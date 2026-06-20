2026-27シーズン観戦チケット概要のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

先日、「2026-27シーズン チケット価格改定と販売方針について(https://goldenkings.jp/news/detail/id=25818)」にてお知らせしました通り、キングスでは2026-27シーズンの観戦チケット概要を以下の通り、変更いたします。

・より多くの皆さまにご来場いただけるよう、一部席種の価格を引き下げ

・人気の高いエリアや観戦体験価値の高い席種については、価格を見直し

・ラウンジサービスの強化に伴い、対象エリアの席種において価格改定

詳細については下記をご確認ください。

なお、販売スケジュールやその他チケットに関する概要に関しましては、決まり次第、改めて公式サイトにてご案内いたします。

■チケット価格

■主な変更点まとめ

１.一部席種の価格を引き下げ

・最低価格(大人/こども)を「1,400円/800円」へ引き下げ

２.ラウンジ利用などのサービス拡充に伴い、一部席種を価格改定

・1階コートサイドラウンジを新たにグレードアップ

・3階キングスラウンジを新設

３.新たに2種類の「ゴーディーシート」が登場

■新設ラウンジやゴーディーシートなどのご紹介

＜ゴーディーシートが新登場！＞

■ゴーディーシート チェアタイプ

「ゴーディーシート チェアタイプ」は、選手のベンチにも使用されているSPECシートをゴーディー仕様にいたしました。ゴーディーに包まれているかのような特別なお席をお楽しみください。

■ゴーディーシート くつろぎタイプ

「ゴーディーシート くつろぎタイプ」は、ご家族でも気軽にお楽しみいただける座席です。家族や友人と、そしてゴーディーと！みんなで楽しくゆったり試合観戦を楽しめるエリアです。

＜テーブルシートがより快適に！＞

3階テーブルシートでのご観戦では、座席後方に位置するキングスラウンジ(3F)を専用でご利用いただけます。お飲み物はフリードリンク(アルコール含む)でご提供。専用ラウンジならではの落ち着いた空間で、混雑を気にすることなく、ドリンクやフードとともにワンランク上の観戦体験をお楽しみいただけます。

＜コートサイドだけの特別な空間＞

1階コートサイドラウンジが新たな装いでリニューアル。フリードリンク(アルコールを含む)やアリーナグルメを楽しめるだけでなく、限定グッズを取り揃えた、「コートサイド特別グッズショップ」も新たにオープンいたします。試合開始を待つ時間から試合後のひとときまで、コートサイドならではの特別な時間をお楽しみいただける空間へ。観戦だけではない、新たなコートサイド体験をお届けします。

＜一部座席の価格の引き下げ＞

これまで以上に、キングスのホームゲームへお気軽にご来場いただけるよう、一部席種にて価格の引き下げを行います。家族や友人でのご観戦など、この機会にぜひホームゲームへお越しください。

●ワイドビュー：\3,000 → \2,800 (ファンクラブ価格 \2,400)

●バルコニー 大人：\2,800 → \2,100 (ファンクラブ価格 \1,900)

●バルコニー こども：\1,400 → \900 (ファンクラブ価格 \800)

●エコノミー 大人：\2,400 → \1,400 (ファンクラブ価格 \1,300)

●エコノミー こども：\1,200 → \800 (ファンクラブ価格 \700)

■チケット価格