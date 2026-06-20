「濡れたタオルや汗くさい服、そのまま入れたくない…」4個セットで約101g、薄手の防水スタッフバッグが登場
Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、薄手で持ち運びやすい新商品「防水スタッフバッグ」を発売します。人気のドライバッグのタイプ違いとして、タオルや雨合羽などの濡れ物や汗をかいた衣類、汚れ物をバッグの中で分けて収納しやすい薄手タイプが登場。旅行・温泉・ジム・プール・登山の仕分け・雨の日の外出など、日常使いからアウトドアまで幅広いシーンで活用できます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5SzLpGm9kq0 ]
ベルモンド「スタッフバッグ」は楽天市場・Amazonにて販売中楽天市場 公式ショップ :
https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1772stfbg/
Amazon公式ショップ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/6BB242C6-8636-43C4-BC89-239C3DF2DAFC?channel=PRT-B1775-260620T
1. 日常にもアウトドアにも使える、薄手タイプの防水スタッフバッグ
人気のドライバッグから、薄手で持ち運びやすい防水スタッフバッグが登場。
雨や水しぶきから中身を守る収納としても、濡れたタオルや衣類を分ける収納としても使えます。
BELLEMONDで人気のドライバッグから、より軽く・薄く・持ち運びやすいタイプ違いの「防水スタッフバッグ」が登場しました。
旅行、温泉、ジム、プール、雨の日の外出、登山やキャンプなど、濡れ物や汗をかいた衣類、汚れ物を分けて持ち運びたいシーンで活躍します。
2. 濡れ物・汗もの・汚れ物を“そのまま入れたくない”時に
旅行の衣類整理、温泉の濡れタオル、ジムやプール、登山・キャンプまで幅広く使えます。
温泉帰りの濡れタオル、プール後の水着、ジム帰りの汗をかいた服、雨の日のレインウェアなど、バッグの中で他の荷物と分けておきたいものは意外と多いもの。
防水スタッフバッグなら、日常のちょっとした不快感を減らしながら、荷物をすっきり整理できます。
3. 2L・4L・8L＋小型ポーチで使い分け
2L・4L・8Lを用途に合わせて使い分け。小物、タオル、着替え、レインウェアの収納に。
セット内容は、2L・4L・8Lの3サイズと小型ポーチ。
小物、タオル、着替え、レインウェアなど、入れるものに合わせて使い分けできます。
3サイズとポーチをまとめても約101gと軽量で、使わない時は小さくたためるため、旅行バッグやリュックに入れておきやすい仕様です。
※小型ポーチは3個セットのみの付属です。
4. 耐水圧5,000mmの防水加工生地を採用
耐水圧5,000mmの防水加工生地を採用。表面はシリコンコーティング、裏面はPUコーティング仕様です。
生地には20Dナイロンを使用し、表面にはシリコンコーティング、裏面にはPUコーティングを施しました。
さらに縫い目にはシームテープ加工を採用し、雨や水しぶきが気になるシーンでも使いやすい防水仕様です。
※完全防水ではありません。ご使用時は開口部を3回以上折りたたみ、バックルをしっかり留めてください。
5. 選びやすいミストカラー展開
ミストグレー、ミストブラック、ミストブルーを展開。日常使いにもなじみやすい落ち着いたカラーです。
カラーは、使いやすいミストグレー、ミストブラックに加え、淡く爽やかなミストブルーを展開。
アウトドア感が強くなりすぎない、日常使いにもなじみやすいカラーに仕上げています。
商品概要
2L・4L・8Lで小分けでき、旅行バッグやリュックの中をすっきり整理できます。
商品名：BELLEMOND 防水スタッフバッグ
サイズ：2L／4L／8L／小型ポーチ
重量：3サイズ＋小型ポーチで約101g
素材：20Dナイロン
仕様：防水加工生地、シリコンコーティング、PUコーティング、シームテープ加工
用途：旅行、温泉、ジム、プール、雨の日、登山、キャンプなど
カラー：ミストグレー、ミストブラック、ミストブルー、3色セット
ベルモンド「スタッフバッグ」は楽天市場・Amazonにて販売中楽天市場 公式ショップ :
https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1772stfbg/
Amazon公式ショップ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/6BB242C6-8636-43C4-BC89-239C3DF2DAFC?channel=PRT-B1775-260620B
■ BELLEMONDについて
BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。
2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/
【BELLEMOND公式メディア】
BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp
tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official
YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official
X：https://x.com/bellemond_jp
Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/