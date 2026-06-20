熊本市東区長嶺エリアに地域最大級の総合フィットネスクラブ誕生

株式会社ビーバーレコード

株式会社ビーバーレコード（本社：大阪市淀川区）は、2026年7月25日、熊本県熊本市東区長嶺西のシュロアモール長嶺内に、24時間営業の総合フィットネスクラブ「B-fit24 長嶺店」をグランドオープンする。

B-fit24 長嶺店は、「健康をもっと身近に。毎日の暮らしにフィットするスポーツクラブ」をコンセプトとした地域密着型の総合フィットネスクラブだ。24時間利用可能なジムエリアをはじめ、スタジオ、プール、お風呂、サウナ、リラクゼーション設備を完備。初心者から本格的なトレーニング愛好者まで、あらゆる世代の健康づくりを支える施設として誕生する。

外観館内

館内には100台を超えるトレーニングマシンを導入。有酸素マシン35台、筋力トレーニングマシン24台、プレートロードマシンおよびフリーウエイトエリア42台を完備し、地域トップクラスのトレーニング環境を実現した。

有酸素マシン（画像はBe-fit light24園田店）筋トレマシン（画像はBe-fit light24園田店）フリーウェイトエリア（画像はBe-fit light24園田店）ストレッチマシン（画像はBe-fit light24園田店）

2面のスタジオでは、ヨガやエアロビクスをはじめとする多彩なレッスンプログラムを週90本以上開催予定だ。運動初心者でも安心して参加できるプログラムから、本格的なフィットネスプログラムまで幅広く展開する。さらに、25メートル5コースのプールを完備。水泳やアクアウォーキング、アクアプログラムなど、水中運動による健康づくりもサポートする。トレーニング後には、お風呂やサウナ、無料マッサージ機で心身をリフレッシュ。コワーキングスペースも設置し、「運動」「健康」「癒し」「仕事」を一つの施設で実現できる環境を提供する。

プール（画像はB-fit千里中央店）スタジオ（画像はB-fit Prime服部緑地店）

会員プランは、フルタイム会員をはじめ、39歳以下を対象としたアンダー39会員、平日日中利用向けのデイタイム会員、24時間ジム専用会員などを用意。ライフスタイルに合わせた利用が可能だ。年会費は不要。一人ひとりに最適な通い方を選択できる。グランドオープンに先立ち、先着500名限定の先行入会キャンペーンを実施する。入会金・事務手数料無料に加え、7月・8月・9月の月会費が無料。さらに月会費永久5％OFF、水素水サービス、専用ボトル、オリジナルバッグプレゼントなどの特典を用意した。B-fit24 長嶺店は、熊本市東区長嶺エリアの新たな健康拠点だ。24時間営業の利便性と総合型スポーツクラブならではの充実した設備を通じて、地域の皆さまの健康づくりと豊かなライフスタイルを支えていく。

キャンペーンチラシ料金表他

■施設名

B-fit24 長嶺店

■グランドオープン日

2026年7月25日（土）

■所在地

熊本県熊本市東区長嶺西1丁目5-1（シュロアモール長嶺内）

■営業時間

24時間営業（一部エリアを除く）

■施設内容

24時間ジムエリア、スタジオ2面、25mプール、お風呂、サウナ、マッサージチェア、コワーキングスペース

■トレーニング設備

総マシン台数100台以上

■運営会社

株式会社ビーバーレコード