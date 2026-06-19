株式会社通販の虎

自治体・事業者向けエントリー受付中

『通販の虎』では、地域に眠る魅力ある商品や事業者の発掘、販路拡大、認知向上を目的とした自治体連携プロジェクトを推進しています。 今回、福岡県中間市との連携において成果が生まれたことを受け、全国の自治体・事業者の皆さまからのご相談・エントリー受付を開始いたしました。

■お問い合わせ・エントリーフォーム

https://forms.gle/nQXi9QRQwe7Xqb3j6

自治体単独でのご相談はもちろん、地域事業者との共同プロジェクトのご相談も受け付けております。

福岡県中間市×『通販の虎』--自治体連携という新たな挑戦

中間市は、北九州市の隣に位置する人口約3万8千人の町です。かつて炭鉱で栄えた約4kmの平坦な土地で、これといった特産品に乏しいという課題を抱えてきました。2014年には「消滅可能性都市」に指定されたこともあります。

そんな中間市の現役市長・福田健次氏が、市に貢献している事業者と商品を『通販の虎』に紹介。番組としても自治体としても前例の少ないこの取り組みが、今回のプロジェクトの出発点となりました。 そして今回中間市から登場した2つの事業者は、ディスポーザーメーカー「フロムディスポーザー」が問い合わせ643件・売上297万円超 、「尾崎牛グルメ」が303セット販売・売上419万円を記録。合計売上716万円超という成果につながりました。

鶏の骨も粉砕、約20年の耐久性。世界初の"洗える"ディスポーザー「FR1」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=6e-JK2nlK0s ]

「そんなこともわからんのか」78歳が虎を挑発…！53年研究してきた世界No.1の技術で新時代を切り拓く！【尾畑 宇喜雄：フロムディスポーザー】

今回紹介された商品の一つ、キッチンのシンクに取り付け、生ゴミを細かく粉砕して水とともに排水する機器「フロムディスポーザー FR1」。マンション向けに開発され、飲食店などでの利用にも対応します。

最大の特徴は、その粉砕力です。他社では難しいとされるバナナの皮や枝豆のさや、さらには鶏の骨までも処理が可能。回転数を3段階（1,000→1,400→2,000回転）で上げていく独自構造により、排水管にやさしく流します。標準で生ゴミ約1,000g（1kg）まで投入できる大容量ながら、一般的な機種が1分タイマーで動くのに対し、FR1は粉砕の終了を検知して約30秒で自動停止。粉砕後はしっかり洗い流し、詰まりを抑えます。

加えて、内部を洗いたいときには家庭の60度ほどのお湯を流すだけで、手の届きにくい裏側まで清潔に保てる世界初の洗浄機能も搭載しています。耐久性も高く、他社製品の目安が約10年とされる中、約20年の耐久性をうたっています。水道使用量や電気代を抑えられる点も魅力で、これらの構造には数多くの特許が取得されています。

行政の壁と向き合い続けて53年。ようやく報われた、職人の悲願

こうした技術の裏側には、今回登場した尾畑さんの長い歩みがあります。20代でディスポーザーの開発を任された当初は、生ゴミを扱う仕事に戸惑いもあったといいます。それでも「この技術は社会を良くする」という信念から、勤めていた会社が事業から撤退した後も自ら起業し、開発と普及に人生を捧げてきました。その歩みは、実に53年に及びます。

尾畑さんが一貫して訴えてきたのは、「物が売れればいいのではなく、社会を変えるための技術だ」という考えです。ディスポーザーを通じて生ゴミを資源として循環させ、燃やさずに活かす--その実現には行政の制度や慣習という壁が立ちはだかり、長年にわたって理解を求め続けてきました。番組では、その思いがようやく虎たちに伝わったことに、目を潤ませる場面もありました。

「燃やさない時代は必ず来る」。半世紀以上をディスポーザーに注いできた尾畑さんは、「100歳まで現役で」と語り、今も第一線でその未来を信じて歩み続けています。

現役市長の依頼から生まれた、ふるさと納税返礼品

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=jpzgr8ZCxJw ]

「これが冷凍商品！？」一流シェフがこだわり抜いた素材と製法で作り上げた傑作に虎が舌鼓を打つ…！【山下 徹二：尾崎牛ビーフシチュー＆ビーフストロガノフ"献上誉シリーズ"】

続いて中間市から出演したのは、北九州市で「Homarebi 創作フレンチ-誉日-」を営む料理人・山下徹ニさん（55）です。福田市長から「中間市を盛り上げるA級グルメを作ってほしい」と依頼を受け、ふるさと納税の返礼品として開発したのが、希少な和牛「尾崎牛」を使ったビーフシチューとビーフストロガノフです。「A級グルメ」とは、手頃な価格帯のB級グルメに対し、あえて高めの価格を設定した"特別な日のためのグルメ"という位置づけです。

月産30頭ほどの希少和牛「尾崎牛」を使った2品

尾崎牛は、国内流通は月30～40頭ほどと希少で、世界30カ国以上へ輸出されているといいます。その尾崎牛を100％使ったのが今回の2品。

ビーフシチューは赤ワインで36時間マリネした後、約60時間かけて煮込み、塊のまま柔らかく仕上げた肉で、ゴロゴロと食べ応えがあります。ビーフストロガノフは地元・福岡県産の玉ねぎとマッシュルームを赤ワインとデミグラスソースで煮込み、サワークリームの上品な酸味でまとめた一品です。あえて赤身のスネ肉を使い、肉の繊維と食べ応えを残しているのもこだわり。冷凍商品ながらレトルトのような加圧加熱殺菌は行わず、添加物も使用していません。

尾崎牛ビーフシチュー＆ビーフストロガノフを、『通販の虎』特別価格でご案内！

配信後、合計303セット（896食相当）・売上419万円を記録した尾崎牛ビーフシチュー＆ビーフストロガノフを、限定の特別価格でご案内します。

・献上誉シリーズ 2個セット 通販の虎限定価格 10,000円（税込・送料込）

・献上誉シリーズ 4個セット 通販の虎限定価格 18,000円（税込・送料込）

※各セットは、ビーフシチューとビーフストロガノフの組み合わせ、またはいずれか一方をお選びいただけます（各200g）。

※月の生産量は各商品200個までとなっております。

商品ページ：https://tsuhan-tora.com/(https://nacamo.base.shop/items/139305200)

市役所での対談--地方創生と広域連携への思い

中間市役所では、福田市長と『通販の虎』主宰らによる地方創生に関する意見交換会を実施しました。 対談では、地方自治体が抱える課題や今回の連携に至った背景に加え、自分の自治体だけでなく周辺自治体とも協力する「広域連携」の重要性について語られました。

また、中間市発の動画が大きな反響を生み、多くの視聴者に地域の魅力を届けられたことについても触れられています。 福田市長からは、 「成功とは、自分で考えてやり切れること」 「成功報酬は『ありがとう』の言葉」 という言葉も語られ、地域の未来に向き合う強い想いが伝わる対談となりました。

■福田市長と『通販の虎』主宰らによる地方創生に関する意見交換会の様子はこちらの動画から！

https://youtu.be/4K9h2q7k0DY?si=9nknusyZKoXr7_6_

中間市から全国へ--広がる自治体連携プロジェクト

『通販の虎』では、今回の中間市との取り組みをモデルケースとして、全国の自治体との連携を進めていく予定です。 対談の中では、九州全体で協力し合う「ONE KYUSHU」のような広域連携構想や、自治体同士が互いの強みを活かしながら地域活性化を目指す可能性についても語られました。 地域にはまだ知られていない優れた商品や事業者が数多く存在しています。 『通販の虎』は、商品だけでなく、その背景にある生産者の想いや地域課題、未来への挑戦を全国へ届けることで、新たな地方創生モデルの構築を目指してまいります。

自治体・事業者の皆さまへ

販路拡大、認知向上、地域PR、新商品のテストマーケティングなどをご検討中の自治体・事業者の皆さまは、ぜひお気軽にご相談ください。

■お問い合わせ・エントリーフォーム

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【志願者募集中】次に世界へ進出するのはあなたの商品かも！

2023年10月より152万人登録者の投資型エンターテイメントチャンネル、YouTube『令和の虎』から『通販版令和の虎』を開始。

現在令和の虎から独立し、『通販の虎』としてたくさんの志願者や商品を紹介しています！

YouTubeを通じての通販事業に可能性を感じ、日本を代表するYouTuberヒカルさん、そして令和の虎元主宰の岩井社長と共に、「株式会社通販の虎」を立ち上げました。



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■通販の虎 志願者応募について

https://tsuhan-tora.com/lp/