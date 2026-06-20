【楽天市場】KEIYO公式ショップ、「決算特別 お買い物マラソン」開催　ポイント14倍＆お得なクーポンで夏のドライブ・お出かけを応援

株式会社慶洋エンジニアリング「6月決算特別 お買い物マラソン」開催 6/20(土)20:00～6/26(金)1:59

株式会社KEIYOが運営する「KEIYO公式ショップ」は、楽天市場にて2026年6月20日（土）20:00から6月26日（金）1:59まで、「 決算特別 お買い物マラソン 」を開催いたします。

上半期の感謝を込めた6月決算特別企画として、エントリー＆お買い物で店内全商品ポイント14倍となるほか、最大5,000円OFFクーポンやまとめ買いクーポンをご用意いたしました。

夏のドライブや旅行シーズンを迎えるこの時期に、ご家族でのお出かけをサポートする車載ベビーモニターやリアモニター、快適なカーライフを実現するディスプレイオーディオやカーアダプター、話題の大画面タブレットなど、人気商品をお得にご購入いただける期間限定キャンペーンです。

【開催期間】

2026年6月4日（木）20:00 ～ 2026年6月11日（木）01:59

※お買い物前に必ずエントリーをお願いいたします。

KEIYO楽天公式ショップ→ :https://www.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/

「6月決算特別 お買い物マラソン」限定 購入金額に応じて使えるお得なクーポン【決算特別 お買い物マラソン】

店内全商品 ポイント14倍

最大5,000円OFFクーポン

まとめ買いクーポン

・3,000円以上購入で100円OFF

・10,000円以上購入で500円OFF

・20,000円以上購入で800円OFF

■おすすめ商品

店内全商品 ポイント14倍 + 最大5,000円OFFクーポン

「27インチ移動式スマートモニター」AN-M036移動式 大画面タブレット 移動式モニター AN-M036

27インチの大画面タッチパネルを搭載したAndroid対応モバイルスマートディスプレイ。キャスター付きで自由に移動でき、動画視聴やオンライン会議、学習など幅広いシーンで活躍します。大画面ならではの快適な操作性で、新しいスマートライフを提案します。

17,992ポイント限定クーポン付きでの販売

実施期間： ～ 6月30日（火）23:59まで

【車載ベビーモニター】ミマモ２ AN-M023【車載ベビーモニター】ミマモ２ AN-M023

AI人物検知機能と音声アラート機能を搭載した車載ベビーモニター。新機能「窓際危険お知らせ機能」により、検知範囲内の人を検知するとアラートで通知し、お子さまの見守りをサポートします。Wi-Fiやアプリ設定は不要で、運転席から後部座席の様子をリアルタイムで確認可能。ナイトビジョン機能も搭載し、昼夜を問わず安心・快適なドライブを実現します。

【APPミラータッチカーアダプター】AN-S155【APPミラータッチカーアダプター】AN-S155

有線CarPlay対応車に接続するだけで、スマートフォンのアプリや動画を車載ディスプレイで楽しめるカーアダプター。車両のタッチパネルによる双方向操作に対応し、ナビや動画アプリ、音楽アプリを快適に利用できます。スマートフォン本来の性能を活かしたスムーズな操作性と安定した接続で、ドライブをより便利で快適な時間へと変えます。

【ディスプレイオーディオ 8.1インチ】AN-N004【ディスプレイオーディオ 8.1インチ】AN-N004

CarPlay・Android Autoに対応した8.1インチディスプレイオーディオ。スマートフォンと連携することで、ナビや音楽、動画コンテンツを大画面で快適に利用できます。工事不要で手軽に導入でき、いつものドライブをより便利で快適な時間へと変えます。

【リアモニター 後部座席リアモニター】AN-M033【リアモニター】AN-M033

Android TV搭載の11.6インチリアモニター。YouTubeやNetflixなどの動画コンテンツを後部座席で楽しめるため、長距離ドライブや家族旅行を快適にサポートします。高画質IPSパネルとフロントスピーカーを採用し、車内エンターテインメントを充実させます。

自撮りモニター Camee Neo(キャミー ネオ) AN-S151TE自撮りモニター Camee Neo(キャミー ネオ) AN-S151TE

スマートフォンの外カメラ映像をリアルタイムで確認できる自撮りモニター。高画質な外カメラで構図や表情を確認しながら撮影でき、旅行やSNS投稿、動画撮影に最適です。リバースタッチ機能と音声出力機能を搭載し、快適な撮影をサポートします。

【6月決算特別 お買い物マラソン】

お買い物マラソンSALE対象商品や各種クーポン情報は、特設ページよりご確認いただけます。

■特設ページ

https://www.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/contents/marathon_202606/

■KEIYO公式ショップ 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/

KEIYO公式ショップでは、カーエレクトロニクス製品やデジタルガジェットを通じて、お客様のカーライフと日常生活をより便利で快適にする製品を提案しています。

決算特別企画として実施する今回の「お買い物マラソン」では、お客様への感謝の気持ちを込めて、お得なポイントアップとクーポンをご用意しました。

ぜひこの機会にKEIYO公式ショップをご利用ください。

株式会社慶洋エンジニアリングについて

【会社概要】

社名：株式会社慶洋エンジニアリング

本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第三長谷川ビル 5F・6F

代表取締役：中井 利幸

事業内容： 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売

設立： 1986年8月22日

HP：https://www.keiyoeng.co.jp/

「車の安心安全」「車内の快適さ」を常に一番に考え、世の中の人々に「あったらいいな」と思っていただける製品を創造する会社