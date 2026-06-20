日本の夏を、もっと自由に。UGGのサンダルで楽しむ浴衣スタイリングを公開

Deckers Japan合同会社

TOKYO (2026年6月20日) - 南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランドUGG(https://www.ugg.com/jp/)（a division of Deckers Brands ［NYSE: DECK］）は、2026年サマーシーズンに向けた新ビジュアルを2026年6月20日(土)より公開します。

本ビジュアルでは、山下リオさん、柳俊太郎さん、長浜広奈さん、豊田裕大さんをモデルに起用。今シーズン人気のサンダルコレクションから、GoldenGlow Toggle(https://www.ugg.com/jp/goldenglow-toggle/1179370.html)（ゴールデングロウ トグル）、PeakMod(https://www.ugg.com/jp/peakmod/1166912.html?dwvar_1166912_color=CJS)（ピークモッド）、PeakMod Slide(https://www.ugg.com/jp/peakmod-slide/1175194.html)（ピークモッド スライド）を、日本の夏を象徴する浴衣に合わせたスタイルで披露しました。タウンユースやアウトドアシーンだけではない、幅広いライフスタイルに寄り添うUGGサンダルの魅力を表現しています。

また、UGG Tokyo Flagship Storeでは、日本の夏の風物詩である風鈴をモチーフにした特別なインスタレーションを展開。さらに、ビジュアルに出演した長浜広奈さん、豊田裕大さんによる直筆メッセージ入り風鈴の展示や、オリジナルチェキ写真が当たる来店キャンペーンも実施いたします。

【浴衣にもフィットする、UGGのサマーサンダル】

新ビジュアルでは、「浴衣×サンダル」という新しい夏のスタイリングを提案。

軽やかな履き心地とデザイン性を兼ね備えたGoldenGlow Toggle、キレイめのコーデにも合わせやすいPeakMod、アクティブなシーンにも対応するPeakMod Slideを中心に、日本ならではの夏の装いとUGGサンダルの新たな可能性を表現しました。

伝統的な浴衣スタイルはもちろん、ショッピングやカフェ巡り、旅行、アウトドアなど、多様なシーンに自然と溶け込むコーディネートを通じて、一足で幅広い夏スタイルを楽しめるサンダルの魅力を発信します。

【UGG Tokyo Flagship Storeに風鈴インスタレーションが登場】

UGG Tokyo Flagship Storeでは、2026年6月6日(土)から7月5日(日)までの期間限定で、風鈴をモチーフにしたインスタレーションを展開しています。

店内には涼やかな音色を奏でる風鈴が並び、日本の夏らしい情緒とUGGらしいサマームードを演出。期間中の週末は店舗スタッフも浴衣を着用し、お客様へ夏ならではのスタイリング提案を行います。

さらに、6月20日(土)より公開される新ビジュアルも店内大型サイネージにて放映予定です。

【長浜広奈さん・豊田裕大さんによる直筆メッセージ入り風鈴を展示＆来店者限定 オリジナルチェキ写真プレゼントキャンペーンを実施】

今回のビジュアルに出演した長浜広奈さん、豊田裕大さんが本企画のために直筆メッセージを記した特別な風鈴を、UGG Tokyo Flagship Storeにて6月20日(土)～7月5日(日)まで展示いたします。ここでしか見ることのできない特別な展示として、期間中ご来店いただいたお客様にお楽しみいただけます。

さらに、期間中、UGG LINE公式アカウントの友だち登録およびUGG Tokyo Flagship Storeへの来店を条件に、長浜広奈さん、豊田裕大さんを撮影したオリジナルチェキ写真が抽選で当たるキャンペーンを実施いたします。

※キャンペーンに関する詳細は、ブログ(https://www.ugg.com/jp/blog-post/?id=ss26-tgl-2)よりご確認をお願いします。

- 応募方法：1. UGG Tokyo Flagship Storeへ来店2. 店頭POPのQRコードより、UGG LINE公式アカウントを友だち登録3. 指定キーワードをUGG LINE公式アカウントのトークルームに送信4. 応募フォームよりエントリー- 応募受付期間：2026年6月20日(土) 11:00～7月5日(日) 23:59- 店舗概要：UGG Tokyo Flagship Store住所：東京都渋谷区神宮前4-31-12 原宿ZERO GATE 1F／2F営業時間：11:00～20:00

上記商品は、UGG公式サイト(http://www.ugg.com/jp/?utm_source=wag&utm_medium=pr&utm_campaign=GoldenGlow+Toggle+Promotion+Press+Release)や全国のUGG直営店および正規取扱い店舗でもご購入いただけます。※詳細は、フリーダイヤル0120-710-844までお問合せください。

About UGG

1978 年、カリフォルニアの海岸でオーストラリアのサーファーによって設立されたUGGは、アイコニックなクラシックブーツで知られるグローバルライフスタイルブランドです。ハリウッドのセレブリティに続き、ファッションエディターに愛用され、やがて世界中に広がりました。以来UGGは、品質、クラフトマンシップに対する妥協のない姿勢を貫きながら、フットウエア、アパレル、ファッション小物、ホームウェアのデザインと販売を手掛けています。世界各国の一流小売業者と提携しながら、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、パリ、ロンドン、東京、上海、北京などの世界主要都市に、コンセプトストアやアウトレットストアを展開し、年間20億ドルを超える売上高を実現しています。詳しくは、https://www.ugg.com/jp/ UGGJAPANをご覧ください。

【クレジット】

UGG / Deckers Japan

TEL: 0120-710-844 URL: https://www.ugg.com/jp/

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