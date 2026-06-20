みんなのライブ配信「ふわっち」が、渋谷女子インターナショナルスクールの文化祭に協賛！～SNSを学ぶ生徒たちが創る“次世代の文化祭”を、ライブ配信で強力にバックアップ～

株式会社A Inc.

株式会社jig.jpの連結子会社である株式会社A Inc.（東京本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：川股 将、以下「当社」）が運営するライブ配信サービス「ふわっち」は、渋谷女子インターナショナルスクール（所在地：東京都渋谷区、校長：赤荻瞳）が開催する文化祭「シブジョ文化祭 2026 」に公式スポンサーとして協賛することをお知らせいたします。 本取り組みでは、日本でも珍しい「配信」をカリキュラムに導入している同校の生徒たちとともに、ライブ配信を通じた新しい文化祭の形を世の中に発信します。

協賛の背景：なぜ「ふわっち」×「シブジョ」なのか

「ふわっち」は、誰もが飾らない自分を表現し、ファンとつながる場所を提供してきました。一方、渋谷女子インターナショナルスクールは既存の枠組みにとらわれず、自分らしさを武器に社会へ羽ばたく人材を育成しています。この「個性を尊重し、それを価値に変える」という両者の共通理念が、今回の協賛の最大の理由です。

文化祭での主な取り組み内容

「ふわっち」内にて”シブジョ”公式チャンネルでの生中継

生徒たちが自ら企画・運営・出演する文化祭当日を、「ふわっち」内で独占生配信。

文化祭来場者特典のプレゼント企画

文化祭に来訪された方へ条件クリアで配信スターターキットをプレゼント！

関係者コメント

■渋谷女子インターナショナルスクール教頭 川原佑介教頭 コメント

「日頃の授業で学んでいる配信技術を、ふわっちという大きな舞台で試せることにワクワクしています。視聴者の皆さんと繋がる、新しい文化祭を見せたいです。」

■株式会社jig.jp 執行役員 事業本部長 菊池武洋 コメント

「生徒たちの高い配信スキルと発想力に驚かされました。彼女たちが創り出すライブコンテンツは、配信業界の未来を感じさせるものになると確信しています。」

配信関連URL

配信アカウント：https://whowatch.tv/profile/w:shibujyo_official

アプリダウンロードURL：https://whowatch.go.link/j19ig(https://whowatch.go.link/j19ig)

上記アカウントより随時配信予定。当日をお楽しみに！

■渋谷女子インターナショナルスクールについて

渋谷女子インターナショナルスクールは、英会話・動画制作・SNS運用といった次世代に不可欠なスキルを体系的に学びながら、高等学校卒業資格を取得できる全日制の通信制サポート校です。株式会社が運営する教育機関として、企業や社会とのネットワークを活かした実践的な学びを展開。生徒は在学中からブランド案件やマーケティング企画などに関わり、社会の最前線に触れる経験を積みます。卒業後は、大学・専門学校への進学、企業・クリエイティブ分野への就職など多様な進路を目指します。「社会とともに学び、自分の未来をデザインする」それが渋谷女子インターナショナルスクールの新しい教育モデルです。

〈公式サイト・SNS〉

Webサイト：https://shibujyo.com/(https://shibujyo.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/shibujyo_0428/(https://www.instagram.com/shibujyo_0428/)

TikTok：https://www.tiktok.com/@shibujyo_0428?lang=ja-JP(https://www.tiktok.com/@shibujyo_0428?lang=ja-JP)

YouTube：http://www.youtube.com/@shibujyo2023(http://www.youtube.com/@shibujyo2023)

■ みんなのライブ配信「ふわっち」とは

ふわっちとは、配信者と視聴者が動画を通じて、双方向でコミュニケーションを楽しむ「みんなのライブ配信」サービスです。誰でも気軽に配信ができ、視聴者はライブ配信の閲覧とともにコメントやアイテムを使用して配信を盛り上げることができます。

■ サービスURL

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/id1106217401(https://apps.apple.com/jp/app/id1106217401)

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jig.product.whowatch.viewer(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jig.product.whowatch.viewer)

・PC

https://whowatch.tv/(https://whowatch.tv/)

・Instagram

https://www.instagram.com/whowatch_official/(https://www.instagram.com/whowatch_official/)

・X

https://x.com/whowatch(https://x.com/whowatch)

・TikTok

https://www.tiktok.com/@whowatch_official(https://www.tiktok.com/@whowatch_official)

・Youtube

https://www.youtube.com/@whowatch_tv(https://www.youtube.com/@whowatch_tv)

■ 会社概要

株式会社jig.jp

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33F

設立日：2003年5月

代表者：代表取締役社長CEO 川股 将

事業内容：ライブ配信事業「ふわっち」、VTuber事業、スマート眼鏡（ARグラス）事業「SABERA」、バーチャル音楽ライブ配信事業「topia」、マッチングアプリ事業「バチェラーデート」、等