限定ミニうちわ(？)配布やケロロ軍曹の来店、アニメイト限定の店内アナウンスも。『新劇場版☆ケロロ軍曹』公開記念キャンペーンがアニメイトで開催決定。

株式会社アニメイトホールディングス△ケロロ小隊ミニサイズうちわ(？)詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115804

株式会社アニメイトは、「『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』公開記念キャンペーン in アニメイト」を2026年6月23日から開催いたします。

アニメイト池袋本店で展開される特設コーナーでは、ケロロ小隊やアルル＆デルルと一緒に写真が撮れるフォトスポットをはじめとした特別展示を実施いたします。6月26日からは、全国アニメイトにて敬礼ポーズのケロロ小隊デザインを使用したアニメイト限定の「ケロロ小隊ミニサイズうちわ(？)」を配布。また、6月27日にアニメイト池袋本店にて実施される配布会には、ケロロ軍曹が遊びにやってきます。

その他にも、ケロロ軍曹による「店内アナウンス」や旧譜キャンペーンなど、新劇場版の公開を記念した企画が盛りだくさんとなっておりますので、ぜひご確認ください。

■キャンペーン情報

1）特設コーナー展開

開催期間：2026年6月23日～2026年7月5日

開催場所：アニメイト池袋本店 6F

開催内容：期間中、ケロロ小隊やアルル＆デルルと一緒に写真が撮れるフォトスポットや場面写真の展示など、特設コーナーを展開いたします。

2）店内アナウンス

開催期間：2026年6月23日～2026年7月5日 12時～/14時～/16時～

開催場所：アニメイト池袋本店

開催内容：期間中、対象店舗にてケロロ軍曹による店内アナウンスを放映いたします。

※アナウンスの録音行為はご遠慮下さい。

3）公開記念配布会＆ケロロ軍曹来店

開催期間：2026年6月27日 〈1〉13:00～ 〈2〉15:00～〈3〉17:00～

開催場所：アニメイト池袋本店 1F

開催内容：「ケロロ小隊ミニサイズうちわ(？)」の配布会を実施いたします。

また、配布会にはケロロ軍曹が遊びにやってきます。

特典内容：ケロロ小隊ミニサイズうちわ(？)（5種）

配布絵柄：

〈1〉13:00～：タママ二等兵＆クルル曹長

〈2〉15:00～：ギロロ伍長＆ドロロ兵長

〈3〉17:00～：ケロロ軍曹

※ケロロ軍曹に触れる行為、ツーショットでの写真撮影は禁止とさせていただきます。

※ケロロ軍曹のみの写真撮影は可能となります。動画の撮影は禁止とさせていただきます。

※配布会は特典がなくなり次第、終了となります。

※配布物は、お一人様1枚までのお渡しとさせていただきます。

△ケロロ軍曹

4）公開記念ケロロ小隊ミニサイズうちわ(？)配布

開催期間：2026年6月26日以降順次

開催内容：期間中、対象店舗にて「ケロロ小隊ミニサイズうちわ(？)」を配布いたします。

特典内容：ケロロ小隊ミニサイズうちわ(？)（5種／ケロロ軍曹、タママ二等兵、ギロロ伍長、クルル曹長、ドロロ兵長）

※対象店舗によって、配布する絵柄が異なります。詳細はアニメイトのキャンペーンページをご確認ください。

※特典がなくなり次第、終了となります。

△ケロロ小隊ミニサイズうちわ(？)（左からクルル曹長、タママ二等兵、ケロロ軍曹、ギロロ伍長、ドロロ兵長）

5）旧譜キャンペーン

開催期間：2026年6月23日～2026年7月31日

開催場所：アニメイト池袋本店、名古屋、梅田、

イオンモール熊本、アニメイト通販

開催内容：期間中、対象商品をご購入1点ごと

に特典を1点プレゼントいたします。

対象商品：「バンダイナムコフィルムワークス」より発売中の『ケロロ軍曹』関連DVD

特典内容：1stシーズンDVDジャケットデザイン使用A4クリアファイル（全1種）

※特典がなくなり次第、終了となります。

△1stシーズンDVDジャケットデザイン使用A4クリアファイル

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※詳細はアニメイトのキャンペーンページをご確認ください。

■権利表記

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

(C)吉崎観音／KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV

■関連URL

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』公開記念キャンペーン in アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115804)

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』公式サイト(https://www.bn-pictures.co.jp/keroro-anime/movie/)

■『ケロロ軍曹』とは

漫画家・吉崎観音が、雑誌「月刊少年エース」（発行：株式会社KADOKAWA）にて連載中の、地球を訪れたカエルに似た宇宙人がまきおこす騒動を描くコメディ作品。2004年からの7年間、TVアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。2024年には原作連載25周年、TVアニメ開始から20周年を迎えた。

そして、2026年6月26日には16年ぶりの劇場版最新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の公開と、2026年秋からは完全新作のTVアニメ『ケロロ軍曹☆』の放送が決定している。