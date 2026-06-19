★話題沸騰の映画『超かぐや姫！』の POP UP STORE を6月26日（金）から 開催！【大丸梅田店７階】

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸梅田店では、2026年6月26日（金）から7月12日（日）まで、「映画『超かぐや姫！』 POP UP STORE」を開催します。『超かぐや姫！』は話題沸騰中の映画で、劇場で公開すると満席が相次ぎ、今なお勢いが増し続けています。日本人に親しまれてきた“かぐや姫”をモチーフに、ポップカルチャーの要素を掛け合わせた新しい世界観を展開。そんな『超かぐや姫！』の世界観を表現したグッズや装飾物がお楽しみいただける、ファン必見のPOP UP STOREです。

【概要】

■会期：2026年6月26日(金)→7月12日(日)

■会場：大丸梅田店 7階特設会場

■入場時間：10時→20時 ※最終日は18時閉場

■入場料：無料

■公式HP： https://www.cho-kaguyahime.com/

■公式Xアカウント名：@Cho_KaguyaHime

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◆ファン必見のグッズを販売！

トレーディング缶バッジ かぐや・酒寄彩葉・月見ヤチヨ 【単品】税込550円トレーディング缶バッジ 帝アキラ・駒沢雷・駒沢乃依 【単品】税込550円

トレーディングミニ色紙 【単品】税込880円2層アクリルキーホルダー かぐや・酒寄彩葉・月見ヤチヨ各税込990円

アクリルスタンド かぐや・酒寄彩葉・月見ヤチヨ・帝アキラ・ 駒沢雷・駒沢乃依各税込1,760円クリアファイル かぐや・酒寄彩葉・月見ヤチヨ税込550円

クリアファイル 帝アキラ・駒沢雷・駒沢乃衣税込550円トートバッグ 税込2,970円

掛け軸風タペストリー かぐや・酒寄彩葉・月見ヤチヨ各税込3,300円ポストカードセット(かぐや・酒寄彩葉・月見ヤチヨ)税込660円

3連めじるしチャーム かぐや・酒寄彩葉・月見ヤチヨ各税込990円

※商品は一例です。

◆購入特典

会期中、『超かぐや姫！』グッズを1会計税込3,300円お買いあげごとにフォト風カードをランダムで1枚プレゼント！

全6種：かぐや、酒寄彩葉、月見ヤチヨ、帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依 ／ サイズ：H70×W50mm

※ランダム配布につき柄はお選びいただけません。※併催POPUPイベント含むレシートの合算はできません。※数に限りがございます。なくなり次第配布終了いたします。

ファン必見の様々なアイテムが販売する魅力満載のイベントなります。

ご来場お待ちしております。