人気BL『マザーズ スピリット』（Charaコミックス刊）の新作グッズが登場！　描き下ろしイラストには、多幸感あふれるカルタカと稜一郎の姿が♪

株式会社Ａ３

エンゾウ先生が手掛ける大ヒット異文化交流BL『マザーズ スピリット』（Charaコミックス刊）の新作グッズが、通販サイト「eeo Store online」にてお取り扱い中！ また、2026年7月15日(水)からはeeo Store 池袋本店にて店舗販売がスタートします。

今回の描き下ろしイラストには、花冠を作りながら寄り添い合うカルタカと稜一郎の姿が♪ さらに、コミックスの表紙絵など選りすぐりの公式イラストを使用した美麗グッズもファン必見です。ぜひこの機会にお迎えください！

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

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【販売情報（通販／店舗）】

＜通販＞

■販売開始：2026年6月19日(金)～

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/8043?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1159)

＜店舗＞

■販売期間：2026年7月15日(水)～7月28日(火)

■販売場所：eeo Store 池袋本店

【グッズ一覧】

■缶バッジ（描き下ろし＆公式イラスト／全6種）※

■アクリルカード（描き下ろし＆公式イラスト／全6種）※

■アクリルスタンド（描き下ろしイラスト／全1種）

■デカアクリルキーホルダー（描き下ろしイラスト／全1種）

■キャラクリアケース（公式イラスト／全1種）

※マークはブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

缶バッジ

■価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]3,300円（税込）

描き下ろし＆公式イラストを使用した、直径5.7cmの缶バッジ。カルタカと稜一郎の美麗なお顔をお手元でじっくり眺めることができます♪

アクリルカード

■価格：[単品]690円（税込）／[コンプリートセット]4,140円（税込）

カバンに入れて持ち歩きしやすい、約7cm×9cmのアクリルカード。イラストが色鮮やかに映えるので、公園や海などのお出かけ先で写真を撮って楽しむのもおすすめです！

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アクリルスタンド

■価格：1,980円（税込）

カルタカに花冠を作ってあげる稜一郎――そんな穏やかなひとときを切り取ったアクスタです。卓上に置くだけでパッと華やぎ、日々のふとした瞬間にキュンと癒されます♪

デカアクリルキーホルダー

■価格：1,320円（税込）

やわらかな木漏れ日と四つ葉のクローバーに包まれた2人の姿が目を惹く、大きめサイズのアクリルキーホルダー。約10cm×10cmと存在感抜群なので、コレクションにもぴったりです◎

キャラクリアケース

■価格：900円（税込）

A5サイズ（14.8cm×21cm）以内の紙類を収納できる硬質クリアケースです。購入特典のポストカードなども、カバンの中で折れ曲がることなく安心して持ち運べます。また、そのまま棚に立てかけて飾っても可愛い！

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＜原作情報＆関連リンク＞

『マザーズ スピリット』（徳間書店 Charaコミックス刊）

著者：エンゾウ

◇作品ページ：https://www.chara-info.net/product/comics/11305/

◇エンゾウ先生公式X：https://x.com/Enzodesuyotto

◇Chara編集部公式X：https://x.com/chara_tokuma

(C)Enzo／TOKUMA SHOTEN

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus