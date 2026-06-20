【横浜市吉野町市民プラザ】8/11（火・祝）夏休みおやこホール探検ツアー開催決定！（募集開始：7/11（土））

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

夏休みおやこホール探検ツアーのポイント

「ホールの大変身」など、見どころがいっぱい

吉野町市民プラザのホールは、可動式の舞台機構と客席を持つ多目的ホールです。

体育館のような平土間のスペースが、みるみるうちに客席と舞台のあるホールに変身する様子を間近で見られます。

（過去の「ホール探検ツアー」の様子）電動式客席の背もたれが、次々に起き上がっていく様子に歓声が上がります。普段は入ることがない”ホールの裏側”を探検します

音や明かりを操作するための調整室や投光室、出演者が待機する楽屋など、普段は入ることのない部屋もくまなく探検します。

（過去の「ホール探検ツアー」の様子）舞台袖の急な階段を慎重に下りているところです。照明や音響の機材を実際に動かして、舞台技術の仕事にチャレンジ

舞台技術スタッフの音響・照明操作の仕事を体験してみましょう。舞台にいる人にスポットライトを当てたり、音響操作卓を動かしてマイクの声の大きさや響きを変えたり。

舞台技術スタッフによる音響・照明のお話もあります。

（過去の「ホール探検ツアー」の様子）はじめてのスポットライト操作体験。「けっこう重たい！」夏休みに、親子で初めての思い出を作ろう！

親子で一緒に新しいことを発見できる、夏休みの思い出作りにぴったりなイベントです。

初めて知ることや感じたことを「探検マップ」に書き込めば、後から振り返ることができます。

（過去の「ホール探検ツアー」の様子）グランドピアノやアコースティックギターに挑戦！

＜夏休みおやこホール探検ツアーの概要＞

【日 時】2026年8月11日（火・祝）10:30～12:00（約90分）

【会 場】吉野町市民プラザ4階ホール

【定 員】8組 小学生と保護者（1組3名まで）（申込制・先着順）

※未就学児は参加できません

【参加費】1組 1,000円（来館または振込にて事前支払い）

【申込方法】来館またはWEBフォーム

【受付開始】7月11日(土) 14:00

【主催・お問合せ】横浜市吉野町市民プラザ 〒232-0014 横浜市南区吉野町5-26

TEL：045-243-9261 FAX：045-243-9263

指定管理者：吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ

【アクセス】 市営地下鉄「吉野町」駅より徒歩3分

京急線「南太田」駅より徒歩7分

バス停「お三の宮」より徒歩1分

◆問い合わせ

横浜市吉野町市民プラザ

〒232-0014横浜市南区吉野町5-26 電話045-243-9261 E-mail yoshino_info@yoshinoplaza.jp

https://yoshinoplaza.jp/

指定管理者 吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ（株式会社tvkコミュニケーションズ、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、株式会社清光社、株式会社横浜メディアアド）

横浜市吉野町市民プラザ

横浜市南区にある、ホール、ギャラリー、会議室、３つのスタジオの貸出施設を備えた地域の文化施設です。

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