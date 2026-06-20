自認シマエナガ、公式ECサイトを「BOOTH」にオープン！！
YouTube・Instagramを中心に活動するキャラクター「自認シマエナガ」が、公式ECサイトを「BOOTH」にオープンし、2026年6月20日(土)12:00より販売を開始することをお知らせします。 今まで販売してきたグッズを、オンラインでもお求めいただけるようになりました。会場へお越しいただけなかった方も、ぜひこの機会にご利用ください！
ECサイト概要
■販売サイト 自認シマエナガ公式BOOTH ■URL https://jininshimaenaga.booth.pm/items/8517428 ■販売開始日時 2026年6月20日(土)12:00～ ■決済方法 BOOTHのご利用案内に準じます
グッズ情報
■アクリルキーホルダー 880円（税込） 【種類】全8種 【サイズ】5㎝×5cm 【素材】アクリル
■木製マグネット 880円（税込） 【種類】全8種 【サイズ】5㎝×5cm 【素材】木
■アクリルマグネット 880円（税込） 【種類】全5種 【サイズ】6.5㎝×6.5㎝ 【素材】アクリル
■ぷっくりシール 880円（税込） 【種類】全1種 【サイズ】A6サイズ 【素材】ポリウレタン樹脂
■ステッカー 440円（税込） 【種類】全8種 【サイズ】約60×60㎜ 【素材】紙
■メモ帳 440円（税込） 【種類】全4種 【サイズ】74mmx105mm(A7サイズ) 【素材】紙
■ノート 880円（税込） 【種類】全4種 【サイズ】128mmx182mm(B6) 【素材】紙
■フォンタブ 440円（税込） 【種類】全4種 【サイズ】60mmx60mm 【素材】PVC
■キャンバス 5,500円（税込） 【種類】全4種 【サイズ】227mm×227mm 【素材】紙
「自認シマエナガ」について
群れで生活するシマエナガの中に紛れ込む シマエナガではないけど、自己認識がシマエナガである「自認シマエナガ」たち YouTube： http://www.youtube.com/@%E8%87%AA%E8%AA%8D%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%82%A8%E3%83%8A%E3%82%AC Instagram： https://www.instagram.com/jininshimaenaga/ X： https://x.com/Jininshimaenaga TikTok： https://www.tiktok.com/@jininshimaenaga
お問い合わせ
メール official@jinin-shimaenaga.jp