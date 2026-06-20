合同就職説明会「ひろしまで働こうや」開催

株式会社中国新聞社

中国新聞社は6月28日（日）11:00~16:00、「ひろしまで働こうや2026 合同就職説明会 in

東京」東京都千代田区の東京交通会館で開催する。

広島県内に拠点を構える27の企業・団体がブースを設け、会社紹介や人事担当者との交流

を企画する。入場無料。

就職に伴う転出超過が課題となっている県の企業を首都圏で直接アピールしようと、３

年目の開催。大学生、専門学校生や転職を希望する社会人が対象で、特設サイトで参加を

予約し、アンケートに回答すると500円分の電子ギフトをプレゼント。さらにブースを三

つ以上回ると、プロのカメラマンによる履歴書用写真の撮影サービスがある。

【特設サイト】

https://event.tarupo.jp/event/16169

■6/28（日）ひろしまで働こうや 合同就職説明会2026 in東京

【主催：中国新聞社、協力：広島県、メイツ中国】

開催日時：令和8（2026）年6月28日（日）11：00～16：00（受付は15:30まで）

実施場所：東京交通会館 12階 カトレアサロン（東京都千代田区有楽町2丁目10-1）

対象：新卒・既卒の学生（大学、大学院、高専、短大、専門学校）、転職を希望される方

出展団体：アキタフーズ、イズミ、エディオン、エネコム、山陽建設、JR西日本、中国電

力、RCC、中電技術コンサルタント、中電工、東洋証券、西川ゴム工業、ひろぎんホール

ディングス、広島ガス、広島県、広島県環境保健協会、広島高速道路公社、広島信用金庫

、広島電鉄、福屋、フジタ、復建調査設計、マナック、安田学園、YMfg、メイツ中国、中

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