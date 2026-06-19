高橋成美が語る「私がペアを選んだ理由」羽生結弦・浅田真央への衝撃が転向のきっかけに？

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分）6月15日(月)～6月19日(金)のゲストとして、元フィギュアスケート選手の高橋成美が出演。ペアスケーターとしてのキャリアや、浅田真央・羽生結弦との出会い、りくりゅうペアへの思いなどを語った。

大沢あかね・高橋成美

フィギュアスケート・ペア日本代表として世界選手権でメダルを獲得し、2014年ソチ冬季五輪にも出場した高橋。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート中継では、熱量あふれる解説が大きな話題を呼んだ。

高橋は幼少期からスケートを始め、日本全国の実力者が集まる新人合宿で浅田真央に出会った。「真央ちゃんは未来のあるトリプルジャンプを跳んでて、私はいっぱいいっぱいのトリプルジャンプを跳んでいた」と実力の差を痛感。この先、勝って代表入りする未来が見えなくなってしまったという。

さらに、小学2年生と5年生の頃に一緒に練習していた羽生結弦のスター性を目の当たりにし、「自分自身にスター性がないということに気づいてしまって……一人分じゃ足りない、もう一人誰か仲間が欲しい」と思ったことも、ペア転向のきっかけになったと明かした。

2014年のソチオリンピックには木原龍一とペアを組んで出場。シングルから転向したばかりだった木原について、「男性はシングルとペアでは筋肉をつける場所が全く違う。それを2年間でやり遂げたのは、ものすごい努力だった」と当時を振り返り称賛した。

その後、木原が「りくりゅう」ペアとして金メダルを獲得した際、高橋がインタビューを担当。メダル獲得直後に木原から「ありがとう」と声をかけられたことを明かし、「日本のペアは、本当に苦労してきた。その仲間にそう言ってもらえて、勝手ながら一緒に頑張ってきてよかったと、心から思った」と語った。

現役を引退しているものの「ペアをやりたくてしょうがない。世界中にあるどんなジェットコースターよりも刺激的で楽しい」と語り、大沢もその熱量に圧倒されっぱなしだった。

高橋成美がゲスト出演する『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』は、6月15日(月)～6月19日(金) 21時50分から放送。放送後にはポッドキャストでも配信される。

【大沢あかね プロフィール】

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

【番組概要】

番組名 大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所

放送日時 毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分放送

※プロ野球中継延長により放送休止となる場合がございます

パーソナリティ 大沢あかね

番組メールアドレス lucky@1242.com

番組X @akanelucky7

番組ハッシュタグ #大沢あかねLUCKY7

番組HP https://www.1242.com/lucky