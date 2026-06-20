ごちそう温泉で【夏得ファミリープラン】夏だ! プールだ!! 海水浴も!!! お子様に光るうちわ☆かき氷、花火、浮き輪＆パラソル、館内利用券 etc.

プライベート感あふれるビーチリゾートで夏を満喫！

株式会社H.P.D.コーポレーション「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市

アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県鳴門市 総支配人:高橋裕二）は、2026年6月20日～8月31日の期間、家族で楽しむ夏旅におすすめの宿泊プランを発売いたします。

「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市

大鳴門橋と淡路島を望む宿泊者専用プライベートビーチとプールがオープン。

酷暑にうれしい、ナイトプール♪

「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市

夜は日焼けを気にせず、お子様が遊べるナイトプールも今年は7月1日から登場します。

ファミリーに嬉しい特典、盛りだくさん♪

「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市

かき氷の食べ放題、浮き輪やビーチパラソル、鳴門鯛が泳ぐ釣り堀体験など無料の特典付き。さらに、夏休みの自由研究にぴったり、貝殻ジェルキャンドルやブレスレット作りなどのクラフト体験は半額でご参加いただけます。

貝殻やビーズを組み合わせて、自分だけのオリジナルブレスレットを作ろう！

お子様には、人気の光るうちわや花火をプレゼント。

お子様に「リゾッタ光るうちわ」プレゼント(3～12歳)

親子シーカヤックやパドルサーフィンも特別価格でご案内。

縁日、阿波おどり、郷土料理バイキング、天然温泉 etc.

マリン体験プログラムを特別価格で！※除外日ありマリン体験プログラムを特別価格で！※除外日あり

縁日遊びや駄菓子屋さん、阿波おどり、郷土料理バイキングや会席料理、天然温泉など、子どもから大人まで一日中みんなが楽しめる夏のイチオシ宿泊プランです。

縁日遊びが楽しめる「阿波の國」

海に昇る朝日やムーンロード絶景を眺め、阿波山海の幸に舌鼓。

郷土料理バイキング「阿波三昧」イメージ

淡路島から車で5分、美しい海と青い空が広がる鳴門で、遊んで学べる夏の思い出づくりはいかがですか。

■お子様に「リゾッタ光るうちわ」プレゼント♪ 海だ！プールだ！夏得ファミリープラン2026

「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市

【期 間】2026年6月20日～8月31日

※お部屋のご利用は15:00～、12:00開始のチェックイン完了後は、海・プール・温泉など利用OK

【料 金】ご一泊 夕・朝食付きお一人さま ＊税・サービス料込､入湯税150円別

・23,000円～（2名１室）

・21,500円～（3名１室）

・20,500円～（4名１室）

＊海に昇る朝日とムーンロードを望む洋室、曜日シーズン客室タイプUP料金あり、お得な早期予約割引あり、子供料金あり

【夕 食】郷土料理バイキング、炭火焼、和会席、フレンチから選べるディナー

【朝 食】和食中心のバイキング

【特 典】1泊につき各1回

★お子様に「リゾッタ光るうちわ」プレゼント(3～12歳)

★お日にち限定「サマーファミリー7」 ※３.～７.は8/8～15除く

１.かき氷をお好きなだけ（小学生以上）11:00～16:00

２.お子様(3～12歳)に花火セットをプレゼント

３.ビーチマット＆パラソルレンタル無料(1室1セット)

４.鳴門鯛も♪釣り堀体験30分(小学生以上)

５.ビーチ浮き輪レンタル無料(1室1つ)

６.テニスコート1時間無料(ラケット・ボール・シューズ付/1室1面)

７.レンタサイクル1時間無料（小学生以上）

★夏休みの自由研究に♪ 下記メニュー半額 13:00～15:00

・貝殻ブレスレット（通常1,100円）

・デコシェルフレーム（通常2,000円～）

・貝殻ジェルキャンドル（通常2,000円～）

・竹水鉄砲作り（通常1,500円）

★マリン体験プログラムを特別価格で！ ※8/8～15除く※荒天時中止

10:00～17:00（各約25分/チェックイン後の予約順）

・親子でシーカヤック1500円/1人

・親子でパドルサーフィン1500円/1台

・スタンドアップペダルサーフィン2000円/1台

★ビーチプログラムや縁日に使える館内利用券

「たぬきのお金」1人500両分プレゼント

★アーリーチェックアウト特典

9：00までにルームキーをご返却いただいたお客様に、館内利用券１室1000円プレゼント

アオアヲの夏休み2026 :https://www.aoawo-naruto.com/pages/89/

【その他】毎晩開催♪阿波おどり公演（8/9～15除く）、結婚記念や誕生日ご長寿祝いほか、嬉しい無料のおもてなし

「アオアヲ ナルト リゾート」阿波おどり公演イメージ

【プライベートビーチ】

期 間 2026.6/20～8/31

時 間 9:00～18:00

◎アクティビティ

親子でシーカヤック2,000円/１名

ドラゴンボート3,000円/１名

ビッグマーブル4,000円/１名etc

【アウトドアプール】

期 間 2026.6/20～9/30

時 間 9:00～18:00

＊深さ120cm（子供用80cm）

＊広さ170平方メートル

【ナイトプール】

期 間 2026.7/1～9/23

時 間 18:30～21:00

【阿波の國】

期 間 通年

時 間 18:30～21:00

駄菓子屋さんや縁日遊び、阿波藍染めや大谷焼など伝統工芸が体験できるレトロモダンな空間です。

＊7/18～8/31は、夏休み縁日として営業（輪投げ・射的、鯛みくじetc.）

■アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県・鳴門市）

阿波の國 :https://www.aoawo-naruto.com/pages/52/「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市

瀬戸内海国立公園内、海に昇る朝日や日本百名月に選ばれた鳴門ムーンロードを客室や天然温泉から一望するオーシャンフロントホテル。

「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市

海を見晴らす洋室や和室、徳島の匠による阿波藍ルームなど旅のスタイルで選べる客室は15タイプ。徳島が誇る伝統工芸「大谷焼」アートプレートが彩る客室、泊まれるアートギャラリー「ゴッホのヒマワリルーム」も誕生しました。

鳴門鯛や阿波野菜ほか渦の幸グルメは、郷土料理バイキング阿波三昧、フレンチ会席、和会席、炭火焼、カフェなど個性的な5つのレストランでご堪能いただけます。

「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市

館内１階「阿波の國」では、縁日遊びや駄菓子屋さん狸堂、大谷焼の絵付け、江戸時代から伝わる“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染めなどのご当地プログラムが体験できます。

“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染め体験イメージ

鳴門海峡クルージング、鳴門鯛の釣り堀、夏の海水浴＆プール、秋の鳴門金時芋掘り、早春のワカメ漁など、一年を通じて自然に親しむアクティビティをお楽しみください。

毎晩開催される阿波おどりライブ、結婚記念や誕生日ご長寿のお祝い、連泊ランチ特典など、嬉しい無料のおもてなしも好評です。

周辺には「渦の道」「大塚国際美術館」、四国お遍路八十八ヶ所巡り一番札所「霊山寺」など観光名所も豊富。マイカーやバス、ＪＲ、航空機など、アクセス便利な徳島・鳴門です。

※徳島空港より30分/JR鳴門駅15分/高速鳴門バス停10分の無料シャトルバスあり(要予約)

鳴門北IC左折すぐ。関西からホテル直通ＪＲ高速バスあり

アオアヲ アクセス :https://www.aoawo-naruto.com/pages/123/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=G-nz7eqJeLg ]