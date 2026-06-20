アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』 × 東急歌舞伎町タワー 開催！

株式会社TSTエンタテイメント

株式会社TSTエンタテイメント（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：都甲 義教）が運営する東急歌舞伎町タワーは、2026年6月20日（土）より、アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」とのコラボレーション企画（以下「本企画」）を本日より展開します。

本企画キービジュアル (C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

東急歌舞伎町タワー(以下「本施設」)は、“好きを極める”をコンセプトに、多様なカルチャーが交差する歌舞伎町の街を舞台に、さまざまなエンターテインメントを発信してきました。

今回のコラボレーション企画では、新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルコラボグッズの販売やコラボフードの提供等を行い、国内のお客さまはもちろん、海外から訪れる多くの方々にも、日本発のエンターテイメントの魅力を気軽に楽しんでいただける機会を提供します。

また6月27日(日)の夜には、本企画と連動した一夜限りのスペシャルイベントも開催予定です。詳細については決まり次第、特設Xアカウントにて発信いたします。今後の展開にもご期待ください。

■コラボレーション企画概要

タイトル ： アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』 × 東急歌舞伎町タワー

開催期間 ： 2026年6月20日(土) ～ 2026年7月12日(日)

展開企画 ：

１. 6/20～ オリジナルコラボグッズの販売（2F 特設POP-UPスペース）

２. 6/20～ 作品の世界観をテーマにしたコラボフードの提供

３. その他施策

（6/27夜・スペシャルイベントの開催、6/29～外壁大型ビジョンでの映像放映）

特設Xアカウント： https://x.com/NGO_KABUKICHO

（1） オリジナルコラボグッズの販売

新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルコラボグッズの販売を館内にて実施いたします。

商品ラインナップ (C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

● 販売箇所： 東急歌舞伎町タワー2F 特設POP-UPスペース

● 展開期間： 2026年6月20日(土)～2026年7月13日(日)

● 営業時間： 平日…15:00～19:00

土日祝…11:00～19:00



(ご注意事項)

・ 決済はクレジットカード・QRコード・電子マネーのみとなります。

現金および交通系ICカードはご利用いただけません。

（２） コラボフード・ドリンクの販売

作品の世界観をイメージしたコラボメニューの提供を、館内3店舗にて行います。オリジナルノベルティもお渡しします。

展開店舗１. namco TOKYO （館内3階）(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

・展開メニュー数 ： ドリンク11種、フード2種

・コラボメニュー販売時間 ： 11:00～22:00（L.O. 21:30）

展開店舗２. 新宿カブキhall～歌舞伎横丁（館内2階）(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

・展開メニュー数 ： ドリンク2種、フード2種

・コラボメニュー販売時間 ： 11:00～23:00

展開店舗３. Water Terrace （館内5階「X PLACE内」）(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

・展開メニュー数 ： ドリンク4種、シーシャセット2種

・コラボメニュー販売時間 ： 月～木…15:30～23:30

金…15:30～翌5:00

土…13:00～翌5:00

日…13:00～23:30

■TVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」について

最強の配信者を目指す承認欲求強めな女の子と、彼女を支える「ピ」の30日間を描いたマルチエンディングアドベンチャー『NEEDY GIRL OVERDOSE』。

2022年1月にSteam配信にてリリースされた本作は、累計300万本ダウンロードを記録。関連楽曲の再生数は4億回を突破し、インターネットカルチャーを代表するインディーゲームとなった。

そして2026年4月。

この混沌とした令和のインターネットを照らす、一筋の光となった女の子──「超絶最かわてんしちゃん」、通称「超てんちゃん」が、遂にテレビアニメデビュー。

アニメーション制作は『アークナイツ』、『ブルーアーカイブ』を手がけるYostar Pictures。

監督は『ブルーアーカイブ』や『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』の絵コンテ・演出、そして『NEEDY GIRL OVERDOSE』ショートアニメを手がけてきた中島政興（Yostar Pictures所属）が担当し、アニメーション独自の物語とキャラクターを描き出す。

【TVアニメ公式サイト】 https://needygirl-anime.com/

【公式X】 https://x.com/needygirl_anime

■権利表記

(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

株式会社TSTエンタテイメント

株式会社TSTエンタテイメントは、東急歌舞伎町タワーにおけるエンターテイメント施設の企画・運営を目的とした、東急株式会社および株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの合弁会社です。



会社名：株式会社TSTエンタテイメント

本社所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町一丁目２９番１号

事業内容 ：エンターテイメント施設の企画・運営及びそれに関する事業

HP：コーポレートサイト https://tst-ent.co.jp/

東急歌舞伎町タワー公式サイト https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/





【東急歌舞伎町タワー、シネシティ広場のイベントスペース・メディア利用について】



東急歌舞伎町タワー内の施設を活用したイベントや、屋外広場・ステージ・ビジョンを同時利用した屋外劇場型空間によるイベント等、ご要望に応じた様々なイベント開催が可能です。ビジョン単体の利用も受け付けております。詳しくは以下HPをご覧ください。



〈東急歌舞伎町タワー・シネシティ広場 イベントスペース/広告利用のご案内〉

https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/event-media/