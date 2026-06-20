【いわきFC】近藤慶一 選手、栃木SCへの期限付き移籍期間延長のお知らせ

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株式会社いわきスポーツクラブ


このたび、いわきFCは、栃木SCへ期限付き移籍中の近藤慶一選手が、移籍期間を延長することとなりましたので、お知らせします。



なお、新たな移籍期間は2027年6月30日までとなり、近藤選手は契約条件により、移籍期間中はいわきFCと対戦する全ての公式戦に出場することができません。



【近藤 慶一（YOSHIHITO KONDO）】




| ポジション


FW



| 生年月日


2002年3月3日（24歳）



| 身長/体重


181cm / 82kg



| 出身


岐阜県



| 経歴


多治見ZERO FC → 瀬戸FC → 中京学院大学附属中京高校 → 名古屋学院大学 → いわきFC → 鹿児島ユナイテッドFC（期限付き移籍）→ 栃木SC（期限付き移籍）



| 出場記録


＜2026年＞
百年構想リーグ：16試合出場 / 3得点



＜通算＞
J2リーグ通算：49試合出場 / 6得点、J3リーグ：26試合出場 / 5得点、 百年構想リーグ：16試合出場 / 3得点、リーグカップ通算：3試合出場 / 1得点、天皇杯通算：3試合出場 / 0得点



| コメント


「2026/27シーズンも栃木SCでプレーすることになりました。成長した姿を見せられるように力をつけてきます」