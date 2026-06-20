【埼玉県初上陸】全国60店舗、月間利用者9万人の「セルフカフェ」埼玉初出店！Wi-Fi・電源完備で日常利用が拡大。カインズスーパーセンター上里本庄店敷地内に6月20日にオープン。

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鈴木 大基）が展開する無人カフェブランド「セルフカフェ」は、名古屋を中心に大阪・滋賀・鳥取・青森・千葉・東京へと展開を広げる中、埼玉県に初出店します。

会員登録不要・ドリンク1杯で時間無制限利用可能という手軽さと、Wi-Fi・電源完備・長時間営業という利便性が支持され、店舗が拡大しています。

セルフカフェとは ― “ちょうどいい距離感”を提供する無人カフェ

セルフカフェは、カフェの居心地の良さと、コワーキングスペースの機能性、その両方の“いいとこ取り”を目指した無人カフェブランドです。

店内は落ち着いた空間設計としつつ、全席にWi-Fi・電源を完備。ドリンク1杯の購入のみで時間無制限に利用できるシンプルな仕組みにより、「長時間でも気兼ねなく過ごせる場所」を実現しています。

スタッフが常駐しない無人運営というスタイルは、効率的な店舗運営を可能にするだけでなく、利用者にとっても“干渉されない自由な空間”を生み出します。

静かに集中したい人にも、少しだけ時間をつぶしたい人にも、ちょうどいい距離感で寄り添う存在です。

「入りやすく、使いやすく、気を遣わない」。その設計がリピーターを生み、月間利用者9万人という規模へと成長しました。

また、定額制のサブスクリプションプランも展開しており、週に複数回利用するユーザーも増加。“たまに行くカフェ”から“生活の一部”へと利用スタイルが広がっています。

セルフカフェが選ばれる”６つの理由“

● 完全無人運営

清掃、定期巡回以外は基本スタッフがおらず、干渉されない環境が“セカンドデスク”として利用者から高い支持を集めています。

● 会員登録なし

アプリ登録や事前予約などは必要なく席が空いていればいつでも誰でもすぐに利用可能です。

● 時間無制限

店のドリンクを購入すれば時間無制限ですので時間を気にせずご利用いただけます。

● 全席コンセント完備

全ての席にコンセントを完備。ストレスのない通信環境で仕事、勉強がはかどります。

● キャッシュレス決済

完全キャッシュレスで自動販売機はクレジットカード、電子マネー、QRコード決済に対応。現金を持ち歩かない世代でもスムーズにご利用いただけます。

● 会話や通話がOK

周囲の配慮を前提にイヤホンなどでオンライン授業、Web会議や複数人での打合せなどにもご利用いただけます。

住宅地・生活圏エリアへの出店強化と、上里町での取り組み

今回オープンする店舗は、国道17号線沿いに位置し、大型駐車場も完備した利便性の高い商業エリア「カインズスーパーセンター上里本庄店」の隣接店舗（敷地内）です。これにより、周辺地域にお住まいのビジネスパーソン、フリーランス、学生の皆様に、自宅、職場に次ぐ「セカンドデスク」を提供します。

お買い物ついでに立ち寄れる気軽さと、店内の落ち着いた雰囲気での圧倒的な集中環境を両立させ、地域における新しいワークスタイル・ライフスタイルを提案。地域の日常の一部として愛される店舗を目指します。

近くにカフェや時間を潰せる場所が少ないエリアにおいて、Wi-Fi・電源完備、時間無制限利用可能というセルフカフェの特長は高いニーズが見込まれます。月間利用者９万人を達成した今、都市中心部への展開だけでなく、住宅地や生活圏エリアにも出店することで、さらに多くの人に“日常使いできる無人カフェ”としての価値を届けてまいります。

『セルフカフェ カインズ上里本庄店』店舗概要

店舗名：セルフカフェ カインズ上里本庄店

所在地：埼玉県児玉郡上里町神保原町字北稲塚１８４５

アクセス：神保原駅より徒歩13分

オープン日：2026年6月20日

営業時間：8:00～21:00

定休日：年中無休

決済方法：キャッシュレス決済のみ（交通系IC・QRコード・タッチ決済など）

利用方法：ドリンク購入後、時間制限なくご利用可能。会員登録・アプリ不要

会社概要

運営会社：ウッドデザインパーク株式会社

代表取締役：鈴木 大基

所在地：〒458-0023 愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地 ベルインビルB棟3階

公式サイト：https://selfcafe.jp