探索「提到壽司就想到富山」的成功祕訣！深入剖析地方品牌營造戰略的全新教材/「寿司といえば富山」の戦略に迫る！地方ブランディングを学ぶ新教材が登場 ｜Native Camp Japanese

株式会社ネイティブキャンプ

由株式會社 Native Camp（總部位於東京都澀谷區，代表取締役社長為谷川國洋）提供之線上日語會話服務『Native Camp Japanese』，此次在人氣教材「每日話題（Daily Topic）」中，追加了以「提到壽司就想到富山」為口號，目標成為日本第一壽司縣之富山灣地方品牌營造戰略為主題的新教材。

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』は、このたび人気教材「デイリートピック」に、「寿司といえば富山」を合言葉に、日本一の寿司県を目指す富山湾の地方ブランディング戦略をテーマにした新教材を追加いたしました。

Native Camp Japanese 是一個線上日語學習平台，讓學習者能夠隨時隨地、不限次數地與日本講師進行線上日語對話課程。

不同於傳統採用依據上課次數計費的日語學習平台，Native Camp Japanese 採用定額制，提供 24 小時全年無休、無需預約、每日不限堂數的課程服務。憑藉其高 CP 值與便利性，深受全球日語學習者的支持。

線上日語會話服務「Native Camp Japanese」此次新筯了以富山縣所推動之「提到壽司就想到富山」地方品牌營造戰略為主題的全新教材。

目前，富山縣正以被譽為「天然魚塘」的豐饒海產為武器，推動旨在成為日本第一「壽司縣」的大膽戰略。為了十年後的願景，富山透過社群媒體發信、培育年輕壽司職人，並與日本郵政及在地傳統產業跨界合作等獨特政策，這些地方政府如何建立獨有品牌的戰略行動，正備受矚目。

本教材將焦點放在富山縣所挑戰之「地域品牌營造」的成功因素與手法上。

觀看影片後，學習者將透過與講師的討論，進行「表達對食物的堅持」與「拓展創造力」的練習。教材中準備了多樣化的項目，其中包括以下提問：

１. 您想嚐嚐富山的魚嗎？想吃什麼樣的魚呢？

學習者將針對富山豐富海洋所孕育的海鮮，具體表達其魅力以及個人的喜好，從中培養以日語進行詳細描述的表現能力。

２. 如果自己動手做壽司，您會想要加入什麼樣的巧思呢？

超越傳統壽司的框架，學習者將自由發揮創意，以日語邏輯性地架構出獨特的壽司構想，並嘗試將其傳達給對方。

在「提到壽司就想到富山」這一運動的背後，究竟蘊藏著什麼樣的戰略算計與巧思呢？其全貌，請務必透過本次教材親身體驗。

誠摯邀請您把握這次機會，在 Native Camp Japanese 以日語體驗地方品牌營造與區域創生的最前線。

該教材：https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/page-detail/2/20205

【什麼是《每日話題 / Daily Topics》？】

・觀看影片＋討論形式的課程

在課程一開始會觀看約1分鐘的影片，之後與講師進行討論。《Daily Topics》涵蓋娛樂、商業、動畫等各種主題，每天都有新內容更新，讓學習者能持續有趣地學習日語。

・接觸實用的日語

您可以學到日本人日常生活中實際使用的自然語言。

【推薦對象】

・想透過 YouTube、電影、日劇、動畫等影片快樂學習的人

・日語初學者，想熟悉實用短語與表達方式的人

・已完成課本學習，想進一步掌握真實語言的進階學習者

・喜歡動畫，希望透過喜愛的作品快樂學習的粉絲

・想透過討論練習口說能力的人

教材總覽：https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/daily_topics(https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/daily_topics)

Native Camp Japanese 未來也將持續全力支持日語學習者的成長，並致力於開發符合需求的教材以及培養優秀的講師團隊。

Native Camp Japanese 顛覆你的日語學習體驗！7 天免費試用活動延長中！現在註冊，即可享受7天免費試用，並獲得600元台幣的金幣！

獨家入會優惠：凡透過 專屬優惠連結(https://ja.nativecamp.net/zh-tw/?cc=prtimes_zh-tw2) 完成新用戸註冊，即可獲得 600 元台幣的金幣。

活動期間：2026年6月1日（星期一）00:00 ～ 2026年6月30日（星期二）23:59

隨時隨地學日語，充分利用零碎時間

Native Camp Japanese的「彈性學習」模式是一大亮點，學員無需事先預約，隨時登入平台即可開始課程，讓零碎時間也能有效運用。此外，專業的一對一教學更能針對自學者最難突破的口說能力進行加強，與母語講師的互動不僅提升語言流暢度，還能學習更道地的表達方式。

量身定制會話練習，適合各種學習需求

針對台灣市場，Native Camp Japanese提供多樣化的教學主題，無論是基礎會話、商務日語還是旅遊日語，都能滿足學員需求。專業的日本講師團隊會針對個人學習目標量身定制課程，幫助學員快速提升實力。

專業講師＋無限次數，打造沉浸式語言環境

Native Camp Japanese 的一對一教學模式，特別適合希望加強口說及實戰能力的學員。講師經過嚴格甄選與訓練，提供高質量的教學內容。同時，無限次數的課程設計，讓學員能夠在短時間內大幅提升語言能力。

公司名稱：Native Camp, Inc.

公司地址：日本東京都渋谷區神南1-9-2

負責人：谷川國洋

公司網站：https://ja.nativecamp.net/zh-tw(https://ja.nativecamp.net/zh-tw)

Native Camp Japaneseは、いつでもどこでも何度でも日本人講師とのオンライン日本語レッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

従来の、受講回数に応じた料金体系を採用している日本語学習プラットフォームとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制で、24時間365日、予約不要で1日に何度でも受講できるため、そのコストパフォーマンスと利便性の高さにより、世界中の日本語学習者から支持を得ています。

オンライン日本語レッスンサービス「Native Camp Japanese」では、このたび、富山県が推進する「寿司といえば富山」という地方ブランディング戦略をテーマにした新教材を追加いたしました。

現在、富山県は「天然の生簀（いけす）」と称される豊かな海の幸を武器に、日本一の「寿司県」を目指す大胆な戦略を展開しています。10年後に向けて、SNSを活用した発信や若手職人の育成、さらには日本郵便や地元伝統産業とタッグを組んだユニークな施策など、地方がいかにして独自のブランドを確立していくのか、その戦略的な動きが今、注目を集めています。

本教材では、富山県が挑む「地域ブランディング」の成功要因や手法に焦点を当てます。

動画視聴後は、講師とのディスカッションを通じて「自分の食へのこだわりを伝える」「創造性を広げる」練習へと進みます。教材には、以下のような問いかけをはじめとする多彩な項目が用意されています。

１. 富山の魚を食べてみたいですか？何の魚を食べてみたいですか？

富山の豊かな海で獲れる魚介類について、その魅力や自分の好みを日本語で詳しく伝える表現力を養います。

２.自分で寿司を作るとしたら、どんな工夫をしてみたいですか？

伝統的な寿司の枠を超え、どんなユニークなアイデアを形にしてみたいか、自由な発想を日本語で論理的に構成し、相手に伝える力を目指します。

「寿司といえば富山」というムーブメントの裏側には、どのような戦略的な計算や工夫があるのでしょうか。その全貌は、ぜひ教材を通じて体感してください。

この機会にぜひ、Native Camp Japaneseで、地方ブランディングと地域創生の最前線を日本語で体験してみませんか。

該当教材：https://ja.nativecamp.net/en/textbook/page-detail/2/20205(https://ja.nativecamp.net/en/textbook/page-detail/2/20205)

【デイリートピック（Daily Topics）とは？】

・動画視聴＋ディスカッション形式のレッスン

レッスンの冒頭で約1分間の動画を視聴し、講師とディスカッションを行います。エンタメ、ビジネス、アニメなど、幅広いテーマが揃っており、毎日新しいコンテンツが追加されるため、飽きることなく学習を続けることができます。

・実践的な日本語に触れられる

日本人が日常的に使う生きた日本語を学ぶことができます。

【こんな方におすすめ！】

・YouTubeや映画、ドラマ、アニメなど、動画を活用して楽しく学びたい方

・日本語初心者で、実用的なフレーズや表現に慣れたい方

・教科書学習を終え、次のステップとしてリアルな日本語を身につけたい上級者の方

・アニメファンで、好きな作品を通じて楽しく学びたい方

・ディスカッションを通してスピーキング力を磨きたい方

教材：https://ja.nativecamp.net/textbook/daily_topics(https://ja.nativecamp.net/textbook/daily_topics)

Native Camp Japaneseは、今後も日本語学習者の成長を全力でサポートし、ニーズに合った教材やサービスの提供に努めてまいります。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD5 相当のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。そしてさらに今なら、7日間の無料トライアルに加えて、レッスンの予約に使えるUSD5 相当のコイン（50コイン）をプレゼントいたします！

期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2026年6月1日(月)00:00 ～ 2026年6月30日(火)23:59

お申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語や中国語を話せる講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「スキマ時間を活用したい」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*1)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です(*2)。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

*1 定期メンテナンスを除く

*2 同一講師との「今すぐレッスン」は24時間に1回までとなります。同一講師との複数回のレッスン受講をご希望の場合は、「予約レッスン」をご活用ください。

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs(https://nativecamp.net/corporate/cs)

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media(https://nativecamp.net/cs/media)