も出張買取MAXは、未対応エリアの解消およびサービス品質の向上を進め、全国どこでも安心して利用できる買取インフラの構築を目指してまいります。

また、地域パートナーとの連携強化により、よりきめ細やかな対応体制を整備し、さらなる顧客満足度の向上を図ってまいります。

全国でパートナー・加盟店を募集中

出張買取MAXでは、サービス拡大に伴い、全国各地でパートナーおよび加盟店の募集を開始しております。

地域に根ざした事業者様と連携することで、以下のような価値提供を実現します。

・既存店舗への送客（買取・販売双方）

・WEBサイト・広告・ビジネスプロフィールからの集客供給

・本部による問い合わせ一次対応・業務支援

・ブランド力を活用した信頼性の向上

これにより、パートナー企業様は新たな収益源の確保と来店機会の創出が可能となります。

サービス概要

サービス名：出張買取MAX

対応内容：家電・家具・ブランド品などの出張買取

対応エリア：日本全国（※一部地域を除く）

料金：出張費・査定費無料

公式サイト：https://www.kaden-max.com/

会社概要

会社名：株式会社アイスタ

代表者：代表取締役 穐山泰郎

事業内容：リユース事業（出張買取・中古家電販売）

文化放送「ビジネスフロンティア」出演

このたび、株式会社アイスタ 代表取締役 穐山泰郎が、文化放送の人気番組「ビジネスフロンティア」に出演いたしました。

番組内では、出張買取MAXのサービス内容や、「重くて運べない家電・家具を自宅で手軽に売却できる仕組み」、そして中古家電でも安心して利用できる取り組みについて紹介されています。

実際のサービスの考え方や取り組みを音声でご確認いただけますので、初めてご利用される方にも安心してご検討いただけます。

▼番組はこちら

https://podcastqr.joqr.co.jp/programs/business/episodes/a1a4e762-3988-44b1-b9b6-29d7cc187a4f