TVアニメ「らんま1/2」第3期が制作決定！　2026年10月より日本テレビにて放送スタート！　日本テレビ系にて順次全国放送！　放送直後よりNetflixにて独占配信！

株式会社小学館集英社プロダクション

「うる星やつら」「めぞん一刻」「犬夜叉」「境界のRINNE」「MAO」などの代表作をもつ、高橋留美子先生による漫画「らんま1/2」が完全新作的アニメ化！

高橋先生は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner Comic Industry Award）」にて『コミックの殿堂（The Will Eisner Award Hall of Fame）』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍されています。

また、高橋先生作品の2024年8月時点での全世界累計部数は2億3000万部を突破しています。

本作「らんま1/2」は「週刊少年サンデー」1987年36号～1996年12号で連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作です。

物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まります。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子！？

乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていたのでした…。

乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディーとなっています。

2024年10月より、完全新作的アニメとしてTVアニメ「らんま1/2」の放送がスタート。キャストが続投することも含めて大きな話題となり、放送前から現在に至るまで盛り上がりを見せています。

続編にあたるTVアニメ「らんま1/2」第2期が、2025年10月より日本テレビ系にて放送。

2025年12月20日深夜の第24話放送終了後には、2026年3月に重大発表があることが告知されました。

この度、TVアニメ「らんま1/2」第3期第2弾PVが公開となりました！

今回のPVでは、新規カットに加え、新キャラクターも登場！

まず映像は「ごめんね、良牙くん…」というあかねのセリフから始まります。

その後、良牙が新たに習得した秘技「爆砕点穴」についてシーンが展開され、乱馬と良牙の激闘が描かれていきます。

映像の後半では、第3期から登場する新キャラクターも続々登場。さらに、そのボイスも解禁されました。アニメ第3期で描かれる乱馬、あかね、良牙の関係性や、乱馬、あかねたちに想いを寄せるライバルたちが織りなす恋のバトルの数々も垣間見え、第3期にますます期待が高まる映像に仕上がっています。

なお、新キャラクターの詳細やキャスト情報は後日発表を予定しています。

YouTube URL：https://youtu.be/dbe8esPSfYI

また、本日6月19日には、MAPPA15周年を記念したラインナップ発表会もMAPPA YouTubeにて開催。乱馬役の山口勝平さん、あかね役の日高のり子さん、良牙役の山寺宏一さんが集結し、10月放送開始の第3期の魅力を語るスペシャルトークを展開しました。

現在、MAPPA YouTubeにてアーカイブ配信中です。

YouTube URL：https://www.youtube.com/c/MAPPACHANNEL

ますます盛り上がるTVアニメ「らんま1/2」から目が離せません！

YouTube公開URL：https://youtu.be/dbe8esPSfYI

■TVアニメ「らんま1/2」第3期 作品概要

●作品名

らんま1/2

●イントロダクション

早乙女乱馬と、天道道場三女の天道あかねは親が決めた許婚同士。

しかし乱馬にはある悩みが…。

中国での修行中、伝説の修行場「呪泉郷」に落ちてしまい、

水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた！？

乱馬とあかね、そして個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるドタバタ格闘ラブコメディー、ここに開幕！

●放送/配信情報

TVアニメ「らんま1/2」第3期

2026年10月より日本テレビにて放送スタート！

日本テレビ系にて順次全国放送

放送直後よりNetflixにて独占配信！

※放送・配信情報は予告なく変更される場合があります

●原作

原作／高橋留美子「らんま1/2」(小学館「少年サンデーコミックス」刊)

●STAFF

監督：宇田鋼之介

シリーズ構成：うえのきみこ

キャラクターデザイン：谷口宏美

総作画監督：齊藤佳子、川村幸祐、金田莉子、三浦春樹

メインアニメーター：栗尾昌宏、石田敦子、たけだ欣弘

POP アートワーク：北村みなみ

色彩設計：垣田由紀子

美術監督：大川千裕、林 竜太

撮影監督：加納 篤

編集：柳 圭介,ACE

音響監督：宇田鋼之介

音響効果：長谷川卓也

選曲：茅原万起子

音響制作：dugout

音楽：和田 薫

企画プロデュース：小学館集英社プロダクション

制作：MAPPA

製作：「らんま1/2」製作委員会

●CAST

早乙女乱馬：山口勝平

らんま：林原めぐみ

天道あかね：日高のり子

天道なびき：高山みなみ

天道かすみ：井上喜久子

天道早雲：大塚明夫

早乙女玄馬：チョー

響 良牙：山寺宏一

シャンプー：佐久間レイ

ムース：関 俊彦

久遠寺右京：名塚佳織

九能帯刀：杉田智和

九能小太刀：佐倉綾音

八宝斉：井上和彦

コロン：真山亜子

小乃東風：森川智之

三千院 帝：宮野真守

白鳥あずさ：悠木 碧

五寸釘 光：石田 彰

いちろう：関 智一

ナレーション：緒方賢一

※「日高のり子」の「高」は「はしご高」となります。媒体の性質上記載が難しい場合は、その旨付記ください。

●WEB

公式サイト：https://ranma-pr.com/

公式X：https://x.com/ranma_pr （推奨ハッシュタグ：#らんまアニメ）

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ranma_pr

●原作情報

少年サンデーコミックススペシャル

「らんま1/2」

全1～20巻、好評発売中！

高橋留美子

定価：各1,045円(税込)

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/volume/44915?sort=old

「らんま1/2 SSC 完全復刻 BOX」好評発売中！

高橋留美子

内容：SSC復刻コミックス全38巻

収納BOX２箱

複製原画２枚セット入り特製コレクションホルダー

価格：29,700円(税込)

発行：小学館

▼詳しくはこちら！

https://www.shogakukan.co.jp/books/09179464

「らんま1/2 メモリアルブック 復刻版」発売中！

高橋留美子

定価：2,200円(税込)

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09199086

少年サンデーコミックス

「らんま1/2公式ファンブック 大歓喜」発売中！

編：高橋留美子／キャラメル・ママ

定価：2,530円(税込)

発行：小学館

山口勝平さん、林原めぐみさん、日高のり子さんが当時を語るインタビューを掲載。

https://www.shogakukan.co.jp/books/09179502

＜画像掲出の際は下記コピーライトのご記載をお願いいたします＞

(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会