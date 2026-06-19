【岡山大学】「RYOBI ARENAネーミングライツオープニングセレモニー」を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 19日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年6月16日、両備ホールディングス株式会社と本学のネーミングライツ・パートナー契約締結を記念し、「RYOBI ARENAネーミングライツオープニングセレモニー」を本学津島キャンパスで開催しました。

本学におけるネーミングライツは、ネーミングライツ・パートナーにより本学の施設等に愛称を付与することで、当該施設の魅力向上を図るとともに、本学および地域の活性化に貢献し、さらには企業との連携機会の拡大を目的としています。その取り組みの一環として、両備ホールディングス株式会社がパートナー企業となり、第二体育館に新たな愛称「両備アリーナ」が付されました。



那須保友学長は、「大学として地域の企業の方々と一緒になってまちづくりをしていきたい」と述べ、続いて、両備ホールディングス株式会社三宅健夫COOは、「両備グループでは、毎年岡山大学の卒業生が入社し、活躍いただいている。両備グループと岡山大学で、岡山を盛り立てるさまざまな取り組みをもっと行っていきたい」とコメントしました。



この愛称を広く浸透させ、学生の成長と地域交流の拠点として、本施設をさらに発展させていきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

テープカットの様子（左から菅理事（教学担当）・ 上席副学長、那須学長、三宅COO、清水CBO）

集合写真

◆参 考

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・両備ホールディングス株式会社

https://www.ryobi-holdings.jp/

◆参考情報

・国立大学法人岡山大学ネーミングライツに関する募集について

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15446.html

岡山大学第二体育館「両備アリーナ」が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学務部 学生支援課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7179

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15446.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html