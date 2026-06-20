「濡れたタオルや汗くさい服、そのまま入れたくない…」4個セットで約101g、薄手の防水スタッフバッグが登場

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、薄手で持ち運びやすい新商品「防水スタッフバッグ」を発売します。人気のドライバッグのタイプ違いとして、タオルや雨合羽などの濡れ物や汗をかいた衣類、汚れ物をバッグの中で分けて収納しやすい薄手タイプが登場。旅行・温泉・ジム・プール・登山の仕分け・雨の日の外出など、日常使いからアウトドアまで幅広いシーンで活用できます。

ベルモンド「スタッフバッグ」は楽天市場・Amazonにて販売中

1. 日常にもアウトドアにも使える、薄手タイプの防水スタッフバッグ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5SzLpGm9kq0 ]楽天市場 公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1772stfbg/Amazon公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/6BB242C6-8636-43C4-BC89-239C3DF2DAFC?channel=PRT-B1775-260620T人気のドライバッグから、薄手で持ち運びやすい防水スタッフバッグが登場。雨や水しぶきから中身を守る収納としても、濡れたタオルや衣類を分ける収納としても使えます。

BELLEMONDで人気のドライバッグから、より軽く・薄く・持ち運びやすいタイプ違いの「防水スタッフバッグ」が登場しました。

旅行、温泉、ジム、プール、雨の日の外出、登山やキャンプなど、濡れ物や汗をかいた衣類、汚れ物を分けて持ち運びたいシーンで活躍します。

2. 濡れ物・汗もの・汚れ物を“そのまま入れたくない”時に

旅行の衣類整理、温泉の濡れタオル、ジムやプール、登山・キャンプまで幅広く使えます。

温泉帰りの濡れタオル、プール後の水着、ジム帰りの汗をかいた服、雨の日のレインウェアなど、バッグの中で他の荷物と分けておきたいものは意外と多いもの。

防水スタッフバッグなら、日常のちょっとした不快感を減らしながら、荷物をすっきり整理できます。

3. 2L・4L・8L＋小型ポーチで使い分け

2L・4L・8Lを用途に合わせて使い分け。小物、タオル、着替え、レインウェアの収納に。

セット内容は、2L・4L・8Lの3サイズと小型ポーチ。

小物、タオル、着替え、レインウェアなど、入れるものに合わせて使い分けできます。

3サイズとポーチをまとめても約101gと軽量で、使わない時は小さくたためるため、旅行バッグやリュックに入れておきやすい仕様です。

※小型ポーチは3個セットのみの付属です。

4. 耐水圧5,000mmの防水加工生地を採用

耐水圧5,000mmの防水加工生地を採用。表面はシリコンコーティング、裏面はPUコーティング仕様です。

生地には20Dナイロンを使用し、表面にはシリコンコーティング、裏面にはPUコーティングを施しました。

さらに縫い目にはシームテープ加工を採用し、雨や水しぶきが気になるシーンでも使いやすい防水仕様です。

※完全防水ではありません。ご使用時は開口部を3回以上折りたたみ、バックルをしっかり留めてください。

5. 選びやすいミストカラー展開

ミストグレー、ミストブラック、ミストブルーを展開。日常使いにもなじみやすい落ち着いたカラーです。

カラーは、使いやすいミストグレー、ミストブラックに加え、淡く爽やかなミストブルーを展開。

アウトドア感が強くなりすぎない、日常使いにもなじみやすいカラーに仕上げています。

商品概要

2L・4L・8Lで小分けでき、旅行バッグやリュックの中をすっきり整理できます。

商品名：BELLEMOND 防水スタッフバッグ

サイズ：2L／4L／8L／小型ポーチ

重量：3サイズ＋小型ポーチで約101g

素材：20Dナイロン

仕様：防水加工生地、シリコンコーティング、PUコーティング、シームテープ加工

用途：旅行、温泉、ジム、プール、雨の日、登山、キャンプなど

カラー：ミストグレー、ミストブラック、ミストブルー、3色セット

ベルモンド「スタッフバッグ」は楽天市場・Amazonにて販売中

■ BELLEMONDについて

楽天市場 公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1772stfbg/Amazon公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/6BB242C6-8636-43C4-BC89-239C3DF2DAFC?channel=PRT-B1775-260620B

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/