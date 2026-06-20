【横浜市吉野町市民プラザ】8/11（火・祝）夏休みおやこホール探検ツアー開催決定！（募集開始：7/11（土））

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公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団




　夏休みおやこホール探検ツアーのポイント

「ホールの大変身」など、見どころがいっぱい

吉野町市民プラザのホールは、可動式の舞台機構と客席を持つ多目的ホールです。


体育館のような平土間のスペースが、みるみるうちに客席と舞台のあるホールに変身する様子を間近で見られます。







（過去の「ホール探検ツアー」の様子）電動式客席の背もたれが、次々に起き上がっていく様子に歓声が上がります。

普段は入ることがない”ホールの裏側”を探検します

音や明かりを操作するための調整室や投光室、出演者が待機する楽屋など、普段は入ることのない部屋もくまなく探検します。






（過去の「ホール探検ツアー」の様子）舞台袖の急な階段を慎重に下りているところです。

照明や音響の機材を実際に動かして、舞台技術の仕事にチャレンジ

舞台技術スタッフの音響・照明操作の仕事を体験してみましょう。舞台にいる人にスポットライトを当てたり、音響操作卓を動かしてマイクの声の大きさや響きを変えたり。



舞台技術スタッフによる音響・照明のお話もあります。







（過去の「ホール探検ツアー」の様子）はじめてのスポットライト操作体験。「けっこう重たい！」

夏休みに、親子で初めての思い出を作ろう！

親子で一緒に新しいことを発見できる、夏休みの思い出作りにぴったりなイベントです。


初めて知ることや感じたことを「探検マップ」に書き込めば、後から振り返ることができます。





（過去の「ホール探検ツアー」の様子）グランドピアノやアコースティックギターに挑戦！


















＜夏休みおやこホール探検ツアーの概要＞


【日　時】2026年8月11日（火・祝）10:30～12:00（約90分）


【会　場】吉野町市民プラザ4階ホール


【定　員】8組 小学生と保護者（1組3名まで）（申込制・先着順）


　　　　　※未就学児は参加できません


【参加費】1組 1,000円（来館または振込にて事前支払い）


【申込方法】来館またはWEBフォーム


【受付開始】7月11日(土) 14:00


【主催・お問合せ】横浜市吉野町市民プラザ　〒232-0014　横浜市南区吉野町5-26


　　　　　　　　　TEL：045-243-9261　FAX：045-243-9263


　　　　　　　　　 指定管理者：吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ


【アクセス】 市営地下鉄「吉野町」駅より徒歩3分　


　　　　　　 京急線「南太田」駅より徒歩7分　


　　　　　　 バス停「お三の宮」より徒歩1分



◆問い合わせ　


横浜市吉野町市民プラザ


〒232-0014横浜市南区吉野町5-26　電話045-243-9261　E-mail yoshino_info@yoshinoplaza.jp


https://yoshinoplaza.jp/



指定管理者　吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ（株式会社tvkコミュニケーションズ、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、株式会社清光社、株式会社横浜メディアアド）



横浜市吉野町市民プラザ


横浜市南区にある、ホール、ギャラリー、会議室、３つのスタジオの貸出施設を備えた地域の文化施設です。




吉野町市民プラザのロゴ

吉野町市民プラザの外観