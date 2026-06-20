『グリッドマン ユニバース』オンラインくじ第3弾が6月20日(土)より販売開始！

株式会社サトクリフ

株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」より、『グリッドマン ユニバース』のオンラインくじ第3弾を2026年6月20日（土）10:00より販売いたします。

今回のテーマは「ゴルフ」！

「宝多六花」、「新条アカネ」、「なみこ」、「はっす」のゴルフウェア姿の新規描き下ろしイラストを使用したグッズが登場。

賞品ラインナップには、選べる！特大タペストリーやアクリルスタンドなど、ファン必見のアイテムをご用意しております！

オンラインくじ詳細

販売期間：2026年6月20日(土)10:00 ～ 2026年7月19日(日)17:59

価格：1回 770円（税込）※別途配送手数料がかかります

購入ページ： https://kuji-cliffe.com/lp/gridmankuji3/

＜クレジット＞

原 画 ：斉藤 健吾

仕上げ：入江 千尋

検 査：武田 仁基

特 効：齋藤 睦(グラフィニカ)

(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会

賞品ラインナップ

★A賞：選べる！特大タペストリー（全4種）

＜サイズ＞約W600×H1700mm

★B賞：選べる！アクリルスタンド（全4種）

＜サイズ＞約W600×H1700mm

★C賞：アクリルキーホルダー（全8種）

＜サイズ＞ 約W60×W60mm以内

★D賞：缶バッジ（全8種）

＜サイズ＞約Φ56mm

★10 連続特典：ポストカード（全4種）

10連セットを購入された方には、ポストカードを1枚ランダムでプレゼント！

＜サイズ＞約H148×W100m

『グリッドマン ユニバース』とは

特撮ドラマ『電光超人グリッドマン』を原典に据え、TVアニメ化された『SSSS.GRIDMAN』と『SSSS.DYNAZENON』。この2作品を手掛けた監督・雨宮哲は、日常と非日常の狭間で“今”を生きる若者たちの姿をみずみずしい感性で描き、同時にヒーローやロボットのアクションをダイナミズムで描き切った演出が、幅広い層からの絶大な支持を得た。

そして2023年―この２作品のキャラクター、世界観が奇跡のクロスオーバーを果たした完全オリジナルの劇場最新作『グリッドマン ユニバース』が公開された。

公式サイト：https://ssss-movie.net

公式X：https://x.com/SSSS_PROJECT

「くじクリフ」とは

みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。

公式サイト：https://kuji-cliffe.com/

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