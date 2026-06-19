夏夜を彩る、幻想的なレディースコスチューム6種が新登場

株式会社クリアストーン

株式会社クリアストーンは、夏のイベントや撮影シーンにおすすめのレディースコスチューム全6種類を発売します。

儚くミステリアスな幽霊の世界観を表現したゴーストモチーフ4種類と、ラムネや風鈴から着想を得た清涼感あふれる夏モチーフ2種類をラインナップ。コンセプトカフェや夏祭り、イベント、写真・動画撮影など、季節感のあるスタイリングを楽しめるコスチュームです。

■夏夜を幻想的に彩るゴーストコスチューム

儚くミステリアスな幽霊の世界観を、それぞれ異なるシルエットや装飾で表現したゴーストモチーフのコスチュームです。繊細なレースやチュール、チェーン、リボンを取り入れ、甘さの中にダークで幻想的な雰囲気をプラスしました。

スモーキーゴースト

くすみグレーと淡い水色を組み合わせた、儚くミステリアスなコスチューム。蜘蛛の巣モチーフのレースやレースベール、長めのフレアスリーブが、幽霊らしい幻想的なシルエットを演出します。

メーカー希望小売価格：\6,990（税抜）

ドーリーゴースト

白とグレーの配色とアシンメトリーなシルエットが印象的なコスチューム。レースベール付きのヘッドドレスや繊細なレーススリーブが、甘く上品なゴーストスタイルを引き立てます。

メーカー希望小売価格：\6,990（税抜）

フェティッシュゴースト

光沢感のある白い生地と繊細なレースを組み合わせた、透明感のあるゴーストコスチューム。コルセット風のカバースカートやパールチェーン、ビジューが、上品でフェティッシュなアクセントを添えます。

メーカー希望小売価格：\6,990（税抜）

リュバンゴースト

全身にたっぷりとあしらったリボンが、甘くドーリーな世界観を演出。ボリューム感のあるカフスや揺れるチェーン、背面の大きなドレープリボンが、後ろ姿まで華やかに彩ります。

メーカー希望小売価格：\6,990（税抜）

■清涼感あふれる夏モチーフコスチューム

夏の風物詩であるラムネと風鈴を、それぞれ爽やかで可愛らしいコスチュームに仕上げました。透け感のある素材やきらめく装飾、揺れるディテールを取り入れ、見た目にも涼やかなデザインを楽しめます。

ラムネマリン

シュワっと弾けるラムネをイメージした、爽やかなマリンコスチューム。セーラーデザインのレオタードにラメ素材やクリアパーツ、パールチェーンをあしらい、涼しげなきらめきを表現しました。

メーカー希望小売価格：\6,990（税抜）

風鈴小町

涼やかな風鈴をイメージした、可憐な和洋折衷コスチューム。風鈴モチーフのお団子カバーや揺れる短冊、和紙風の柄生地、金の鈴が、夏らしい季節感を華やかに演出します。

メーカー希望小売価格：\6,990（税抜）

■ 詳細情報

本コレクションの詳細は、クリアストーン公式オンラインショップの特設ページにてご覧いただけます。

クリアストーン公式オンラインショップ

https://shop.clearstone.co.jp/blogs/lp/summer-fubutsushi

■株式会社クリアストーン 会社概要

株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。

会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)

所在地：

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室

代表取締役：小野 志堅

資本金：1億円

事業内容：

・パーティーシティー事業

・ミュージックエンターテイメント事業

・電子デバイス&テック事業

・バースデーバンク事業

関連URL：

コーポレートサイト

https://www.clearstone.co.jp/

公式オンラインショップ

https://shop.clearstone.co.jp/

公式SNS

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■本件に関するお問合せ先

株式会社クリアストーン

info@clearstone.co.jp