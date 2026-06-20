【いわきFC】白輪地敬大 選手、ツエーゲン金沢への期限付き移籍期間延長のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
＜2026年＞
＜通算＞
このたび、いわきFCは、ツエーゲン金沢へ期限付き移籍中の白輪地敬大選手が、移籍期間を延長することとなりましたので、お知らせします。
なお、新たな移籍期間は2027年6月30日までとなり、白輪地選手は契約条件により、移籍期間中はいわきFCと対戦する全ての公式戦に出場することができません。
【白輪地 敬大（KEITA SHIRAWACHI）】
| ポジション
FW
| 生年月日
2001年12月7日（24歳）
| 身長/体重
172cm / 68kg
| 出身
神奈川県
| 経歴
津久井FC → 相模原みどりSC → 桐蔭学園高校 → 桐蔭横浜大学 → いわきFC → アスルクラロ沼津（期限付き移籍）
| 出場記録
＜2026年＞
百年構想リーグ：19試合出場 / 3得点
＜通算＞
J2リーグ：10試合出場 / 0得点、J3リーグ：24試合出場 / 4得点、百年構想リーグ：19試合出場 / 3得点、リーグカップ：2試合出場 / 0得点、天皇杯：3試合出場 / 2得点
| コメント
「百年構想リーグに引き続き、ツエーゲン金沢に期限付き移籍することになりました。自分らしく頑張ってきます。応援よろしくお願いします」