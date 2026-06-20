思わずうなずく「あるある」満載！　ツマミ偏愛エッセイの決定版『小宮山雄飛のツマミ百景』7月24日に発売決定！

株式会社晶文社『小宮山雄飛のツマミ百景』（晶文社）

株式会社晶文社はホフディラン小宮山雄飛さん初のグルメエッセイ『小宮山雄飛のツマミ百景』を、2026年７月24日（金）に単行本と電子版で同時発売いたします。

また、全国各地の書店およびオンライン書店では、すでに予約を開始しています。

▶版元ドットコム

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784794980601

■内容紹介

餃子、レバニラ、春巻、板わさ――。カレー本でベストセラーを生み出した小宮山雄飛さんが次に目を向けたのは、身近で奥深いツマミの世界。

おなじみの一品一品から広がるのは、食べ方の流儀、つい熱くなるこだわり、どうでもいいのに放っ

ておけない論争、そしてツマミを前にした人間たちのなんともいえない愛おしさ。

食べものについて綴っているのに、いつしかその向こうに人の癖や気分まで見えてくる。

読めばお腹がすき、誰かと一杯やりたくなる、そんな一冊です。

［もくじ］

板わさ／アタマ／餃子／レバニラ／もずく／ピザトースト／ハンバーグ／ちらし寿司／タラコ／春巻／焼きそば／ゆで卵／もんじゃ／ホットドッグ／ミニトマト／シュウマイ／干物／おにぎり／きんぴらごぼう／梅干し／ぶつ／タンメン／カニ／アボカド／しょうが焼き／ソーセージ／ワンタン／トマト／お新香／コロッケ／カレー／チャーハン／目玉焼き／ソルティドッグの塩／ポッキー／おわりに

■ 著者紹介

小宮山雄飛（こみやま・ゆうひ）

1973 年東京・原宿生まれ、成城大学卒業。2026年でデビュー30周年を迎える音楽グループ・ホフディランのキーボード/ボーカルとして、多くのヒット曲・CMソングを生み、現在も活動中。

音楽以外にも、『小山薫堂東京会議』(BSフジ）、『まんまる』(NHKラジオ）など様々なメディアに出演中。文春オンライン、朝日新聞デジタル、食べログマガジン、おとなの週末webなど連載も多数。『音楽界のグルメ番長』と呼ばれ、著書に『旨い！家カレー』（朝日新聞出版）、『新・酒場入門』（マイナビ出版）など。

地元渋谷区で、現在最も就任歴の長い観光大使でもある。

お酒とグルメ（特にカレーと蕎麦）とディズニーを愛する52歳。

■著者コメント

〈一日一話 一ヶ月書く〉

そんなルールを決めて、誰に頼まれたわけでも、どこかで連載するわけでもなく、ただ自分が書きたいというだけで書き溜めたエッセイが、晴れて本となり、みなさんの元へ届けられることになりました。

みなさんの日々の生活のツマミにしてもらえれば幸いです。

――小宮山雄飛

■書誌情報

書 名：小宮山雄飛のツマミ百景

著 者：小宮山雄飛

定 価：1700円＋税

判 型：四六判・並製

発行日：2026年7月24日（金）

帯コメント：有吉弘行さん

発 行：晶文社

晶文社：https://www.shobunsha.co.jp/?p=9501

特設サイト：https://hoff.jp/p/tsumami/

ホフディランHP：https://hoff.jp/