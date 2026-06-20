【ＡＭＲ対応　新商品！スマートワゴンシリーズ】

株式会社日東

株式会社日東【COLLEND PROJECT】は、2026年6月24日（水）～25日（木）

マリンメッセ福岡で開催される「九州・東アジア国際総合物流展」に出展します。

ＡＭＲ対応のスマートワゴン（カート・ラック）2種類を初出品。

ご来場の際は、是非弊社ブースへお立ち寄りください。

スペック情報

Smart Wagon Cart

倉庫から売り場まで魅せる軽量モデル

型番 ：SWC1-E125AG

サイズ ：約980x600x1120mm

材質 : アルミ

重量 : 約36kg

耐荷重 : 上段 50kg

下段 100kg

カラー : アーバングレー(粉体塗装)

キャスター : Φ125エラストマー

*2輪ストッパー付

Smart Wagon Rack

保管も陳列もこなす3段ラックモデル

型番 ：SWR1-E125AG

サイズ ：約900x600x1500mm

材質 : スチール

重量 : 約49kg

耐荷重 : 一棚あたり30kg

カラー : アーバングレー(粉体塗装)

キャスター : Φ125エラストマー

*2輪ストッパー付

AMR対応スマートワゴンについて

今回展示するAMR対応スマートワゴンは、単なる運搬用台車や保管棚としてだけでなく、陳列用什器や空間に調和するワゴンとしても使用できる製品を目指し開発しました。

「デザイン性」と「機能性」の両立をコンセプトに、店舗バックヤードや売場、ホテル、レストランなど、さまざまな空間で違和感なく使用できるよう、落ち着きのあるアーバングレーカラーを採用しています。

また、運搬時の負担軽減にも配慮し、滑らかな走行を支えるキャスターを採用。ストッパー付きキャスターにより、保管・陳列時の安全性にも配慮しています。

搬送効率の向上だけでなく、使用する空間の見え方にも配慮した、これからの現場に向けたスマートワゴンです。

陳列イメージ : スーパー陳列イメージ（バックヤードで商品補充、そのまま売り場へ移動、陳列が可能）

搬送イメージAMR連携イメージ

展示会情報

展示会名：「九州・東アジア国際総合物流展」

会期：2026年6月24日（水）～25日（木）

会場：マリンメッセ福岡 B館

ブース：BV-12

出展名：COLLEND PROJECT／コレンド プロジェクト（株式会社日東）

※パンフレットでの検索は「日東」、サイト・ブースを直接探す場合は「COLLEND PROJECT（日東）」でお探しください。

■九州・東アジア国際総合物流展 公式サイト

https://lttiekyushu.logis-tech-tokyo.gr.jp/

お問い合わせ

株式会社日東 松尾、岡田

電話：0568-31-7212 FAX：0568-31-7234

メールアドレス：collendproject@nittoh.com

■（株）日東 公式サイト

https://www.nittoh.com/