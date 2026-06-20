家族３世代でお揃いできる日本発のリンクコーデブランド〘zutto toujours〙がローンチ。【我が子との尊い2190日の記憶をかたどる】6月21日より２日間、表参道でローンチ記念POP UP開催！

zutto toujours

尊い我が子と家族でおそろいができる、日本発のリンクコーデブランド〘 zutto toujours｜ずっと・トゥジュール 〙が、2026年6月20日に誕生。

ブランドのローンチを記念し、6月21日（日）・22日（月）の2日間、東京・表参道の「LIGHT BOX SATELITE」にて初のポップアップストアを開催する。

招待予約制と一般開放の時間枠があり、現時点で予約枠だけで260名程の予約が入っている。

ファウンダーの小澤 陽子は、フジテレビで11年間アナウンサーを務めていたが、「〘今の自分〙にしかできないことを」という人生の指針の下、2026年６月に退社し、新たな一歩を踏み出す。



また、2024年には 第一子となる女児を出産している。自らのマタニティ期や育児の経験から、母親目線の "プチ不満" を解決するような、機能性あるデザインにも力を入れる。



バックに組織や資本を持たず、代表 兼 クリエイティブディレクターである小澤が、ゼロから独りでデザイン・HP構築・撮影準備・運営・ディレクション・営業・ポップアップ準備まで、構想から１年半の時を経て、すベてを手がけたこだわりのブランド。



本日 21:00よりブランド公式アカウントにおいて、ローンチを記念したインスタライブも行い、代表挨拶・商品紹介も行う予定。



⚫︎ zutto toujours 公式HP：https://zutto-toujours.com/

(https://zutto-toujours.com/) ⚫︎ 公式Instagram ： @zutto_toujours(https://www.instagram.com/zutto_toujours?igsh=MXg3cmM0NmRsNWNnbQ%3D%3D&utm_source=qr)

LIBERTY PRINT COLLECTION

■ 〘 zutto toujours｜ずっと・トゥジュール 〙とは

zutto toujours は、すべての家族の在り方に寄り添うブランドです。

いろんな親子のかたち、時間の過ごし方。

共通なのは、かけがえのない我が子との〘今〙この瞬間は、宝物だということ。

子育てに、完璧も正解もなく、比べる必要もない。

“2190日”

この数字は、子どもと一緒に過ごす時間のうち最も濃密と言われる、誕生から６年間の日数。



それは、親子が寄り添い合える生涯の時間のうち「およそ半分」とも言われています。



毎日は目まぐるしく、思わず余裕がなくなってしまうこともある。

けれど、限られた かけがえのない期間を心から楽しみ、記憶に残してほしい。



そんな想いから、私たち『zutto toujours』は、生まれました。

“toujours”は、フランス語で「ずっと」を表す言葉。

“zutto toujours”は、「ずっとずっと」という意味になり、商品には以下の特徴があります。

１. ママへは、マタニティから産後まで「ずっと」愛せる妊婦服を。

２. すぐ成長する子供は、２シーズン着られるよう「ずっと(なるべく長く)」着られるデザインを追求。

３. 親子/家族で「一緒にこれ着て○○行ったね！」とあの日の想い出を胸に、尊い関係性が「ずっと」。



以上を特徴とした商品を揃え、今後、いろんな家族の在り方に寄り添える存在でありたいと願っており、そんな事業の広げ方、雇用の仕方をしていきたいと考えております。

■“More than just ペアルック”

「ずっと」イメージ

実際にプレローンチ期間中、親子で着てくださった方々からは、

「お揃いって初めてしたけど、こんなに幸せな気持ちになるんだと、感動です…！」

「子供が ママとのお揃いをこんなに喜んでくれるなんて。こちらも嬉しい」

などという、嬉しい生の声をいただいています。

まさに

“ただの おそろい”ではなく、一緒に着てみることで初めて感じられる価値があります。



お腹に新しい命が宿った日から、いつか子どもの手が離れたそのあとまで、ずっと。



「お揃いだね！」と笑顔で過ごし、〘今〙この瞬間を もっと笑顔に、もっと記憶に。

また、お揃いに関して「我が子としてみたいな・・」とちょっと思っても、リボン柄やチェリーなど、子ども合わせの可愛い服は着られないし、目立ちたいわけではないから、ちょっと躊躇してしまう・・そんな方も多かったと思います。

zutto toujoursでは、大人が単独でも着られるデザインを心がけ、30-40代でママになった方でも、「さりげなく」おそろいがしやすいデザインに仕上げています。

■ 代表｜クリエイティブディレクター： 小澤陽子コメント

zutto toujours に興味を持ってくださり、ありがとうございます。

原体験は、私の幼少期。

仕事でイギリスへ行き来していた叔母が買って来てくれるお洋服に胸が躍り、おしゃれが大好きに。



一方で、４世代で育った環境から「良いものを長く大切に」という価値観も身につきました。



時は経ち、大人になり娘の命がお腹に宿った時。

マタニティ服を買っても“その期間しか着ない違和感”を覚え、産後もずっと可愛く着られる服が欲しいと思いました。

founder：小澤 陽子

そして子供が生まれ、ただオシャレが好きだという理由で、日々なんとなく娘とのリンクコーデを楽しんでいると、喋るようになった娘も、「ママといっしょ！」「おそろい！？(ハート)︎」と、驚くほど満面の笑みを向けてくれたり、むしろ娘のほうがママとお揃いにしたがったり。

ママと一緒で “嬉しい” という感情を伝えてくれるようになりました。



思い返せば 自分の幼少期も、大好きな母と貴重な週末を一緒に過ごせることが幸せで。

そんな母とお揃いのお洋服を着た時には、わかりやすく“繋がり”を感じられとても嬉しく思った記憶があります。



忙しい現代に、親子の繋がりを感じられる、温もりある洋服を創りたい！と、いまに至っております。



泣けちゃうくらい大変なこともあるけれど、何にも代え難い、親子の〘今〙この瞬間を、全力で愛せますように。

■ ローンチ記念 POP UP ＜ 概要 ＞

男の子服も必ず半分の割合で制作。

普段EC販売をメインとしていく中、実際に温もりある世界観を感じ、アイテムをお手に取ってご覧頂ける、貴重な機会。

（その場で試着・購入・お持ち帰りいただけます。）



開催期間：2026年6月21日（日）～ 6月22日（月）

開催場所：LIGHT BOX SATELITE｜ライトボックス サテリテ

（所在地：東京都港区南青山5丁目15-9）

時間：

⚫︎ご招待のお客様限定(予約制)

6/21(日)10:00～16:00

6/22(月)10:00～15:00

⚫︎一般開放

6/21(日)16:00～18:00

6/22(月)15:00～18:00

入場料：無料

お支払い方法： 原則クレジットカードのみ

（お取り扱い：Visa・Mastercard・AMEX・UnionPay）

■ ブランド概要

ブランド名：zutto toujours｜ずっと・トゥジュール

ローンチ日：2026年6月20日（土）

取扱商品：３世代でお揃いができるリンクコーデ服、マタニティ～産後対応ウェア、子供服 等

販売方法：公式ホームページでのEC販売をメインとする

【本件に関する取材・メディア様のお問合せ先】

zutto toujours 窓口

メールアドレス：contact@zutto-toujours.com

※ お電話での対応は行っておりません。

もっと笑顔に、もっと記憶に。

⚫︎ zutto toujours 公式HP：https://zutto-toujours.com/

⚫︎ 公式Instagram ： @zutto_toujours(https://www.instagram.com/zutto_toujours?igsh=MXg3cmM0NmRsNWNnbQ%3D%3D&utm_source=qr) （インスタライブ：6/20 21:00より）

⚫︎ LINE公式アカウント(https://lin.ee/Pq6oC4K)

■ 代表：小澤 陽子プロフィール

2015年 フジテレビにアナウンサーとして入社。

11年間アナウンサーを務め、2026年6月に退社。

入社後は、『めざましテレビ』やニュースバラエティー番組『全力！脱力タイムズ』、競馬番組『みんなのKEIBA』、『フィギュアスケート中継』、ニュース番組『Live News イット!』など、報道からスポーツ中継・バラエティ番組と、幅広いジャンルの番組を歴任。

今後もアナウンサー業はフリーランスとして継続予定。

学生時代には、留学でオーストラリアに１年・インターンシップでシンガポールに半年間在住。

これまで世界34カ国を旅するほど、多種多様な文化に触れる旅を愛する。

2024年2月に第一子となる女児を出産し、現在は一児の母として子育てにも奮闘する中、デザイン好きが高じ、家族でリンクコーデができる子供服ブランド〘 zutto toujours｜ずっと・トゥジュール 〙を立ち上げ、代表 兼 クリエイティブディレクターも務める。自らのマタニティ期や育児の経験から、母親目線の "プチ不満" を解決するような、機能性あるデザインにも力を入れる。



Instagram： @yoko.ozawa729(https://www.instagram.com/yoko.ozawa729?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

家族４世代の環境で育ったからこそ持つ、３世代のアイテムを造りたいという視点。