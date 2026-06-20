【いわきFC】近藤慶一 選手、栃木SCへの期限付き移籍期間延長のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
＜2026年＞
＜通算＞
このたび、いわきFCは、栃木SCへ期限付き移籍中の近藤慶一選手が、移籍期間を延長することとなりましたので、お知らせします。
なお、新たな移籍期間は2027年6月30日までとなり、近藤選手は契約条件により、移籍期間中はいわきFCと対戦する全ての公式戦に出場することができません。
【近藤 慶一（YOSHIHITO KONDO）】
| ポジション
FW
| 生年月日
2002年3月3日（24歳）
| 身長/体重
181cm / 82kg
| 出身
岐阜県
| 経歴
多治見ZERO FC → 瀬戸FC → 中京学院大学附属中京高校 → 名古屋学院大学 → いわきFC → 鹿児島ユナイテッドFC（期限付き移籍）→ 栃木SC（期限付き移籍）
| 出場記録
＜2026年＞
百年構想リーグ：16試合出場 / 3得点
＜通算＞
J2リーグ通算：49試合出場 / 6得点、J3リーグ：26試合出場 / 5得点、 百年構想リーグ：16試合出場 / 3得点、リーグカップ通算：3試合出場 / 1得点、天皇杯通算：3試合出場 / 0得点
| コメント
「2026/27シーズンも栃木SCでプレーすることになりました。成長した姿を見せられるように力をつけてきます」