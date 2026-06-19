MAPPA設立15周年を記念した展覧会が開催決定「MAPPA EXPO 15th Anniversary」2026年9月16日（水）～東京・有楽町で開催

MAPPA EXPO 15th Anniversary 事務局

株式会社MAPPA（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大塚 学）は、この度アニメーションスタジオMAPPAの設立15周年を記念した展覧会「MAPPA EXPO 15th Anniversary」の開催を決定いたしました。

「MAPPA EXPO 15th Anniversary」は来る2026年9月16日（水）より12月7日（月）までの約80日間にわたって、東京・有楽町のYURAKUCHO MUSEUMで開催いたします。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、進撃の巨人 The Final Season、呪術廻戦をはじめ、作品の魅力や世界観を体感できる、ここでしか見ることのできない特別な展示構成となっております。そして、描き下ろしイラストや原画を使用した「MAPPA EXPO 15th Anniversary」展覧会オリジナルグッズを多数展開予定です。

また、東京会場終了後は地方の複数都市での巡回も予定しております。

※グッズの詳細は後日発表いたします。

※昨今の情勢による資材調達の関係で、一部グッズの販売時期等が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

なお、会期は前期：2026年9月16日（水）～2026年10月25日（日）と後期：2026年10月28日（水）～2026年12月7日（月）に分かれており、前期と後期では一部展示の入れ替えを予定しております。

本日6月19日（金）22:00より、前期入場チケットの最速先行抽選販売を開始するとともに「MAPPA EXPO 15th Anniversary」の公式サイトとXを開設いたします。本展覧会に関する最新情報は今後この公式サイト、Xを通じて発信してまいります。

公式サイト：https://expo.mappa.co.jp/

公式X ：https://x.com/MAPPAEXPO_15th

「MAPPA EXPO 15th Anniversary」 開催概要

■タイトル ：MAPPA EXPO 15th Anniversary

■会場 ：YURAKUCHO MUSEUM［東京・有楽町］

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 東京国際フォーラム地下1階

■会期 ：2026年9月16日（水）～2026年12月7日（月）

前期日程：2026年9月16日（水）～2026年10月25日（日）

後期日程：2026年10月28日（水）～2026年12月7日（月）

※10月26日（月）、10月27日（火）は休館

■開催時間 ：10:00 ～ 18:00 （最終入場17:00）

■主催 ：株式会社MAPPA

■日時指定入場制：

本展覧会は、お客様の混雑緩和・安全対策などのため、「日時指定入場制」とさせていただきます。日時指定入場の時間帯は入場区分・整理番号によってご案内時間が異なり、入場区分・整理番号順の入場となります。詳しくはチケットに記載された入場区分・整理番号と集合時間をご確認ください。

■日時指定入場区分（30分おき）：

10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00

【チケット販売概要】

「MAPPA EXPO 15th Anniversary」は日時指定チケットのみの販売となっております。

チケットはローソンチケットにて販売致します。

また、グッズを購入の際には、展覧会チケットが必要となります。

「MAPPA EXPO 15th Anniversary」は日時指定チケットのみの販売となっております。

チケットはローソンチケットにて販売致します。

また、グッズを購入の際には、展覧会チケットが必要となります。

■前期日程先行抽選販売

対象日程 前期日程：2026年9月16日（水）～2026年10月25日（日） [Lコード：38841（9/16～30）/ 38842（10/1～25）]

抽選販売期間：2026年6月19日(金）22:00 ～ 2026年6月30日(火）23:59

※前期日程先行抽選販売は、ローソンチケット（https://l-tike.com/event/mevent/?mid=786144(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=786144)）での受付となります。

※お一人様、1枠につき4枚までお申し込みが可能です。

※内容や演出に一部暴力を含む表現があります。お子様のご入場の際は、ご注意下さい。

※小学生以下入場可能ですが、高校生以上の同伴者が必要です。

■チケット料金

券種（税込価格）

一般 ：前売 \2,000 / 当日券 \2,200

大学生・高校生 ：前売 \1,600 / 当日券 \1,800

中学生・小学生 ：前売 \1,200 / 当日券 \1,400

未就学児 ：無料

グッズセット券A（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』）：前売 \4,000 / 当日券 \4,200

グッズセット券B（進撃の巨人 The Final Season）：前売 \4,000 / 当日券 \4,200

グッズセット券C（呪術廻戦）：前売 \4,000 / 当日券 \4,200

※グッズセット券のグッズはビジュアルアクリルパネルです。

※グッズセット券には3種類ございますので、申込時にお間違えのないようご注意ください。

※グッズセット券は数量限定のため無くなり次第終了となります。

※「グッズセット券」のグッズは、会場では販売しておりません。

※不良品以外の理由による「グッズセット券」のグッズの交換はいたしません。

※グッズセット券をご購入の際、お選びいただいた作品のアクリルパネルを会場にてお渡しいたします。

※入場時に使用できるグッズセット券はお一人1枚までとなります。

■入場者特典

特典：カット袋風封筒入り原画ポストカード

・劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（全5種）

・進撃の巨人 The Final Season（全5種）

・呪術廻戦（全5種）

※入場時に作品をお選びいただけます。

※絵柄はランダムでのお渡しとなります。

■チケット申込URL

https://l-tike.com/event/mevent/?mid=786144

＜チケットに関するお問い合わせ＞

ローソンチケットインフォメーション

https://faq.l-tike.com/

＜展覧会に関するお問い合わせ＞

「MAPPA EXPO 15th Anniversary」事務局

contact@mappaexpo15.jp

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会