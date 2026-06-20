佐渡島発の『出張買取ヨロシク23』、ラジオ広告を原動力に創業5年で年商50億円突破へ。Yahoo!検索「出張買取」の関連候補で大手買取事業者と肩を並べるまでに成長

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株式会社マンクンカンクン（本社：新潟県佐渡市）が運営する総合出張買取サービス「出張買取ヨロシク23」は、ラジオ広告を原動力に全国47都道府県へのサービス展開を実現し、創業5年で年商50億円突破を見込むまでに成長したことをお知らせいたします。

近年、リユース市場の拡大や物価上昇による節約志向の高まりを背景に、不用品を現金化したいというニーズは全国的に増加しています。

その中で「出張買取ヨロシク23」は、新潟県佐渡市という人口約5万人の離島からスタートし、全国47都道府県へ対応エリアを拡大。創業からわずか5年で年商50億円突破を見込む規模へと成長しました。

また、Yahoo!検索で「出張買取」と検索した際の関連候補に「出張買取ヨロシク23」が表示されるなど、大手買取事業者と肩を並べるブランド認知を獲得しています。

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佐渡島から全国へ――成長の原動力はラジオ広告

出張買取業界では、テレビCMや大規模なインターネット広告を活用する企業が多い中、「出張買取ヨロシク23」は創業当初からラジオ広告を重視してきました。

テレビほど派手ではないものの、ラジオにはリスナーとの距離が近く、繰り返し接触できるという強みがあります。

当社は各地域のラジオ局を活用しながら継続的な広告展開を実施。その結果、

・ サービス認知度の向上

・ 問い合わせ件数の増加

・ 出張エリアの拡大

・ 人材採用の強化

を実現し、全国展開への大きな推進力となりました。

現在ではラジオ広告が当社の成長を支える最も重要なマーケティング施策の一つとなっています。

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全国47都道府県対応を実現

創業当初は限られたエリアでの営業からスタートしましたが、現在では北海道から沖縄まで全国47都道府県に対応。

人形、ピアノ、楽器、着物、ブランド品、貴金属、時計、切手、骨董品、家具家電、日用品など幅広い商材の出張買取を行い、多くのお客様に利用いただいています。

地域に関わらず利用できる出張買取サービスとして、都市部だけでなく地方や離島エリアにも対応できる体制を整備しています。

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Yahoo!検索にも表れたブランド認知

事業拡大に伴い、インターネット上でのブランド認知も拡大しています。

Yahoo!検索で「出張買取」と検索した際には、「出張買取ヨロシク23」が関連候補として表示されるなど、出張買取を検討するユーザーから直接ブランド名で検索される機会も増加しています。

これは、継続的な広告活動やサービス提供を通じて、多くのお客様に認知されるブランドへと成長したことを示す一つの指標であると考えています。

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代表コメント

私たちは人口約5万人の離島・佐渡島からスタートしました。

創業当初は全国展開など想像もできませんでしたが、ラジオ広告を通じて一人でも多くのお客様にサービスを知っていただくことを積み重ねてきました。

その結果、全国47都道府県へサービスを展開し、創業5年で年商50億円突破を見込むまでに成長することができました。

Yahoo!検索でブランド名が関連候補として表示されるようになったことも、多くのお客様に支持いただいた結果だと感じています。

今後も出張買取ヨロシク23は、全国のお客様に安心してご利用いただけるサービスを提供し、業界を代表する企業を目指してまいります。

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会社概要

会社名：株式会社マンクンカンクン

サービス名：出張買取ヨロシク23

本社所在地：新潟県佐渡市窪田6-2

事業内容：総合リユース事業・出張買取事業

対応エリア：全国47都道府県

創業：2022年

本件に関するお問い合わせ先

株式会社マンクンカンクン 広報部

TEL：070-4010-3577

Mail：info@reuse-japan.com