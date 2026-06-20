【2026年7月8日19:30～開催】「年商1億の壁」を突破したい経営者へ--人手不足時代に注目集まる“少人数アライアンス会食”を渋谷で開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年7月8日(水)19:30～1億突破を目指す経営者のための実利直結の少人数会食を開催すると発表した。

2026年7月8日(水)19:30～1億を目指す経営者会食【成長志向の経営者限定】

【7月8日(水)19:30～】1億を目指す経営者会食＜成長志向の経営者限定＞ / 主催:松嶋 活智（KOBUSHI MARKETING） ＆ 山中 崇生（ミライテラス 代表）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/5037168

一人社長を救う「共創アライアンス」の場

人手不足や属人化経営が社会課題となる中、年商5,000万円の壁に直面する「一人社長」を救うイベントを開催いたします。KOBUSHI MARKETINGと株式会社ミライテラスが共同主催するこの会食は、次のステージである年商1億円を本気で目指す成長志向の経営者のための実利直結型アライアンスコミュニティです。当日は元yentaのマッチングプロである松嶋氏と、組織財務コンサルタントの山中氏がモデレーターとして参戦し、参加者同士を結びつけるトスアップを徹底サポートします。単なる名刺交換で終わる交流会とは一線を画し、少人数会食という高密度な空間だからこそ、事業の核心に触れる情報交換やリアルな仕組み化のノウハウ共有が可能です。明日からの事業スピードを圧倒的に加速させ、共に1億円の壁を越える強力な仲間がここで見つかります。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年7月8日(水) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・経営者(士業、個人事業主、小規模事業者OK)

・以下の職種はNG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費用

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 10,000円(事前決済)

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 11,000円(当日支払)

※経営者の役職を持たない方は＋1万円となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/5037168

注意事項

・ビジネスイベントにつき、名刺のご持参をお願いいたします。

・保険、投資不動産、ブローカーなどの営業目的の方、MLM及び宗教、スピリチュアル関連の方の参加はNGです。

・参加条件を満たさない場合は入場をお断りする場合があります。その場合、返金は出来ません。事前に主催者か幹事にお問い合わせください。

・一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

幹事のご紹介

KOBUSHI MARKETING 松嶋 活智

KOBUSHI MARKETING 松嶋 活智

神奈川県出身。名古屋商科大学MBA修了。神奈川大学工学部応用科学科を卒業後、NOK株式会社に入社しNOKクリューバー株式会社で潤滑剤の研究開発、株式会社メディアコミュニケーションを経て、日本マイクロソフト株式会社でプロジェクトマネージャー、サービスデリバリーマネージャー、ソーシャルメディアリード、マーケティングに従事。マーケティング担当時はC向け、B向け、パートナー向けのマーケティング戦略を担当。その後、スタートアップ2社の経営企画を経て独立。独立後は、アイピーオー合同会社で企業向けの顧問や事業支援を中心に自社プロダクトも開発、2025年からは共同創業したヒバチ株式会社の取締役にも就任。Yentaの元コミュニティマネージャー。趣味はウイスキーでバー巡りもしつつ、自宅には400本以上を保有。得意分野は話を聞き、整理して、表現すること。

株式会社ミライテラス 代表取締役 山中 崇生

株式会社ミライテラスは、「関わる人の今と未来を照らし、伴走し続ける。」をビジョンに、企業の経営基盤を実装する伴走型支援会社です。経営管理・財務・人事・組織領域において、ハンズオンのコンサルティングとBPOを組み合わせ、構想から実行・定着までを一気通貫で支援。机上論に終わらせず、現場で成果が出る仕組みをつくります。

株式会社ミライテラス 代表取締役 山中 崇生

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/