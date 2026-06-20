株式会社ゲーミンキャット、設立以来の累計ダウンロード数が1億件を突破

株式会社ゲーミンキャット

モバイルゲームを中心に、PCゲームなどの開発・運営にも取り組む株式会社ゲーミンキャット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：林 宣多／はやし のりかず）は、2022年8月12日の設立以来、提供するゲームアプリの累計ダウンロード数が1億件を突破したことをお知らせいたします。

当社は設立以来、「もっと楽しいを創ろう」をモットーに、世界中のユーザーに楽しんでいただけるゲーム開発に取り組んでまいりました。このたびの累計1億ダウンロード突破は、多くのユーザーの皆様に継続的にご支持いただいた結果であり、当社にとって大きな節目となります。

■ 累計1億ダウンロード突破について

ゲーミンキャットは2022年8月の設立以降、モバイルゲームを中心に複数タイトルの企画・開発・運営を行ってまいりました。

近年では、パズルゲームをはじめとする複数タイトルが国内外のユーザーから支持を集め、グローバル市場においてダウンロード数を伸ばしています。

また、2025年第4四半期には、アプリ統計データツール「Sensor Tower」の集計において、世界のApp Storeにおける日本企業パブリッシャー別ダウンロード数ランキングで1位を獲得するなど、継続的な成長を実現しています。

今回の累計1億ダウンロード突破は、単一タイトルによる成果ではなく、複数タイトルを継続的に開発・運営してきた積み重ねによって達成されたものです。

■ 代表タイトル

今回の累計1億ダウンロード達成は、以下のタイトルをはじめとする複数タイトルの配信・運営によって実現しました。

Jigsolitaire - ジグソリティア

ジグソーパズルとソリティアを組み合わせたパズルゲーム。ゲーミンキャットの成長を牽引する代表タイトルの一つです。

▼ダウンロードはこちらから

・App Store(https://apps.apple.com/jp/app/jigsolitaire-%E3%82%B8%E3%82%B0%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2/id6741408932)

・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamincat.jigsolitaire)

ルームソート - 間取り図ゲーム

アイテム整理と空間デザインを組み合わせたパズルゲームです。

▼ダウンロードはこちらから

・App Store(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%88-%E9%96%93%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%9B%B3%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0/id6503679213)

・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamincat.roomsort)

Empire of Ants - Idle Game

アリのコロニーを成長させながら領地を拡大していくシミュレーションゲームです。

▼ダウンロードはこちらから

・App Store(https://apps.apple.com/jp/app/empire-of-ants-idle-game/id6740981177)

・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamincat.ant)

ジグソートパズル

ピースを並べ替えながら完成を目指すパズルゲームです。

▼ダウンロードはこちらから

・App Store(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B8%E3%82%B0%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BA%E3%83%AB/id1660835173)

・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamincat.jigsort)





■ 今後の展望

2026年度は、主力領域であるモバイルゲーム事業のさらなる拡大に加え、新規タイトルの開発を積極的に進めてまいります。

また、既存タイトルの継続的な改善を通じて、より多くのユーザーの皆様に長く楽しんでいただけるゲーム体験の提供を目指してまいります。

累計1億ダウンロードは通過点と捉え、今後も国内外の市場に向けたゲーム開発・運営を通じて事業成長を推進してまいります。

■ 株式会社ゲーミンキャットとは

株式会社ゲーミンキャットは、「もっと楽しいを創ろう」をモットーに、日本から世界へエンターテインメントを届けるゲーム開発会社です。

モバイルゲームを中心に、PCゲームなど複数プラットフォームに向けたゲームの企画・開発・運営を行っています。

フルリモート体制のもと、日本各地に在住するメンバーがそれぞれの強みを活かしながら、国境を越えて多様なユーザーに喜ばれるものづくりに取り組んでいます。

■ 会社概要

社名：株式会社ゲーミンキャット

所在地：東京都渋谷区東3-16-1 ベルザ恵比寿 6階

代表者：代表取締役 林 宣多

事業内容：モバイルゲーム、PCゲーム等の企画・開発・運営

URL：https://gamincat.com/