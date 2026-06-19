集英社の漫画家発掘オーディション「MILLION TAG」グランプリ作品『BEAT&MOTION』MAPPA制作でアニメ化、2027年Netflixにて世界独占配信決定！

BEAT&MOTION製作委員会

集英社主催の新人漫画家発掘オーディション「MILLION TAG」のグランプリ作品として話題を呼び、「少年ジャンプ＋」にて連載（2023年2月～2025年1月）された藤田直樹による漫画『BEAT＆MOTION』。

優勝漫画家・藤田直樹と、編集者・林士平（担当編集作品：『SPY×FAMILY』『チェンソーマン』『ダンダダン』等）がタッグを組み生み出した本作を、『呪術廻戦』『チェンソーマン』『進撃の巨人 The Final Season』等を手掛けるアニメーションスタジオ・MAPPAがアニメ化いたします。

本日、MAPPA15周年記念ラインナップ発表番組にて、本作の最新情報を初解禁。2027年にNetflixで世界独占配信されることが決定し、第1弾PVおよびティザービジュアルを公開。さらに、平山竜彦役を梅田修一朗、柏木ニコ役を胡麻鶴 彩が務めることが決定。キャストコメントに加え、「MILLION TAG」にて審査員を務めた賀来ゆうじ先生による描き下ろしイラストとコメントも公開いたします。

音楽とアニメーション。

異なる夢を抱えた若者たちが出会い、

ぶつかり合いながらも互いの才能を解き放ち、

自分たちにしか生み出せない表現を追い求めていく――。

夢を失った青年・竜彦と、

夢を信じ抜くインディーミュージシャン・ニコ。

まるで正反対な二人が出会い、

ひとりでは届かなかった景色へと踏み出していく。

音と映像が響き合う、

新時代青春グラフィティ『BEAT＆MOTION』にご期待ください。

■Netflixによる世界独占配信は「2027年」に決定！

本作は、「MILLION TAG」にて、Netflixによるアニメ化・世界独占配信が発表されていた作品です。

この度、配信時期が「2027年」に決定いたしました。

■第1弾PV＆ティザービジュアル公開！

【第1弾PV】

▼アニメ『BEAT&MOTION』第1弾PV

YouTube URL：https://youtu.be/NMSPJoELxw4

【ティザービジュアル】

■キャスト情報解禁！キャストコメントが到着！

＜平山竜彦役：梅田修一朗＞

【コメント】

アニメ『BEAT＆MOTION』

平山竜彦 役を任せていただきます、梅田修一朗です。

原作やアフレコ台本を読んで、竜彦たちの気持ちにふれるたびに、自然と僕自身がはじめてお芝居に出逢って夢中になったあの頃のことを思い出していて。心震わすものを知ったときの、あの初期衝動。続けていく中での不安や葛藤。その先にあった奇跡みたいな瞬間。それが詰まった作品だと思っています。

いま、何かを表現しようとしているあなたに。挑戦しようか迷っているあなたに。戦っているあなたに。挫けてしまったあなたへ。

この作品が届きますように。

どうぞよろしくお願いいたします！

＜柏木ニコ役：胡麻鶴 彩＞

【コメント】

柏木ニコを演じさせていただきます、胡麻鶴 彩です！

役が決まったと聞いた時は嬉しさと信じられない気持ちで、自然と涙が流れました。

今までなかなか結果が出なくて凹む事もありましたが、ニコに出会って、前を向いて進むパワーをもらいました。

今度は彼女と一緒に、観てくださる方の背中を押せるように。魂を注いで大切に大切に、ニコを演じたいと思っています！

MAPPAさんのアニメーションと、心強いスタッフ・共演者の方々に囲まれて作品が形作られていくのを体感していると、『これはとんでもない作品になるのでは…？！！』と、今からワクワクに震えています！

ぜひ、公開を楽しみにお待ちください！！

■「MILLION TAG」にて審査員を務めた賀来ゆうじ先生より描き下ろしイラスト＆コメントが到着！

【コメント】

アニメ化、おめでとうございます！

創作に大切なのは“本音”だと思います。

この作品には、誠心誠意を込めて晒し上げられた

“創作者の本音”があります。

■公式サイト・公式X開設！

●公式サイト：https://beatandmotion-anime.com

●公式X： https://x.com/beatandmotion

（推奨ハッシュタグ：#ビートアンドモーション #BEAT_MOTION）

■あらすじ

【STORY】

音楽とアニメーション。

異なる夢を抱えた若者たちが出会い、ぶつかり合いながらも互いの才能を解き放ち、自分たちにしか生み出せない表現を追い求めていく――。

夢を失った青年・竜彦と、夢を信じ抜くインディーミュージシャン・ニコ。

まるで正反対な二人が出会い、ひとりでは届かなかった景色へと踏み出していく。

音と映像が響き合う、新時代青春グラフィティ。

■キャスト＆スタッフ情報解禁

【CAST】

平山竜彦／梅田修一朗

柏木ニコ／胡麻鶴 彩

【STAFF】

原作／藤田直樹（集英社ジャンプコミックス刊）

監督／駒田由貴

シリーズ構成・脚本／森江美咲

キャラクターデザイン・総作画監督／青木一紀

総作画監督／大沢美奈

副監督／滝沢いづみ

演出チーフ／ソガメグミ

美術監督／坂本春菜

色彩設計／西田みのり

CGIプロデューサー／淡輪雄介

3DCGディレクター／津島早也花 石田たまき

撮影監督／八木まどか

編集／吉武将人

脚本監修・コンセプトデザイン／板村智幸

衣装スタイリスト／石橋万里(dexi)

音響監督／名倉 靖

音響制作／dugout

アニメーションプロデューサー／小川崇博

制作／MAPPA

＜権利表記＞

※画像素材を掲載・使用される際は、必ず下記コピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)藤田直樹／集英社・BEAT&MOTION製作委員会

▼原作情報

『BEAT&MOTION』（集英社ジャンプコミックス刊 ）

著者：藤田直樹

コミックス1～6巻好評発売中！

https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-884335-3

▼MILLION TAG（ミリオンタッグ）について

2021年夏に配信された集英社主催の新人漫画家発掘オーディションプロジェクト。新人漫画家が編集者と6組のタッグを組み最高のデビューを目指し競いあう、漫画家発掘オーディション番組。6組のタッグは「少年ジャンプ+」が用意した4つの課題に取り組み、最終課題で1位を獲得した藤田直樹には賞金と、「少年ジャンプ＋での連載確約」「コミックス発売」「アニメ制作」が贈呈された。