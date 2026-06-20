小林将天選手 松本山雅FCへ育成型期限付き移籍のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

このたび小林将天選手が松本山雅FCに育成型期限付き移籍することが決定しましたのでお知らせします。

契約期間は2027年6月30日までとなり、小林選手は期限付き移籍期間中にFC東京と対戦するすべての公式戦に出場できません。

小林選手プロフィール

□ポジション：GK

□生年月日：2005年9月20日

□出身：東京都杉並区

□身長/体重：191cm/87kg

□経歴

2015-2018 荻小SC

2018-2021 FC東京U-15むさし

└2019 第34回日本クラブユースサッカー選手権U-15 3位

2021- FC東京U-18

└2023 第47回 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会 準優勝

2024- FC東京

□代表歴

2022 U－17日本代表

2023 U-17日本代表、U-18日本代表

2025 U-20日本代表、U-22日本代表

2026 U-23日本代表

└AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026 優勝

出場記録

FC東京通算出場数：0試合 FC東京通算得点数：0点

小林選手コメント

「このたび、松本山雅FCへ育成型期限付き移籍することになりました。

今後のキャリアや自分の成長を考えて、新しい環境で挑戦することを決めました。

尊敬する先輩方に少しでも早く胸を張って追いつき、追い越せるよう日々努力を続けていきます！

これからも応援していただけると嬉しいです。

行ってきます！」