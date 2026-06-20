株式会社ゲーミンキャット、設立以来の累計ダウンロード数が1億件を突破
モバイルゲームを中心に、PCゲームなどの開発・運営にも取り組む株式会社ゲーミンキャット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：林 宣多／はやし のりかず）は、2022年8月12日の設立以来、提供するゲームアプリの累計ダウンロード数が1億件を突破したことをお知らせいたします。
当社は設立以来、「もっと楽しいを創ろう」をモットーに、世界中のユーザーに楽しんでいただけるゲーム開発に取り組んでまいりました。このたびの累計1億ダウンロード突破は、多くのユーザーの皆様に継続的にご支持いただいた結果であり、当社にとって大きな節目となります。
■ 累計1億ダウンロード突破について
ゲーミンキャットは2022年8月の設立以降、モバイルゲームを中心に複数タイトルの企画・開発・運営を行ってまいりました。
近年では、パズルゲームをはじめとする複数タイトルが国内外のユーザーから支持を集め、グローバル市場においてダウンロード数を伸ばしています。
また、2025年第4四半期には、アプリ統計データツール「Sensor Tower」の集計において、世界のApp Storeにおける日本企業パブリッシャー別ダウンロード数ランキングで1位を獲得するなど、継続的な成長を実現しています。
今回の累計1億ダウンロード突破は、単一タイトルによる成果ではなく、複数タイトルを継続的に開発・運営してきた積み重ねによって達成されたものです。
■ 代表タイトル
今回の累計1億ダウンロード達成は、以下のタイトルをはじめとする複数タイトルの配信・運営によって実現しました。
Jigsolitaire - ジグソリティア
ジグソーパズルとソリティアを組み合わせたパズルゲーム。ゲーミンキャットの成長を牽引する代表タイトルの一つです。
▼ダウンロードはこちらから
・App Store(https://apps.apple.com/jp/app/jigsolitaire-%E3%82%B8%E3%82%B0%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2/id6741408932)
・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamincat.jigsolitaire)
ルームソート - 間取り図ゲーム
アイテム整理と空間デザインを組み合わせたパズルゲームです。
▼ダウンロードはこちらから
・App Store(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%88-%E9%96%93%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%9B%B3%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0/id6503679213)
・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamincat.roomsort)
Empire of Ants - Idle Game
アリのコロニーを成長させながら領地を拡大していくシミュレーションゲームです。
▼ダウンロードはこちらから
・App Store(https://apps.apple.com/jp/app/empire-of-ants-idle-game/id6740981177)
・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamincat.ant)
ジグソートパズル
ピースを並べ替えながら完成を目指すパズルゲームです。
▼ダウンロードはこちらから
・App Store(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B8%E3%82%B0%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BA%E3%83%AB/id1660835173)
・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamincat.jigsort)
■ 今後の展望
2026年度は、主力領域であるモバイルゲーム事業のさらなる拡大に加え、新規タイトルの開発を積極的に進めてまいります。
また、既存タイトルの継続的な改善を通じて、より多くのユーザーの皆様に長く楽しんでいただけるゲーム体験の提供を目指してまいります。
累計1億ダウンロードは通過点と捉え、今後も国内外の市場に向けたゲーム開発・運営を通じて事業成長を推進してまいります。
■ 株式会社ゲーミンキャットとは
株式会社ゲーミンキャットは、「もっと楽しいを創ろう」をモットーに、日本から世界へエンターテインメントを届けるゲーム開発会社です。
モバイルゲームを中心に、PCゲームなど複数プラットフォームに向けたゲームの企画・開発・運営を行っています。
フルリモート体制のもと、日本各地に在住するメンバーがそれぞれの強みを活かしながら、国境を越えて多様なユーザーに喜ばれるものづくりに取り組んでいます。
■ 会社概要
社名：株式会社ゲーミンキャット
所在地：東京都渋谷区東3-16-1 ベルザ恵比寿 6階
代表者：代表取締役 林 宣多
事業内容：モバイルゲーム、PCゲーム等の企画・開発・運営
URL：https://gamincat.com/