『システムで読む甲子園』発売決定

株式会社BOTANICO

野球著作家・ゴジキによる新刊『システムで読む甲子園』が発売されます。

本書は、2000年から2025年までの四半世紀にわたる夏の甲子園出場校データをもとに、現代高校野球における「勝利の条件」と「成長の構造」を読み解く一冊です。

地方大会から甲子園本大会まで、25年分のデータを徹底分析し、勝利のボーダーラインや強豪校に共通する成長条件を可視化。

球数制限や低反発バットの導入など、制度変更によって変化してきた高校野球の戦略やチーム運用にも迫ります。

ご購入はこちらから(https://www.amazon.co.jp/dp/4862558178)

■ 本書について

この25年間で、甲子園の勝ち筋は大きく変化しました。

かつては「絶対的エース」や「強打のチーム」といった印象で語られることも多かった高校野球ですが、近年は球数制限、低反発バット、継投策、守備力、選手層、チーム全体の運用設計など、よりシステマティックな戦い方が求められる時代へと移行しています。

本書では、高校野球の戦い方や制度、戦略の変遷が顕著になった2000年から2025年までのデータをもとに、現代高校野球における「勝利の正体」を明らかにします。

感覚や印象だけで高校野球を語るのではなく、膨大なデータをもとに「どのようなチームが勝ち上がるのか」「成長するチームには何が共通しているのか」を検証していきます。

■ 本書の特徴

・地方大会から甲子園まで、25年分のデータを徹底分析

・勝利のボーダーライン、成長の条件を可視化

・球数制限、低反発バットが変えたシステムと戦略を解説

・現代高校野球における強豪校の勝ち筋をデータで読み解く

・高校野球ファン必読の現代高校野球論

■ 著者について

著者は、『データで読む甲子園の怪物たち』、『マネジメント術で読むプロ野球監督論』などで注目を集める野球著作家・ゴジキ。

高校野球からプロ野球まで、データ分析と独自の視点を掛け合わせた野球論を展開してきた著者が、本書では「甲子園を勝ち抜くシステム」に正面から向き合います。

本書は、現代高校野球をデータと構造から読み解く、高校野球論の決定版です。

■ 書籍概要

書名：システムで読む甲子園

サブタイトル：25年分のデータで解き明かす「勝利と成長」の条件

著者：ゴジキ

発売日：2026/7/16

出版社：カンゼン

ISBN-10：‎4862558178

ISBN-13：978-4862558176

価格：1,980円（税込）

■ 今後の展開

発売に向けて、書籍内容の紹介、抜粋記事の公開、SNSでの発信などを順次展開予定です。

高校野球シーズンに向けて、データから甲子園を読み解く新たな観戦体験を届けてまいります。

ご購入はこちらから(https://www.amazon.co.jp/dp/4862558178)