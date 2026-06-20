長年住み慣れたご実家を建て替え、これからの人生を自分らしく軽やかに楽しむための住まいが完成しました。14坪の限られた敷地条件を逆手に取った開放的な2階リビングや、将来の変化に寄り添う「可変性のある間取り」を実現。プロが提案する家具コーデや家事ラク動線など、こだわりが満載です。 2026年 東京都葛飾区 工法／木造軸組工法 敷地面積／77.08㎡（23.31坪） 延床面積／100.21㎡（30.31坪） 建築面積／48.63㎡（14.71坪） 二階建て＋ガレージ 仕様／BELS☆☆☆☆☆・耐震等級3

街並みに馴染むベージュの塗り壁と、チャネルアクセントのガレージ

外壁には、温かみのある明るいベージュカラーのsoi（ソーイ）塗り壁を採用しました。周囲の街並みに自然と馴染みつつ、上品な存在感を放ちます。インナーガレージの天井には木の質感が美しいチャネルを貼り、デザインのアクセントに。ガレージ内部にはダウンライトを埋め込み、車の入出庫に合わせて自動点灯する利便性の高さと、外からは照明が見えないすっきりとしたお洒落さを両立させました。

一歩踏み入れた瞬間の開放感。壁一面の大容量収納でスッキリ

玄関ドアを開けると、広々とした土間と温かみのある空間が広がります。限られた敷地を感じさせない「一歩踏み入れた瞬間の開放感」にこだわりました。廊下の壁一面はすべて収納になっており、靴はもちろん、趣味の道具や日用品までスッキリ収まる大容量のスペースを確保。生活感を隠し、いつでもお客様を気持ちよく迎えられる玄関です。

デッドスペースを賢く活かす。帰宅後すぐに手が洗える造作洗面

玄関から続く廊下の進むと現れるのが、階段下のデッドスペースを賢く活かした造作洗面です。帰宅後、リビングへ入る前にすぐに手が洗える便利な動線。造作ならではのシンプルで洗練されたデザインは、空間の美しさを損なわず、インテリアの一部として溶け込んでいます。ちょっとしたグリーンの配置も映える空間です。

光と風を通すストリップ階段。鉄骨手すりが描く美しいライン

1階と2階をつなぐ階段には、踏み板と鉄骨の手すりだけで構成されたストリップ階段を採用しました。視線が抜け、光や風を通すため、廊下空間を明るく、広く見せる効果があります。黒い鉄骨手すりが描くシャープで美しいラインが、ナチュラルな木目と調和し、モダンな雰囲気を演出。階段を上るたびに、この家のこだわりを感じられます。

持ち物に合わせてレイアウト自在。可動棚で叶える可変型収納

1階の個室の一つは、壁一面に可動棚とハンガーパイプを設置したクローゼットルームに。仕切りを最小限にしているため、衣類だけでなく、スーツケースや季節家電など、持ち物の量や種類に合わせてレイアウトを自由自在に変えられます。「今」の暮らしに合わせるのはもちろん、将来の生活変化にも柔軟に対応できる、まさに「可変型の間取り」を象徴する空間です。

和のくつろぎと大容量収納を両立。撤去も可能な畳の小上がり

ダークトーンのアクセントクロスが落ち着きを演出する主寝室。ここには、床から一段高くなった畳の小上がりを設けました。和のくつろぎを感じられるだけでなく、畳の下はすべて大容量の収納スペースになっており、寝具や季節ものをたっぷりと収められます。この小上がりは将来的に撤去も可能。家族が増えて大きなベッドを置く際など、ライフステージの変化にスムーズに対応できる工夫です。

太陽の光と植栽に癒やされる、2階リビングのくつろぎ

採光を緻密に計算し、晴れた日は自然光だけで過ごせる明るい2階LDKです。大きなテレビとソファを配置し、ご家族でゆったりとくつろげる空間に。造作棚には、お気に入りの小物を飾ったり、掃除機をすっきりと収納したりできます。ネイビーのアクセントクロスが空間を引き締め、室内の植栽と調和する心地よい暮らしを実現しました。

多用途に使えるダイニング。キッチンと繋がり、会話が弾む

キッチンと横並びに配置したダイニングテーブルは、食事はもちろん、読書やデスクワーク、ご家族の団らんなど、多用途に活躍します。キッチンで作業する人と自然に視線が合い、会話が弾む設計。ペンダントライトが温かみのある雰囲気を演出し、心地よい時間を刻みます。

開放的なオープンキッチンと、シンデレラフィットな造作収納

元々は閉鎖的だったキッチンを、ご家族との会話が弾むオープン仕様へと大胆にリノベーションしました。広々とした作業スペースを確保し、お料理の手際もアップ。背面の造作棚は、あらかじめ置く家電を選定し、そのサイズに合わせてミリ単位で設計されています。生活感が出がちな家電やストックも、計算された収納ですっきりと収まり、常に美しいキッチンを保てます。

買い出し回数を減らす、頼れる大容量パントリー

キッチン横には、広々としたパントリーを設けました。可動棚を採用しているため、食材のストックや調理器具の大きさに合わせてレイアウトを自由に変更できます。共働きで忙しい毎日でも、週末にまとめて買い出しをしてたっぷりと収納できるので、日々の負担が軽減。キッチン周りが片付くことで、心にもゆとりが生まれます。

洗濯から収納まで一歩で完結。「干す・畳む・しまう」の究極動線

広々としたランドリースペースには、室内干し要のハンガーパイプと衣類収納を併設しました。洗濯機から取り出してその場に干し、乾いたら隣のクローゼットへ。移動時間を最小限に抑え、「干す・畳む・しまう」がこの空間だけで完結する究極の家事ラク動線を実現しました。

自分好みの使い心地を叶える、マグネットミラーの浴室

清潔感あふれる浴室は、日々の疲れを癒やすリラックス空間です。最大の特徴は、マグネット式の鏡を採用したこと。お好みの位置に鏡をピタッとくっつけられるので、座ってヒゲを剃る時や立ち姿を確認したい時など、シーンに合わせて自由に調整できます。

淡いブルーのタイルが爽やか。清潔感あふれる造作洗面

洗面スペースは、淡いブルーのタイルを選定し、やわらかく清潔感のある雰囲気に仕上げました。広々としたカウンターと大きな鏡で、朝の支度もスムーズに。グリーンを飾れば、さらに爽やかな空間になります。

【ルームツアー】建坪14坪！実家を建て替え、限られた土地を最大限に活かすガレージ付き可変型の家｜2階建て｜狭小住宅｜葛飾区｜ガレージ

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=VCA9otLsa80