【いわきFC】近藤慶一 選手、栃木SCへの期限付き移籍期間延長のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、栃木SCへ期限付き移籍中の近藤慶一選手が、移籍期間を延長することとなりましたので、お知らせします。

なお、新たな移籍期間は2027年6月30日までとなり、近藤選手は契約条件により、移籍期間中はいわきFCと対戦する全ての公式戦に出場することができません。

【近藤 慶一（YOSHIHITO KONDO）】

| ポジション

FW

| 生年月日

2002年3月3日（24歳）

| 身長/体重

181cm / 82kg

| 出身

岐阜県

| 経歴

多治見ZERO FC → 瀬戸FC → 中京学院大学附属中京高校 → 名古屋学院大学 → いわきFC → 鹿児島ユナイテッドFC（期限付き移籍）→ 栃木SC（期限付き移籍）

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：16試合出場 / 3得点

＜通算＞

J2リーグ通算：49試合出場 / 6得点、J3リーグ：26試合出場 / 5得点、 百年構想リーグ：16試合出場 / 3得点、リーグカップ通算：3試合出場 / 1得点、天皇杯通算：3試合出場 / 0得点

| コメント

「2026/27シーズンも栃木SCでプレーすることになりました。成長した姿を見せられるように力をつけてきます」